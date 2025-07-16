ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: การตอบสนองนโยบายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผลกระทบต่อคริปโต

หลังจากความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นหนึ่งสัปดาห์ ตลาดในที่สุดก็ได้พักหายใจบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ แนวโน้มตลาด Crypto มุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อและการคาดหวังว่าอัตราจะปรับลดอีกครั้ง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยคาดว่าจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นการเติบโตใหม่ให้กับ BTC และสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ
ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากมาย ตลาดเต็มไปด้วยความคาดหวังและการคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ
นับตั้งแต่ต้นปี 2025 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ และความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน ล้วนสร้างบริบทที่ซับซ้อนให้กับการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ภาษีศุลกากรสูงที่นำมาใช้ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ได้สร้างความไม่แน่นอนอย่างมากให้กับเศรษฐกิจโลก แม้ว่าสหรัฐฯ จะระงับภาษีกับ 75 ประเทศเป็นเวลา 90 วันเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความกังวลในตลาดยังคงมีอยู่ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการค้าระหว่างประเทศและสร้างผลกระทบเป็นระลอกไปทั่วเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน บริษัทหลายแห่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อวันที่ 6 เมษายน โกลด์แมนแซคส์ได้เพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยจาก 35% เป็น 45% ในรายงานฉบับหนึ่ง รอยเตอร์สระบุว่า ถือเป็นการปรับขึ้นประมาณการครั้งที่สองของโกลด์แมนภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ขณะที่สงครามการค้าโลกที่เกิดจากรัฐบาลทรัมป์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันต่างๆ มากมายต่างก็ออกการคาดการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น JPMorgan Chase ระบุอัตราต่อรองไว้ที่ 60%
ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังลดลง ในเดือนมีนาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ 2.5% เล็กน้อย และลดลงจาก 2.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ หากเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI ลดลง 0.1% ถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2020 ก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1%
ในเดือนมีนาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถือเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่มีการชะลอตัวลง และเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ 3% และลดลงจาก 3.1% ของเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%
ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานของสหรัฐก็แสดงให้เห็นรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง การจ้างงานยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสภาพแรงงานที่ตึงตัว ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 เมษายน จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีจำนวนรวม 223,000 ราย ตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ แม้ว่าจะสูงกว่า 219,000 ของสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ระดับโดยรวมก็ยังคงต่ำ
ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจปัจจุบัน ธนาคารกลางสหรัฐเผชิญกับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ย ตัวชี้วัดภายในประเทศ เช่น การเติบโตที่ชะลอตัว การลงทุนทางธุรกิจที่อ่อนแอ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำ ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้ การเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทรัมป์ยังเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้กับประธานเจอโรม พาวเวลล์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เฟดจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง กับความเสี่ยงที่การเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปอาจทำให้โมเมนตัมทางเศรษฐกิจซบเซาลง โดยต้องหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเสถียรภาพราคาและการสนับสนุนการเติบโต
ในเวลาเดียวกัน ตลาดต่างประเทศก็มีความคาดหวังสูงต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่การบูรณาการทางเศรษฐกิจโลกมีความลึกซึ้งมากขึ้น ความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไปทั่วโลก หลายประเทศและตลาดกำลังคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบายการเงินเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ประเภทเสี่ยงสูงอื่นๆ โดยเฉพาะ คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะนำมาซึ่งสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจและการดำเนินการมากขึ้น ภายในเฟดเอง มุมมองเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยก็มีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่บางส่วนซึ่งนำโดยผู้ว่าการคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เรียกร้องให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางส่วนต้องการรอจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจึงจะดำเนินการ การแบ่งแยกครั้งนี้ทำให้แนวโน้มนโยบายมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น
เมื่อธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินก็จะกว้างไกล อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมสำหรับธุรกิจและครัวเรือนโดยตรง กระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ช่วยบรรเทาความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาด อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนโยบายนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจใกล้เข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่ นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลการค้าระหว่างประเทศและการไหลเวียนของเงินทุนได้
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐฯ จึงมีผลกระทบระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีความผันผวน ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่ยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับตลาดเกิดใหม่ที่ต้องพึ่งพาการจัดหาเงินทุนเป็นดอลลาร์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังอาจทำให้ความตึงเครียดด้านการค้ารุนแรงขึ้นได้หากบางประเทศตอบสนองด้วยการลดค่าเงินของตนเพื่อให้ได้เปรียบด้านการส่งออก ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางการค้าได้
ในตลาดการเงิน ผลกระทบจะครอบคลุมทั้งหุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยปรับปรุงการคาดการณ์รายได้ขององค์กรและความรู้สึกของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ในเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ลดลง ส่งผลให้ราคาพันธบัตรสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวให้เข้ากับต้นทุนเงินทุนใหม่
สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐถือเป็นเหตุการณ์มหภาคที่สำคัญ ในขณะที่การเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนการระดมทุนสามารถส่งเสริมความน่าสนใจและกิจกรรมของตลาดได้ แต่ก็อาจนำมาซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ๆ ได้เช่นกัน
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้มีสภาพคล่องจำนวนมากในระบบการเงิน ส่งผลให้ผู้ลงทุนมองหาโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีโปรไฟล์ความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง จึงดึงดูดเงินทุนเหล่านี้มาแบ่งปันได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาผันผวนรุนแรงขึ้นและกระตุ้นพฤติกรรมการเก็งกำไร ดังนั้น ผู้เข้าร่วมตลาดและแพลตฟอร์มจะต้องจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน
ในขณะที่รอบการลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินต่อไป ผลตอบแทนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมก็มีแนวโน้มที่จะลดลง สิ่งนี้จะกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันบางแห่งปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของตนใหม่เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจากตลาดคริปโตเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่เพิ่งเกิดใหม่ จึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเงินทุนจากสถาบันต่างๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทางกฎระเบียบของนักลงทุนเหล่านี้ อุตสาหกรรมคริปโตจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความโปร่งใส และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเป็นทางเลือกนโยบายที่ซับซ้อนแต่มีความสำคัญซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างเกินขอบเขตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไปจนถึงระบบการเงินโลก สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะต้องเพิ่มความมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และการจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำทางในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ
