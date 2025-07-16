จากวัฒนธรรมชายขอบสู่หัวใจของเรื่องราวเกี่ยวกับคริปโต: Memecoins กำลังได้รับความนิยมอีกครั้ง

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2025 เมื่อราคา Bitcoin (BTC) ฟื้นตัว ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของความรู้สึกของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ที่ศูนย์กลางของการชุมนุมที่ขับเคลื่อนโดยเงินทุนนี้ memecoins กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดึงดูดความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและทุนสถาบัน จากโทเค็นที่มีธีมสัตว์บนบล็อคเชน Solana ไปจนถึง "สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI memecoins กำลังพัฒนารวดเร็ว ปรับเปลี่ยนตรรกะเชิงเรื่องราวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล และเน้นย้ำถึงการบรรจบกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเงิน ตามข้อมูลคีย์เวิร์ดจาก Ahrefs.com ความสนใจในการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ memecoin ทั่วโลกได้ฟื้นตัวขึ้นพร้อมๆ กับการฟื้นตัวของราคา BTC เมื่อเร็วๆ นี้ แนวโน้มการเข้าชมแสดงให้เห็นว่าคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ memecoins นั้นติดตามคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระแสหลัก เช่น "Bitcoin" อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่งชี้ว่า memecoins กำลังกลายมาเป็นเรื่องราวสำคัญที่เสริมการเคลื่อนไหวของราคา BTC และเป็นสนามรบหลักเพื่อดึงดูดความสนใจของตลาด นอกจากนี้ จำนวน memecoin ที่เพิ่งออกใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ในบรรดาเหรียญเหล่านี้ Solana ได้กลายมาเป็น “ตู้ฟักตัว memecoin” โดยมีการเปิดตัวเหรียญโทเค็นใหม่ราว 15,000-20,000 เหรียญต่อวัน ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำและเวลาในการยืนยันที่รวดเร็วเป็นพิเศษทำให้วงจร "การเปิดตัวโทเค็น–กระแสฮือฮา–ถอนเงิน" ทั้งหมดดำเนินไปได้ภายในไม่กี่นาที ตัวอย่างหนึ่งคือโทเค็น POPCAT ที่มีธีมเป็นสัตว์ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความนิยมแพร่หลายของ "เกมคลิกแมว" จนมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 72 ชั่วโมง
ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า memecoins กำลังกลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับเงินทุนใหม่ที่เข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ BTC มีการซื้อขายในแนวนอนที่ระดับสูง การหมุนเวียนไปยัง altcoins ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ในขณะที่ความรู้สึกของตลาดแสดงสัญญาณการฟื้นตัว โทเค็นมีมก็เริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตลาดโดยรวม ซึ่งเป็นพลวัตที่ไม่เคยเห็นมาระยะหนึ่งแล้ว การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ USELESS ช่วยฟื้นความสนใจในภาคส่วน memecoin ขณะเดียวกันโทเค็น meme เก่าที่ใช้ Ethereum ก็กำลังฟื้นตัวโดยรวม นี่อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการพุ่งขึ้นระยะสั้นของ memecoins ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อโทเค็นมีมที่แสดงการดำเนินการราคาในเชิงบวกเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อช่วยให้คุณติดตามจุดฮอตล่าสุดในตลาดได้
Fartcoin ตอบโจทย์ทุกข้อที่เป็นแบบแผนของ memecoin ได้แก่ ชื่อที่ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ใดๆ และการเติบโตขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยความแปลกใหม่ทางภาษาและความเป็นไวรัลในสังคมโดยสิ้นเชิง เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนบน Wall Street ทั่วไปพูดไม่ออก Fartcoin เป็นหนึ่งใน memecoin ที่พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วในปีที่แล้ว โดยเป็น memecoin ตัวแรกๆ ที่สามารถฟื้นตัวได้ในรอบตลาดปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน บริษัทจัดการสินทรัพย์ VanEck ได้เชิญแบรนด์ NFT ของตนเอง Pudgy Penguins เข้าร่วมในพิธีเปิด Nasdaq การเปิดเผยที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อรวมเข้ากับข่าวลือเกี่ยวกับ ETF PENGU ที่มีศักยภาพ ส่งผลให้โทเค็นดังกล่าวได้รับกำไรอย่างต่อเนื่อง
USELESS เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมบนแพลตฟอร์ม Bonk.fun และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยดึงความสนใจให้กับ Bonk.fun ภายในตลาดอีกครั้ง
เรื่องราวเบื้องหลังของ RICH นั้นเรียบง่าย: รวยได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ Fartcoin และ USELESS มันเจริญเติบโตจากกระแสที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดล้วนๆ ราคาที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วทำให้กลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับโทเค็นชั้นนำในแพลตฟอร์ม Moonshot Create
ในขณะที่ความรู้สึกของตลาดพุ่งสูงขึ้น ทุนบนเครือข่ายกำลังเปลี่ยนไปสู่ภาคส่วน memecoin อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ BTC มีการรวมตัวในแนวข้าง สภาพคล่องแบบ "เข้าเร็ว ออกเร็ว" ในปริมาณมากกำลังมองหาโอกาสจากความผันผวนสูง เมื่อเทียบกับภาคส่วนอย่าง DeFi และ NFT ซึ่งได้ผ่านช่วงขึ้นๆ ลงๆ มาแล้วหลายรอบ memecoin นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความผันผวนสูง อุปสรรคในการเข้าต่ำ และเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ดึงดูดผู้ซื้อขายแบบเก็งกำไรระยะสั้นและผู้เล่นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ณ เดือนกรกฎาคม 2025 จำนวนและระดับกิจกรรมของโปรเจกต์มีมบนบล็อคเชน Solana ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีบางโปรเจกต์เห็นการเติบโตของ TVL รายสัปดาห์สูงเกิน 42% ในเวลาเดียวกัน เครือข่าย Layer-2 เช่น Base และ Blast ยังได้ประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ memecoin อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Base ปริมาณการซื้อขายรายวันสำหรับโปรเจกต์ meme พุ่งสูงขึ้น โดยแซงหน้าโปรโตคอล DeFi หลักๆ หลายตัว
นอกเหนือจากการขยายตัวในระดับเครือข่ายสาธารณะแล้ว การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ยังตอบสนองต่อการเติบโตของ memecoin อย่างแข็งขันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น MEXC ได้เปิดตัวอินเทอร์เฟซ Meme+ เฉพาะเพื่อดึงดูดผู้ใช้รายใหม่และเร่งการสร้างวงจรปิดของการค้นพบ การซื้อขาย และการเผยแพร่แบบไวรัล โดยพื้นฐานแล้ว พฤติกรรมของเงินทุนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการค้นหาสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและโอกาสในการซื้อขายความถี่สูงของตลาด ในช่วงปัจจุบันนี้ ซึ่งถูกครอบงำโดยทุนระยะสั้น memecoins ได้เข้ามาแทนที่ส่วนต่างๆ ของภาค DeFi และ NFT อย่างเงียบๆ และกลายมาเป็น "สนามรบหลัก" แห่งใหม่สำหรับผู้ค้าและผู้ค้ากำไรบนเครือข่าย
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในยุคบูมของเหรียญมีมในปัจจุบันอยู่ที่การอัปเกรดโครงสร้างการเล่าเรื่องอย่างครอบคลุม:
ระยะ
โครงสร้างเนื้อหา
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
มูลค่าที่สอดคล้องกัน
มีมช่วงเริ่มต้น
(e.g., DOGE)
ภาพเดี่ยว อิโมจิโซเชียล
การติดตามแบบพาสซีฟ
มูลค่าความบันเทิง
มีมระยะกลาง
(เช่น SHIB)
บุคลิกตัวละคร การคาดเดาสัญลักษณ์
การลงทุนและการเก็งกำไร
มูลค่าตลาด
มีม 2025
(เช่น DOG)
เวิลด์วิว ผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบ
การสร้างร่วมด้วย AI, การสร้างมีม
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
การอัปเกรดเรื่องราวนี้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ: memecoin ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่เก็งกำไรอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาที่มีศักยภาพในทรัพย์สินทางปัญญา พวกเขาเป็นตัวแทนของรูปแบบของฉันทามติร่วมกัน การสะท้อนของการผลิตเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน และวิธีใหม่ในการสร้างรายได้จากวัฒนธรรมใน Web3
พลังขับเคลื่อนจากชุมชนอันเข้มแข็ง: นักพัฒนาส่วนใหญ่มักจะไม่เปิดเผยตัวตนหรือมอบหมายการตัดสินใจให้กับโหวตของชุมชน โดยแรงผลักดันของโครงการนั้นขับเคลื่อนโดยฉันทามติร่วมกัน
กลไกบนโซ่อันอุดมสมบูรณ์: คุณสมบัติต่างๆ เช่น แรงจูงใจในการเดิมพัน การรวม NFT และประสบการณ์การเล่นเกม จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเหนียวแน่นของผู้ใช้
การซิงโครไนซ์การเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์ม: โครงการต่าง ๆ สร้างกระแสอย่างแข็งขันในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น X (เดิมคือ Twitter), Discord และ Telegram เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก FOMO
โมเดลใหม่นี้ ซึ่งยึดโยงกับเรื่องราว อารมณ์ และไวรัล ทำให้ memecoin เป็นกลไกการแจกจ่าย Web3 แบบดั้งเดิม แทนที่จะเป็นเหรียญเก็งกำไรแบบดั้งเดิม ในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันหลักของโครงการจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ จัดระเบียบชุมชน และสร้างปริมาณการเข้าชมอย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มขึ้นของ memecoins ไม่เพียงสะท้อนถึงการกบฏของสกุลเงินดิจิทัลต่ออำนาจรวมศูนย์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการบรรจบกันอย่างลึกซึ้งของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเงินอีกด้วย เน้นย้ำถึงความต้องการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในตลาด ซึ่งมีเนื้อเรื่องเรียบง่าย อุปสรรคในการเข้าถึงต่ำ และมีศักยภาพในการแพร่ระบาดสูง ในขณะที่ BTC ยังคงไต่ระดับขึ้นและโทเค็นหลักเผชิญกับข้อจำกัดในการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น memecoins นำเสนอทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบความท้าทาย
ความคลั่งไคล้ของ memecoin นี้ไม่เพียงแต่คุ้มค่าแก่การเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าแก่การทำความเข้าใจด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพัน ตอนนี้ถือเป็นจุดเข้าสู่จุดที่ดีที่สุดสำหรับกระแสเรื่องราวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาดสกุลเงินดิจิทัล MEXC ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการซื้อขาย memecoin เนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและกลไกการจดทะเบียนที่รวดเร็ว ด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มตลาดและความมุ่งมั่นในการเสนอโอกาสในการซื้อขายที่หลากหลาย MEXC จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้มีส่วนร่วมรายย่อยและสถาบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ของ memecoin ความเร็วของการลงรายการและการสนับสนุนเฉพาะทางของ MEXC ผ่านโครงการ "Meme+" ได้ทำให้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุน เมื่อมองไปข้างหน้า MEXC จะยังคงยึดมั่นในค่านิยมหลักของตนในเรื่องประสิทธิภาพและการเข้าถึงได้ โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่มีคุณภาพสูงขึ้นและกว้างขวางยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ใช้สามารถคว้าโอกาสจากนวัตกรรมการเข้ารหัสครั้งต่อไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว