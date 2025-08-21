Ethereum Rally กระตุ้นโมเมนตัมการฟื้นตัว: EIGEN เติบโตกว่า 27% ในหนึ่งสัปดาห์

เมื่อ ETH ทะลุระดับสำคัญที่ 4,600 ดอลลาร์ ระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขวางก็เห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วทั้งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EIGEN ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ราคาของ EIGEN เพิ่เมื่อ ETH ทะลุระดับสำคัญที่ 4,600 ดอลลาร์ ระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขวางก็เห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วทั้งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EIGEN ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ราคาของ EIGEN เพิ่
เมื่อ ETH ทะลุระดับสำคัญที่ 4,600 ดอลลาร์ ระบบนิเวศ Ethereum ที่กว้างขวางก็เห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วทั้งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EIGEN ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ราคาของ EIGEN เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.10 ดอลลาร์ไปเป็นเกือบ 1.46 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นกำไรประมาณ 27% แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงระยะสั้นหลายครั้งตลอดทาง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมตลาดที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น


1. EigenLayer (EIGEN) คืออะไร?


EigenLayer เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Ethereum ซึ่งนำเสนอกลไกนวัตกรรมที่เรียกว่าการ restaking ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำ ETH ที่ถูก Stake ไว้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเลือกใช้สัญญาอัจฉริยะที่ขยายสินทรัพย์ที่ถูก Stake ไว้เพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบสำหรับโมดูลหรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สิ่งนี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการรวมการยึดครองใหม่ ด้วยระบบนี้ EigenLayer จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยในระดับ Ethereum กับผู้เดิมพันที่เต็มใจเสนอความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยเพิ่มชั้นใหม่ของความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องให้กับระบบนิเวศ

EIGEN เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ EigenLayer มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล การสร้างแบบจำลองความปลอดภัย และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและยังได้รับรางวัลจากแรงจูงใจของระบบนิเวศ สร้างการจัดแนวผลประโยชน์เชิงบวกภายในโปรโตคอล

2. กลไกการทำงานของ EigenLayer (EIGEN)


กระแสการทำงานหลักของ EigenLayer ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

2.1 การรีสเตก


ผู้ใช้สามารถรีสเตก ETH ที่ถูกสเตกไปแล้วหรือโทเค็นลิควิดสเตกกิ้งที่เกี่ยวข้อง (เช่น stETH) ในสัญญาอัจฉริยะ EigenLayer ได้ สินทรัพย์เหล่านี้จะถูกรวบรวมเข้าในกลุ่มความปลอดภัยแบบรวมที่ให้การรับประกันความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เรียกว่าโมดูลหรือบริการที่ตรวจสอบอย่างแข็งขัน (AVS)

2.2 การรักษาความปลอดภัยแบบโมดูลาร์


EigenLayer นำเอาโมเดลการรักษาความปลอดภัยแบบโมดูลาร์มาใช้ ซึ่งทำให้ผู้เดิมพันสามารถเลือกโมดูลที่ต้องการรองรับได้อย่างอิสระ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ การปกป้องสินทรัพย์เกม โปรโตคอล DeFi และอื่นๆ อีกมากมาย การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด

2.3 วิธีการสเตก: การสเตคแบบเนทีฟและแบบลิควิด


EigenLayer รองรับการสเตกสองรูปแบบ:

1) การรีสเตกแบบเนทีฟ: การรีสเตกจะทำการสเตก ETH โดยตรงใน EigenLayer
2) การรีสเตก LST: การรีสเตกโทเค็นลิควิดสเตกกิ้งที่ออกโดยโปรโตคอลการสเตกอื่น ๆ

2.4 โครงสร้างการอนุญาตแบบคู่


เมื่อดำเนินการรีสเตก ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตผ่านสัญญาอัจฉริยะ ในขณะที่โมดูลหรือ AVS (หรือผู้ดำเนินการโหนด) จะต้องตกลงที่จะยอมรับการสนับสนุนที่สเตก กลไกการอนุญาตแบบสองทางนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความโปร่งใส

3. การวิเคราะห์เชิงลึกถึงการพุ่งขึ้นของราคาของ EIGEN


3.1 การเติบโตของ Altcoin ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum


การเพิ่มขึ้นของราคา EIGEN ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการขยายตัวของระบบนิเวศ Ethereum ในวงกว้าง นับตั้งแต่ Ethereum เปลี่ยนผ่านไปสู่การพิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสีย (PoS) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมเช่นการ restaking ก็ได้กลายมาเป็นไฮไลท์ใหม่ของตลาด ซึ่งดึงดูดเงินทุนและความสนใจได้อย่างมาก

ETH เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของตลาดคริปโต การเคลื่อนไหวของราคาและกิจกรรมระบบนิเวศมักผลักดันให้โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ ETH ได้รับความนิยมมากขึ้น EIGEN เป็นโปรโตคอลหลักในภาคส่วนการยึดครองใหม่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AVS โดยผสมผสานความปลอดภัยเข้ากับประสิทธิภาพ การวางตำแหน่งนี้ทำให้ความคาดหวังของตลาดแข็งแกร่งขึ้นสำหรับมูลค่าในระยะยาว

3.2 การเติบโตที่แข็งแกร่งของ TVL และการมีส่วนร่วมในตลาดที่กว้างขวาง


ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ของ EigenLayer ทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ EigenLayer กลายเป็นโปรโตคอลชั้นนำในพื้นที่การรีสเตกอย่างมั่นคง ตามรายงานของ Cointelegraph ความสนใจของสถาบันในการรีสเตกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย EigenLayer ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นโปรโตคอลหลักในภาคส่วนนี้ เนื่องจากเงินทุนจากสถาบันยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการโทเค็น EIGEN จึงคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก ซึ่งจะคอยสนับสนุนราคาและสร้างโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง

3.3 a16z เพิ่มเป็นสองเท่า เพิ่มความมั่นใจและขยายระบบนิเวศ


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม Eigen Labs ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานประมาณ 25% และมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่แพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นนักพัฒนาอย่าง EigenCloud การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดึงดูดการลงทุนใหม่มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์จาก a16z EigenCloud ผสานรวม EigenDA, EigenVerify และ EigenCompute เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังที่จะมอบโครงสร้างพื้นฐานความน่าเชื่อถือแบบรวมศูนย์สำหรับแอปพลิเคชันทั้งแบบออนเชนและออฟเชน

การปรับโครงสร้างใหม่และการเพิ่มทุนจำนวนมากทำให้ EigenLayer ได้รับการส่งเสริมอย่างมาก การลงทุนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเทคนิคและนวัตกรรมของโครงการเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อโทเค็น EIGEN อีกด้วย นักลงทุนมีความหวังกับแนวโน้มการพัฒนาของ EigenCloud และเชื่อว่าจะนำมาซึ่งการใช้งานที่สร้างสรรค์และมูลค่าใหม่ๆ ให้กับระบบนิเวศ Ethereum จึงสนับสนุนให้โทเค็น EIGEN มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไป

3.4 การตั้งค่าทางเทคนิคแนะนำการสนับสนุนที่เป็นไปได้


จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่า EIGEN จะถึงจุดต่ำสุดในช่วงต้นปี 2025 แต่ตั้งแต่นั้นมา EIGEN ก็เข้าสู่ช่วงฐานแล้ว และดูเหมือนว่าจะกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มลง หากแรงซื้อเพิ่มขึ้น ราคาอาจกลับสู่ระดับ 2 USDT และมีโอกาสที่จะทดสอบระดับ 3-4 USDT ในการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งต่อไป

4. บทสรุป


EigenLayer กำลังสร้างตำแหน่งของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระบบนิเวศ Ethereum รูปแบบการยึดครองใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพของเงินทุน การออกแบบแบบโมดูลาร์ และความปลอดภัยร่วมกัน กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังสำคัญในการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานบนเชนในอนาคต ในปัจจุบัน ด้วยราคาโทเค็นที่เพิ่มขึ้น TVL ที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุนจากสถาบันที่เพิ่มมากขึ้น EIGEN กำลังแสดงสัญญาณที่ชัดเจนของการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า หากระบบนิเวศ Ethereum ยังคงพัฒนาต่อไป และรูปแบบการยึดครองใหม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ตำแหน่งทางการตลาดและประสิทธิภาพด้านราคาของ EIGEN อาจไปถึงจุดสูงสุดใหม่ มีตำแหน่งที่ดีในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของยุคโครงสร้างพื้นฐาน "หลัง Ethereum" ของ Ethereum โดยนำนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเติมมาสู่ตลาดคริปโตที่กว้างขึ้น

โดยสรุป ตั้งแต่การออกแบบทางเทคนิคไปจนถึงประสิทธิภาพของตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศ EIGEN ยังคงเป็นผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งในพื้นที่การยึดครองใหม่ แม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงทางการตลาดอยู่ แต่ข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจน โมเดลนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทำให้เป็นสินทรัพย์สำคัญที่สมควรได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควรได้รับข้อมูล เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อร่วมงานกับ EIGEN

