Ethena เปิดตัวบน TON พร้อมรางวัลผู้ใช้ใหม่สุดตื่นเต้น

โปรเจกต์ DeFi อย่าง Ethena ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสร้างเหรียญ USDe ที่ไม่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ผสานรวมเข้ากับ TON (The Open Network) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวสินทรัพย์แบบสร้างผลตอบแทนตัวใหม่ tsUSDe (TON Staked USDe) การผสานรวมครั้งนี้เชื่อมต่อ Ethena เข้ากับระบบนิเวศของ Telegram ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 1 พันล้านคน ถือเป็นก้าวใหม่ของการนำ DeFi มาใช้งานในวงกว้าง การร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ USDe ถูกใช้งานผ่านมือถืออย่างแพร่หลาย มอบประสบการณ์จัดเก็บและชำระเงินบนเชนที่สะดวก ประสิทธิภาพสูง และให้ผลตอบแทนที่เสถียรแก่ผู้ใช้ทั่วโลก
นี่ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายตัวแบบมัลติเชนของ Ethena แต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพในการสร้างรายได้ของผู้ใช้ในภาพรวม ด้วยการใช้จุดแข็งของเครือข่าย TON ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นประตูสู่โซเชียล tsUSDe จะมีคุณสมบัติด้านการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม และระบบจูงใจที่ดึงดูดใจยิ่งขึ้น
TON คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 แบบกระจายศูนย์ที่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดย Pavel และ Nikolai Durov ผู้ร่วมก่อตั้ง Telegram โดยมีจุดเด่นคือความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่สูงมาก (TPS) ค่าธรรมเนียมต่ำ และความสามารถในการขยายตัวที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับแอปพลิเคชัน Web3 ในระดับผู้ใช้งานหลายร้อยล้านราย ปัจจุบัน TON เป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Telegram และผสานรวมเข้ากับผู้ใช้งาน Telegram กว่า 1 พันล้านรายผ่านกระเป๋าเงินในแอป บอต มินิแอป และอื่น ๆ
ในปี 2024 Tether ได้ประกาศออกเหรียญ USDT บนเครือข่าย TON อย่างเป็นทางการ ช่วยขยายการใช้งานของ TON ในด้านการชำระเงิน การโอนเงินข้ามพรมแดน DeFi และกรณีใช้งานอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน TON ติดอันดับหนึ่งในสิบของบล็อกเชนที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก และถือเป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่เน้นมือถือเป็นหลักซึ่งมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
Ethena คือโปรเจกต์หลักที่อยู่เบื้องหลังโปรโตคอลสเตเบิลคอยน์ USDe โดยขณะนี้ Ethena ได้ผสานรวมกับเครือข่าย TON อย่างเป็นทางการ และเปิดตัว tsUSDe (TON Staked USDe) ซึ่งเป็นสินทรัพย์สร้างผลตอบแทนรุ่นใหม่ถัดจาก sUSDe ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ TON โดยผสานกลไกกระจายผลตอบแทนบนเชนเข้ากับระบบสภาพคล่องเนทีฟของ TON
ผู้ใช้งานสามารถนำ TON ไปสเตกผ่านเว็บไซต์ทางการของ Ethena เพื่อรับ tsUSDe และเข้าร่วมกิจกรรมขุดเหรียญและฟาร์มผลตอบแทนบนแพลตฟอร์มชั้นนำ เช่น StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva และ Torch Finance
tsUSDe (TON Staked USDe) คือสเตเบิลคอยน์แบบสร้างผลตอบแทนที่เปิดตัวโดย Ethena บนเครือข่าย TON โดยมีลักษณะเป็นอนุพันธ์ของ USDe ที่เกิดจากการสเตก เมื่อลูกค้าฝาก USDe เข้าสู่โปรโตคอลของ Ethena ระบบจะสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพผ่านกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงและกลไกการบริหารจัดการเงินทุน ซึ่งจะถูกส่งคืนให้ผู้ใช้ในรูปแบบของ tsUSDe สินทรัพย์นี้เป็นโทเคนเนทีฟของเครือข่าย TON รองรับการใช้งานร่วมกับกระเป๋าเงิน Telegram และแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ ทำให้ tsUSDe เป็นสินทรัพย์ที่ผสานความเสถียรเข้ากับผลตอบแทน เหมาะสำหรับการใช้งานบนเชนในรูปแบบที่หลากหลาย
สเตเบิลคอยน์อัลกอริธึมที่มีเสถียรภาพและล้ำสมัย: tsUSDe มีพื้นฐานมาจาก USDe ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ไม่มีการค้ำด้วย USD ของ Ethena ช่วยลดข้อจำกัดของการอิงกับเงินเฟียตแบบดั้งเดิม และสามารถรักษาความมั่นคงของมูลค่าได้อย่างยั่งยืน
ผลตอบแทนต่อเนื่อง: การถือ tsUSDe เท่ากับการมีส่วนร่วมในกลไกการสเตก ผู้ใช้จะได้รับผลตอบแทนจากโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สินทรัพย์เติบโตได้อย่างมั่นคง
ผสานเข้ากับระบบนิเวศ TON อย่างลึกซึ้ง: tsUSDe เป็นสินทรัพย์เนทีฟของเครือข่าย TON ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระภายในกระเป๋า Telegram และ dApp ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อกับโลกโซเชียลที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนได้อย่างไร้รอยต่อ
สะดวกและมีประสิทธิภาพ: รองรับการฝาก ถอน และใช้งานข้ามแอปได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับประสบการณ์ DeFi บนมือถือให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถถอน USDe จากแพลตฟอร์ม MEXC ไปยังกระเป๋า TON แล้วนำไปสเตก tsUSDe ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Ethena ได้
กระเป๋าที่รองรับได้แก่ TONKeeper, TON Space (ค้นหา @Wallet บน Telegram), MyTonWallet, TONHub และอื่น ๆ
หลังจากสเตกแล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำ tsUSDe ไปให้สภาพคล่องหรือขุดเหรียญบนแพลตฟอร์มอย่าง StonFi และ DeDust เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้
Ethena กำลังกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศ DeFi บนเครือข่าย TON โดยอาศัยช่องทางผู้ใช้งานระดับพันล้านของ Telegram การกระจายและการนำ USDe ไปใช้งานจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผ่านมือถือได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้งาน นี่ไม่เพียงแค่มอบประสบการณ์ใช้งานบนเชนที่สะดวกกว่าเดิม แต่ยังเป็นโอกาสทองในการคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในโลก DeFi ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก MEXC ให้การสนับสนุนการเทรดทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์สของ USDe และ TON อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับการถอน USDe บนเครือข่าย TON ตั้งแต่ MEXC Ventures เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน TON เมื่อปี 2023 MEXC ก็ได้ให้การสนับสนุนโปรเจกต์ในระบบนิเวศ TON อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมผู้ใช้งาน TON ทั่วโลกเข้าสู่โลก DeFi
คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn เผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดศึกษาความเสี่ยงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด