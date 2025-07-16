กีฬาเอ็กซ์ตรีมผสานบล็อกเชน: เปิดตัว "Action Token" ตัวแรกของโลก Tiger Shark!

เมื่อไม่นานมานี้ ณ ท้องฟ้าเหนือเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้เกิดปรากฏการณ์สุดตื่นตาที่ผสมผสานกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าด้วยกัน นักปีนตึกระดับตำนานอย่าง Alain Robert หรือที่รู้จักในนาม “สไปเดอร์แมนแห่งฝรั่งเศส” ได้ปีนโรงแรม Meliá Barcelona Sky ที่สูง 116 เมตรด้วยมือเปล่า โดยไม่มีอุปกรณ์นิรภัยใด ๆ เลย การปีนอันน่าหวาดเสียวครั้งนี้ไม่ใช่แค่โชว์ให้เห็นถึงความกล้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดตัวโปรเจกต์สุดล้ำอย่างเป็นทางการ: Tiger Shark (TIGERSHARK) — คริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการกระทำเอ็กซ์ตรีมในโลกจริง
ในขณะที่โครงการคริปโตส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาแอร์ดรอป พรีเซล และกลยุทธ์การตลาดแบบเดิม Tiger Shark เลือกแนวทางที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง—แทนที่จะจัดพิธีเปิดตัวแบบทั่วไป พวกเขาใช้การแสดงความสามารถเสี่ยงสูงในโลกจริงแทน โดย Alain Robert สวมชุด Tiger Shark ที่ออกแบบมาเฉพาะ และร่วมปีนกับลูกชายของเขา Julien Robert อดีตนาวิกโยธินฝรั่งเศส เพื่อพิชิตภารกิจนี้
Alain Robert เป็นที่รู้จักในระดับโลกจากการปีนตึกระฟ้าด้วยมือเปล่ามากกว่า 150 แห่งทั่วโลก เช่น ตึกเบิร์จคาลิฟา หอไอเฟล และตึกแฝดเปโตรนาส ด้วยสไตล์การปีนที่ไม่ใช้เชือกและอุปกรณ์นิรภัย เขาได้รับฉายาว่าเป็น "Spider-Man ตัวจริง" การมีส่วนร่วมของเขาในการเปิดตัวโทเคนคริปโตครั้งนี้ จึงนับเป็นบทใหม่ในชีวิตของเขา—จาก "นักผจญภัยเมือง" สู่ "ผู้บุกเบิกวงการบล็อกเชน" การปีนร่วมกับลูกชายยังสะท้อนถึงการส่งต่อจิตวิญญาณแห่งความกล้า และพันธกิจของ Tiger Shark ที่ต้องการเชื่อมโลกของกีฬาแอ็กชันเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
Lilly Douse โฆษกของ Tiger Shark กล่าวว่า "เรากำลังเปลี่ยนรูปแบบการเปิดตัวโทเคนใหม่ ไม่ใช่ด้วยแอร์ดรอปหรือกระแส แต่ด้วยภารกิจเสี่ยงตายจริงในโลกจริง"
การปีนครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "Mission 1: Spider-Man and Son" ซึ่งเป็นภารกิจแรกในหลายภารกิจที่เตรียมไว้สำหรับระบบนิเวศของ Tiger Shark โดยแผนการในอนาคตจะมีทั้งการดิ่งพสุธา บินด้วยชุดวิงสูท ปาร์กัวร์ มอเตอร์ครอส และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละภารกิจออกแบบมาเพื่อจุดกระแสให้กับระบบนิเวศและสร้างอิทธิพลต่อแบรนด์ในระดับโลก
Tiger Shark วางตำแหน่งตัวเองว่าเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแอ็กชัน” โดยโทเคน TIGERSHARK ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณและคุณค่าของกีฬาผาดโผนอีกด้วย โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้:
ทุกความท้าทายที่เสี่ยงสูงในโลกจริง จะกลายเป็นกิจกรรมสร้างมูลค่าภายในเครือข่าย Tiger Shark
ทุกเฟสของโปรเจกต์จะถูกจัดเป็น “ภารกิจ” ที่เน้นกีฬาผาดโผน เช่น การปีนที่สูงมาก การบินด้วยชุดวิงสูท การดิ่งพสุธา และพาร์กัวร์
ผู้ถือโทเคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น คอนเทนต์เบื้องหลัง การพูดคุยกับนักกีฬา แอร์ดรอปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และ NFT ที่ระลึก
สรุปคือ: ยิ่งกีฬาท้าทายมากเท่าไร การมีส่วนร่วมยิ่งลึก มูลค่าของโทเคนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น Tiger Shark ตั้งเป้าจะแปลงความเร้าใจให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองบนบล็อกเชน
ตามแผนงานอย่างเป็นทางการ Tiger Shark มีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ไกลเกินกว่าการเป็นแค่โปรเจกต์โทเคนทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มแบรนด์กีฬาผาดโผนที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน เป้าหมายหลักของการพัฒนาได้แก่:
ร่วมมือกับนักกีฬาผาดโผนจากทั่วโลกเพื่อเปิดตัวภารกิจสุดระทึกเพิ่มเติม
วางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ เสื้อผ้า อุปกรณ์ และของสะสมดิจิทัล
จัดกิจกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบออฟไลน์และมีตอัปของชุมชน
แนวทางนี้ทำให้ Tiger Shark ไม่ได้เป็นแค่การลิสต์โทเคน แต่กลายเป็นระบบนิเวศด้านคอนเทนต์ที่ยั่งยืนและโมเดลแบรนด์ที่ผสานโลกคริปโอกับความผาดโผนได้อย่างลงตัว
การปรากฏตัวของTiger Shark เป็นการเปิดฉากบทใหม่แห่งการเล่าเรื่องเชิงนวัตกรรมในโลกคริปโต โดยขยายขอบเขตของการออกโทเคนผ่านการหลอมรวมสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ในการแสวงหาความท้าทายเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนสุดล้ำ สร้างโมเดลเศรษฐกิจที่ทั้งมีส่วนร่วม ดื่มด่ำ และยึดโยงกับโลกความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง ท่ามกลางยุคที่เรื่องเล่าในคริปโตเริ่มกลายเป็นภาพซ้ำซาก Tiger Shark เตือนเราว่า คุณค่าบนเชนไม่ใช่แค่เรื่องของโค้ด แต่คือความเชื่อมั่น ความกล้าหาญ และเหงื่อจริงจากโลกจริง โทเคน TIGERSHARK เปิดให้เทรดแล้วบน MEXC แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก โดยมอบสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นคงและสิทธิพิเศษด้านค่าธรรมเนียมสำหรับโปรเจกต์นี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมได้ง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
เลือกประเภทคำสั่ง กรอกจำนวนและราคาที่ต้องการ แล้วดำเนินการเทรดให้เสร็จสิ้
นอกเหนือจากกระแสหลักอย่าง DeFi, NFT และ AI การผสานระหว่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมกับคริปโตอาจกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่พาเข้าสู่ตลาดกระแสหลักอย่างแท้จริง ในฐานะสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างสินทรัพย์นวัตกรรมกับผู้ใช้งานทั่วโลก MEXC จะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมโปรเจกต์พลิกเกมอย่าง Tiger Shark อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานคว้าโอกาสใหญ่ครั้งต่อไปในโลกคริปโต
คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn นำเสนอข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน โปรดตรวจสอบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจและผลลัพธ์จากการลงทุนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว