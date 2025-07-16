จากกระแสฮือฮาสู่ความเห็นพ้อง: Memecoins กำลังจุดชนวนการต่อสู้ด้านปริมาณการใช้งานระหว่าง Blockchain และ Exchanges หรือไม่?

นับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของ "การสำรวจความรู้สึกของ Dogecoin" จนถึง "การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบนเครือข่าย" ในปัจจุบัน memecoin ก็ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าเรื่องตลกๆ หรือเครื่องมือการเก็งกำไรระยะสั้นแล้ว นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 เป็นต้นมา โดยขับเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ Solana การฟื้นตัวของสภาพคล่องของสกุลเงินดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นในกลุ่มผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ memecoins มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากการล้อเลียนแบบเล่นๆ ไปสู่การแสดงออกทางวัฒนธรรม จากความไร้สาระไปสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อย ปัจจุบัน memecoins กำลังกลายมาเป็นสนามรบหลักของการแข่งขันด้านปริมาณการใช้งานรูปแบบใหม่ ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความมีชีวิตชีวาของระบบนิเวศบล็อคเชนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของการแลกเปลี่ยน ความสำเร็จในช่วงแรกของ memecoins ส่วนใหญ่นั้นมาจากภาพที่น่าขบขัน กลไกการแพร่กระจายแบบไวรัล และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันจากชุมชน Dogecoin และ Shiba Inu ในปี 2021 ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิก ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วด้วยอุปสรรคในการเข้าถึงที่ต่ำ ชุมชนที่แข็งแกร่ง และจุดยืนที่ต่อต้านกลุ่มชนชั้นนำ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ผู้ใช้เริ่มมีความต้องการมากกว่าแค่การคาดเดาแบบง่ายๆ ว่า "คนโง่กว่า"
เมื่อเข้าสู่รอบปี 2024–2025 โปรเจ็กต์ memecoin ได้เริ่มสร้างกรอบงานเชิงเรื่องราวอย่างแข็งขัน ตัวอย่างเช่น PHIL ได้สร้างสไตล์เฉพาะตัวของตนเองด้วยคำขวัญดังนี้: “เล่าเรื่องตลกที่ตลกที่สุดด้วยต้นทุนต่ำที่สุด” ในขณะเดียวกัน RFC (Retard Finder Coin) ประสบความสำเร็จในการรวบรวมกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่มีแนวคิดสุนทรียศาสตร์ที่มีรากฐานมาจาก "การต่อต้านอำนาจและการต่อต้านความเป็นมืออาชีพ" แกนหลักของ memecoins กำลังเปลี่ยนแปลงไป จากเรื่องตลกสู่การระบุตัวตนทางวัฒนธรรม จากภาพนิ่งสู่การสะท้อนอารมณ์ และจากอารมณ์ขันสู่สัญลักษณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง memecoins ได้รับการพัฒนาเป็นสัญลักษณ์บนเครือข่ายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม โดยทำหน้าที่เป็นสื่อให้ผู้ใช้ Gen Z แสดงทัศนคติและอัตลักษณ์ภายในพื้นที่ Web3
การระเบิดทางวัฒนธรรมของ memecoins ได้กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันรอบใหม่ระหว่างบล็อคเชนเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน
Solana ได้กลายมาเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคลื่นนี้ชัดเจน ด้วยค่าธรรมเนียมก๊าซที่ต่ำเป็นพิเศษและประสิทธิภาพ TPS ที่สูง Solana จึงเหมาะกับระบบนิเวศการซื้อขายมีมความถี่สูงในรอบสั้น โปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น WIF, GHIBLI และ NAP เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ Solana เป็น "เครื่องมือสร้างมีมบนเครือข่าย"
เมื่อเผชิญกับความโดดเด่นของ Solana ใน "สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม" บล็อคเชนอื่นๆ กำลังปรับตัวอย่างรวดเร็ว:
Base ใช้ประโยชน์จากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ Coinbase เพื่อเชื่อมต่อโทเค็นโครงการมีมกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
Blast ดึงดูดผู้ใช้ที่มีแนวโน้มจะซื้อผ่านกลไกการลดราคาและกลยุทธ์การแพร่กระจายแบบเนทีฟบน X (เดิมคือ Twitter)
เชนสาธารณะที่เกิดใหม่ เช่น Sui, ZkSync และ Linea กำลังแข่งขันกันสร้างโทเค็นโปรเจกต์มีมดั้งเดิม โดยตั้งเป้าที่จะเลียนแบบแนวทางของ Solana และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของบล็อคเชน: จากการต่อสู้เพื่อประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานล้วนๆ ไปสู่การแข่งขันด้านวัฒนธรรมและอารมณ์ และ Memecoins กำลังกลายเป็นสะพานเชื่อมเทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ memecoins ยังกระตุ้นให้การแลกเปลี่ยน crypto กำหนดบทบาทของพวกเขาใหม่ โดยทั่วไป การแลกเปลี่ยนจะทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการจับคู่คำสั่งซื้อและสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ด้วย memecoins ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยอารมณ์และชุมชนเป็นหลัก ความเร็ว ความเกี่ยวข้องของเรื่องราว และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมได้กลายมาเป็นปัจจัยการแข่งขันที่สำคัญ แพลตฟอร์มหลักๆ เช่น Binance, OKX และ MEXC ต่างก็แสดงรายการ memecoins ที่กำลังได้รับความนิยมหลากหลายชนิด ช่วยให้โทเค็นเหล่านี้เป็นที่รู้จักและดึงดูดผู้ซื้อขายที่มีศักยภาพจำนวนมาก MEXC ยังสนับสนุนการเติบโตของโครงการต่อไปด้วยการเปิดตัวกิจกรรมฝากเงินและการซื้อขายที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยการแจกฟรีโทเค็นมีมยอดนิยม ระหว่างคลื่น memecoin ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ MEXC ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปิดตัวที่แข็งแกร่ง และสร้างชื่อเสียงในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการค้นพบโทเค็น “สุนัขทอง” ที่มีศักยภาพสูง ด้วยสายตาที่เฉียบแหลมในการระบุจุดเปลี่ยนแปลงและสินทรัพย์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น MEXC จึงได้กลายมาเป็นฐานการเปิดตัวและศูนย์กลางการส่งเสริมการขายสำหรับโครงการ memecoin ตั้งแต่เดือนเมษายน MEXC ได้เปิดตัวโทเค็นที่จดทะเบียนเป็นรายการแรกหลายรายการ เช่น MOONKIN และ PWEASE ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจได้ก่อนใคร เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนอื่นๆ MEXC มีตัวเลือก memecoins ให้เลือกหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งดึงดูดกลุ่มนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นจำนวนมาก
การสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยนชั้นนำช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความมีชีวิตชีวาให้กับตลาด memecoin ด้วยกรอบการทำงานด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด แพลตฟอร์มชั้นนำจึงเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ memecoin ได้อย่างมาก โดยดึงดูดการมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นจากผู้เล่นทั้งรายย่อยและสถาบัน การใช้ประโยชน์จากช่องทางการเข้าชมที่กว้างขวางและฐานผู้ใช้ทั่วโลก ทำให้การแลกเปลี่ยนช่วยให้โครงการ memecoin แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการเติบโตของชุมชนและผลักดันระบบนิเวศโดยรวมให้มุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่และความยั่งยืนมากขึ้น
แนวโน้มในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า memecoins กำลังพัฒนาไปเป็นเครื่องฟักไข่สำหรับแบรนด์ Web3 ดั้งเดิมรุ่นต่อไป Memecoin ไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์เก็งกำไรอายุสั้นอีกต่อไป แต่ยังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเป็น:
IP ทางวัฒนธรรมข้ามแพลตฟอร์ม (เช่น การบูรณาการกับ RWA หรือส่วนขยายที่เป็นเกม)
แบรนด์ชุมชนที่ใช้ DAO (ตามที่เห็นจากโครงการเช่น RFC และ PHIL)
เครื่องยนต์การรับส่งข้อมูลสำหรับเลเยอร์ 1 และการแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์สำหรับการเติบโตของระบบนิเวศบนเชน
วิวัฒนาการนี้หมายความว่าโครงการ memecoin ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องมีความสามารถในการสร้างเรื่องราวทางอารมณ์ที่น่าสนใจ สร้างแบบจำลองพฤติกรรมบนเชนที่สอดคล้องกัน และรักษาการแสดงออกที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเชนและแพลตฟอร์มต่างๆ การแลกเปลี่ยนและบล็อคเชนที่มีความสามารถในการดูแลวัฒนธรรมที่แท้จริงจะได้รับอิทธิพลที่ไม่เคยมีมาก่อนในการกำหนดนิยามใหม่ของวัฒนธรรม Web3 ที่ขับเคลื่อนโดย memecoin นี้
Memecoins ไม่ได้เป็นเพียงแค่การคาดเดาหรือเรื่องตลกอีกต่อไปแล้ว แต่ยังกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเห็นพ้องต้องกันทางอารมณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนบนเชนอีกด้วย ในปัจจุบันนักลงทุนจำนวนมากมองว่า memecoin เป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเรื่องราวและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมีศักยภาพทางการตลาดที่แท้จริง
ในภูมิทัศน์ Web3 ของปัจจุบัน memecoins ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดความสนใจและความภักดีของผู้ใช้ ในขณะที่บล็อคเชนและการแลกเปลี่ยนพัฒนาจาก "เรื่องตลก" ไปเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม บล็อคเชนและการแลกเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น การแข่งขันด้านการจราจรกำลังดำเนินอยู่ ผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้สร้างที่เข้าใจผู้ใช้ สร้างสรรค์เรื่องราว และสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ผ่านระบบนิเวศของพวกเขา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้