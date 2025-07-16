Ethereum พุ่งแรง 40%: ปัจจัยเทคโนโลยี, ชอร์ตสควีซ และวาฬสะสมหนุนกระแส "โมเมนต์ ETH" สุดเดือด

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Ethereum (ETH) นำทัพตลาดคริปโตพุ่งแรง โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 40% ภายในเวลาเพียง 72 ชั่วโมง ทะลุระดับ $2,600 และอาจกลายเป็น "ตัวขับเคลื่อนตลาด" รายใหม่ต่อจากโมเมนตัมของ Bitcoin หลังการ Halving
การปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงครั้งนี้นับเป็นผลงานดีที่สุดในรอบสามวันของ ETH ตั้งแต่ปี 2019 และทำผลงานแซงหน้า Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอื่น ๆ ได้ในหลายตัวชี้วัด ปัจจัยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบร่วมกัน: บรรยากาศมหภาคที่ดีขึ้น การอัปเกรดทางเทคนิคของ Ethereum ที่กำลังจะมาถึง แรงบีบสถานะชอร์ตในตลาดฟิวเจอร์ส และการสะสมเหรียญบนเชนโดยวาฬ บทความนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของ Ethereum ผ่าน 4 หัวข้อหลัก: สภาพแวดล้อมมหภาค การอัปเกรดโปรโตคอล โครงสร้างตลาด และการเคลื่อนไหวของเงินทุนบนเชน
การพุ่งขึ้นล่าสุดของ Ethereum ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผล หากแต่มีแรงสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางเทคนิคควบคู่ไปกับปัจจัยมหภาคที่เป็นบวก การบรรจบกันของสองปัจจัยนี้ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับการฟื้นตัวของราคา ETH
มื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Ethereum ได้ดำเนินการอัปเกรด Pectra บนเมนเน็ตสำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญต่อเนื่องจากการอัปเกรด The Merge และ Dencun โดยการอัปเกรดครั้งนี้มีการปรับปรุงที่สำคัญหลายประการ ได้แก่:
EIP-7702: นำเสนอแนวคิด Account Abstraction เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายของกระเป๋าเงิน
การเพิ่มขีดจำกัดการสเตก: ขยายความสามารถในการรองรับสำหรับโปรโตคอลให้สภาพคคล่องการสเตกและผู้ให้บริการโหนด
ประสบการณ์นักพัฒนาที่ดีขึ้น: ทำให้การดีพลอยและการผสานรวมสมาร์ตคอนแทรกต์ง่ายขึ้น
การอัปเกรดทางเทคนิคเหล่านี้ถือเป็นอีกก้าวของวิวัฒนาการในโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum โดยช่วยเสริมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ DeFi, Layer-2 และ Rollup ในอนาคต พร้อมทั้งฟื้นความเชื่อมั่นในพัฒนาการระยะยาวของระบบนิเวศ Ethereum
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเทคนิค เหตุการณ์มหภาคภายนอกก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม การประกาศข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–สหราชอาณาจักร และการกลับมาเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั่วโลก ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง สร้างหน้าต่างบวกให้กับการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง
ในฐานะที่เป็น "สินทรัพย์เบต้า" ต้นแบบของตลาดคริปโต Ethereum มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการความเสี่ยงในตลาด เมื่อบรรยากาศในตลาดเป็นบวก ETH มักจะเป็นตัวแรกที่ขยับตัวตอบสนองเสมอ
แม้ว่าการอัปเกรดโปรโตคอลและปัจจัยมหภาคจะเป็นรากฐานของการฟื้นตัวของ ETH แต่จุดที่จุดประกายการพุ่งขึ้นอย่างแท้จริงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดฟิวเจอร์ส นั่นคือคลาสสิกชอร์ตสควีซ
พรีเมียมรายปีของสัญญาฟิวเจอร์ส Ethereum ระยะเวลา 3 เดือน
ที่มา: laevitas.ch
เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ตลาดฟิวเจอร์สของ ETH เผชิญกับสถานการณ์ชอร์ตสควีซแบบคลาสสิก:
ภายใน 72 ชั่วโมง ยอดชอร์ตที่ถูกลิควิดคิดรวมสูงถึง $438 ล้าน มากกว่ายอดลองที่ถูกลิควิด ($211 ล้าน) กว่า 2 เท่า
Open Interest พุ่งขึ้นจาก $21.28 พันล้าน เป็น $26.77 พันล้าน
อัตรา Funding ของฟิวเจอร์สแบบ Perpetual ปรับตัวจาก 0.10% ขึ้นเป็น 0.15% สะท้อนถึงกระแสบูลลิชที่แข็งแกร่งในตลาด
การพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วได้บีบบังคับให้ผู้เปิดสถานะชอร์ตต้องปิดโพซิชั่น ส่งผลให้เกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้น และจุดชนวนให้เกิดแรงกดดันต่อราคาต่อเนื่องในลักษณะของ วงจรป้อนกลับของราคาที่พุ่งสูงขึ้นและการลิควิดสถานะชอร์ตเพิ่มเติม วังวน "ชอร์ตสควีซสไปรัล" นี้ได้ขยายโมเมนตัมของการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่าการอัปเกรดเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดในระยะสั้นจะเป็นชนวนจุดกระแส แต่สิ่งที่ทำให้แรงพุ่งขึ้นครั้งนี้มีความหมายอย่างแท้จริงในระยะยาว คือการเคลื่อนไหวของ "Smart Money"
ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนเชน Glassnode ระบุว่า ที่อยู่กระเป๋าที่ถือ มากกว่า 10,000 ETH เริ่มมีการสะสมสุทธิตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน และได้เพิ่มสถานะอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม กลุ่มผู้ถือขนาดใหญ่นี้ถือครอง ETH รวมกันถึง 40.75 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025
ที่สำคัญ กลุ่มที่อยู่นี้มักเป็นตัวแทนของสถาบัน Market Maker และกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและทันเหตุการณ์มากกว่า การที่พวกเขายังคงสะสมต่อเนื่องจึงถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ ETH
นอกจากนี้ ข้อมูลออนเชนยังเผยให้เห็นว่า กิจกรรมการโอนของผู้ถือรายใหญ่ลดลงอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่ากลุ่มทุนเหล่านี้กำลังก้าวเข้าสู่ ช่วงการสะสมและถือครองระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น
การพุ่งขึ้นครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็น "บทนำ" ของการฟื้นตัวของบรรยากาศตลาดในวงกว้าง โดยมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญหลายประการที่ยังคงช่วยหล่อเลี้ยงความคาดหวังในตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่:
หนึ่งในพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงวงการมากที่สุดกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ ETF โดย BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ได้ยื่นข้อเสนอไปยัง SEC ของสหรัฐฯ เพื่อขออนุมัติให้รวมกลไกการสเตกไว้ใน Ethereum spot ETF ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถรับรางวัลจากการสเตกผ่านการถือครอง ETF ได้
หากได้รับอนุมัติ Ethereum spot ETF อาจสร้างผลตอบแทนรายปีประมาณ 3.2% (อิงจากอัตราผลตอบแทนการสเตกปัจจุบัน)
นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า ETH และรายได้แบบพาสซีฟ
ETF จะเปลี่ยนจากเครื่องมือที่ให้แค่การเข้าถึงราคามาเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่นเดียวกับพันธบัตรหรือ REITs
โครงสร้างนี้อาจดึงดูดเม็ดเงินจากสถาบันที่ต้องการลงทุนใน ETH ระยะยาว
Robert Mitchnick หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของ BlackRock กล่าวไว้ว่า
"สาเหตุหลักที่ความต้องการ Ethereum ETF ยังไม่สูง คือการขาดกลไกการสเตก การเพิ่มองค์ประกอบผลตอบแทนอาจช่วยกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนแบบดั้งเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ"
หาก ETF ที่รองรับการสเตกได้รับการอนุมัติในที่สุด จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในมุมมองของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่มีต่อ Ethereum จากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไร ไปสู่การเป็นสินทรัพย์ทางการเงินแบบผสมที่มีทั้งกระแสเงินสด กลไกเงินฝืด และความแข็งแกร่งของระบบนิเวศในตัว
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่การยกระดับโครงสร้างทุนของ ETH และทำให้ ETH เข้าใกล้กรอบการประเมินมูลค่าตามแบบแผนดั้งเดิมมากขึ้น เร่งให้เกิดการยอมรับในระดับสถาบันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
การพุ่งขึ้นของ Ethereum ภายใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ดึงความสนใจจากตลาดกลับมาเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญว่า ขณะที่ราคา BTC เริ่มทรงตัว เม็ดเงินทุนกำลังเริ่มไหลเข้าสู่ ETH และอัลท์คอยน์คุณภาพอื่น ๆ
การพุ่งขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลลัพธ์ของหลายปัจจัยที่หลอมรวมกัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการอัปเกรดโปรโตคอล การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดอนุพันธ์ กิจกรรมของวาฬบนเชน และสภาพแวดล้อมมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้น
นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ว่า การที่ ETH จะสามารถทะลุแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ระดับ $3,000 ได้หรือไม่นั้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ ได้แก่:
การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมจากฝั่งนักพัฒนาหลังการอัปเกรด Pectra
การสะสมอย่างต่อเนื่องโดยวาฬ และข้อมูลออนเชนที่ยังคงแข็งแกร่งในเชิงบวก
ความคืบหน้าในจุดยืนด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ และความคืบหน้าของ Ethereum ETF
ทิศทางนโยบายของเฟดและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลก
สิ่งที่ชัดเจนคือ Ethereum กำลังเปลี่ยนสถานะจาก "แพลตฟอร์มเทคโนโลยี" ไปสู่การเป็นสินทรัพย์หลักในกรอบกลยุทธ์ของนักลงทุนสถาบันและมุมมองมหภาค เรื่องราวของ ETH...เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำข้อมูลนี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน กรุณาศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจและผลลัพธ์จากการลงทุนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว