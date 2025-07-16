โปรเจกต์ DeFi อย่าง Ethena ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสร้างเหรียญ USDe ที่ไม่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ผสานรวมเข้ากับ TON (The Open Network) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวสินทรัพย์แบบสร้างผลตอบแทนตัวใหม่ tโปรเจกต์ DeFi อย่าง Ethena ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสร้างเหรียญ USDe ที่ไม่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ผสานรวมเข้ากับ TON (The Open Network) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวสินทรัพย์แบบสร้างผลตอบแทนตัวใหม่ t
เรียนรู้/ข้อมูลเชิงลึกของตลาด/Event Zone/Ethena เปิด...สุดตื่นเต้น

Ethena เปิดตัวบน TON พร้อมรางวัลผู้ใช้ใหม่สุดตื่นเต้น

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม
TONCOIN
TON$2.059-3.01%
DeFi
DEFI$0.000917+8.26%
Ethena USDe
USDE$0.9992-0.01%
OpenLedger
OPEN$0.28043-4.77%
EVAA Protocol
EVAA$1.623+0.93%

โปรเจกต์ DeFi อย่าง Ethena ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสร้างเหรียญ USDe ที่ไม่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ผสานรวมเข้ากับ TON (The Open Network) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวสินทรัพย์แบบสร้างผลตอบแทนตัวใหม่ tsUSDe (TON Staked USDe) การผสานรวมครั้งนี้เชื่อมต่อ Ethena เข้ากับระบบนิเวศของ Telegram ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 1 พันล้านคน ถือเป็นก้าวใหม่ของการนำ DeFi มาใช้งานในวงกว้าง การร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ USDe ถูกใช้งานผ่านมือถืออย่างแพร่หลาย มอบประสบการณ์จัดเก็บและชำระเงินบนเชนที่สะดวก ประสิทธิภาพสูง และให้ผลตอบแทนที่เสถียรแก่ผู้ใช้ทั่วโลก

นี่ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายตัวแบบมัลติเชนของ Ethena แต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพในการสร้างรายได้ของผู้ใช้ในภาพรวม ด้วยการใช้จุดแข็งของเครือข่าย TON ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นประตูสู่โซเชียล tsUSDe จะมีคุณสมบัติด้านการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม และระบบจูงใจที่ดึงดูดใจยิ่งขึ้น

1. TON × Telegram: สร้างแพลตฟอร์มซูเปอร์แอปรุ่นถัดไป


TON คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 แบบกระจายศูนย์ที่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดย Pavel และ Nikolai Durov ผู้ร่วมก่อตั้ง Telegram โดยมีจุดเด่นคือความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่สูงมาก (TPS) ค่าธรรมเนียมต่ำ และความสามารถในการขยายตัวที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับแอปพลิเคชัน Web3 ในระดับผู้ใช้งานหลายร้อยล้านราย ปัจจุบัน TON เป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Telegram และผสานรวมเข้ากับผู้ใช้งาน Telegram กว่า 1 พันล้านรายผ่านกระเป๋าเงินในแอป บอต มินิแอป และอื่น ๆ

ในปี 2024 Tether ได้ประกาศออกเหรียญ USDT บนเครือข่าย TON อย่างเป็นทางการ ช่วยขยายการใช้งานของ TON ในด้านการชำระเงิน การโอนเงินข้ามพรมแดน DeFi และกรณีใช้งานอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน TON ติดอันดับหนึ่งในสิบของบล็อกเชนที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก และถือเป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่เน้นมือถือเป็นหลักซึ่งมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

2. Ethena เปิดตัวบน TON: ขยายโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น


Ethena คือโปรเจกต์หลักที่อยู่เบื้องหลังโปรโตคอลสเตเบิลคอยน์ USDe โดยขณะนี้ Ethena ได้ผสานรวมกับเครือข่าย TON อย่างเป็นทางการ และเปิดตัว tsUSDe (TON Staked USDe) ซึ่งเป็นสินทรัพย์สร้างผลตอบแทนรุ่นใหม่ถัดจาก sUSDe ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ TON โดยผสานกลไกกระจายผลตอบแทนบนเชนเข้ากับระบบสภาพคล่องเนทีฟของ TON

ผู้ใช้งานสามารถนำ TON ไปสเตกผ่านเว็บไซต์ทางการของ Ethena เพื่อรับ tsUSDe และเข้าร่วมกิจกรรมขุดเหรียญและฟาร์มผลตอบแทนบนแพลตฟอร์มชั้นนำ เช่น StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva และ Torch Finance

3.tsUSDe คืออะไร?


tsUSDe (TON Staked USDe) คือสเตเบิลคอยน์แบบสร้างผลตอบแทนที่เปิดตัวโดย Ethena บนเครือข่าย TON โดยมีลักษณะเป็นอนุพันธ์ของ USDe ที่เกิดจากการสเตก เมื่อลูกค้าฝาก USDe เข้าสู่โปรโตคอลของ Ethena ระบบจะสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพผ่านกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงและกลไกการบริหารจัดการเงินทุน ซึ่งจะถูกส่งคืนให้ผู้ใช้ในรูปแบบของ tsUSDe สินทรัพย์นี้เป็นโทเคนเนทีฟของเครือข่าย TON รองรับการใช้งานร่วมกับกระเป๋าเงิน Telegram และแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ ทำให้ tsUSDe เป็นสินทรัพย์ที่ผสานความเสถียรเข้ากับผลตอบแทน เหมาะสำหรับการใช้งานบนเชนในรูปแบบที่หลากหลาย

3.1 จุดเด่นหลักของ tsUSDe


  • สเตเบิลคอยน์อัลกอริธึมที่มีเสถียรภาพและล้ำสมัย: tsUSDe มีพื้นฐานมาจาก USDe ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ไม่มีการค้ำด้วย USD ของ Ethena ช่วยลดข้อจำกัดของการอิงกับเงินเฟียตแบบดั้งเดิม และสามารถรักษาความมั่นคงของมูลค่าได้อย่างยั่งยืน
  • ผลตอบแทนต่อเนื่อง: การถือ tsUSDe เท่ากับการมีส่วนร่วมในกลไกการสเตก ผู้ใช้จะได้รับผลตอบแทนจากโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สินทรัพย์เติบโตได้อย่างมั่นคง
  • ผสานเข้ากับระบบนิเวศ TON อย่างลึกซึ้ง: tsUSDe เป็นสินทรัพย์เนทีฟของเครือข่าย TON ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระภายในกระเป๋า Telegram และ dApp ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อกับโลกโซเชียลที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนได้อย่างไร้รอยต่อ
  • สะดวกและมีประสิทธิภาพ: รองรับการฝาก ถอน และใช้งานข้ามแอปได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับประสบการณ์ DeFi บนมือถือให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น

3.2 จะเข้าร่วมการสเตก tsUSDe ได้อย่างไร?


  • ผู้ใช้งานสามารถถอน USDe จากแพลตฟอร์ม MEXC ไปยังกระเป๋า TON แล้วนำไปสเตก tsUSDe ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Ethena ได้
  • กระเป๋าที่รองรับได้แก่ TONKeeper, TON Space (ค้นหา @Wallet บน Telegram), MyTonWallet, TONHub และอื่น ๆ
  • หลังจากสเตกแล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำ tsUSDe ไปให้สภาพคล่องหรือขุดเหรียญบนแพลตฟอร์มอย่าง StonFi และ DeDust เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้

4. MEXC: เสริมพลังการขยายตัวทั่วโลกของ TON และ Ethena


Ethena กำลังกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศ DeFi บนเครือข่าย TON โดยอาศัยช่องทางผู้ใช้งานระดับพันล้านของ Telegram การกระจายและการนำ USDe ไปใช้งานจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผ่านมือถือได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้งาน นี่ไม่เพียงแค่มอบประสบการณ์ใช้งานบนเชนที่สะดวกกว่าเดิม แต่ยังเป็นโอกาสทองในการคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในโลก DeFi

ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก MEXC ให้การสนับสนุนการเทรดทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์สของ USDe และ TON อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับการถอน USDe บนเครือข่าย TON ตั้งแต่ MEXC Ventures เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน TON เมื่อปี 2023 MEXC ก็ได้ให้การสนับสนุนโปรเจกต์ในระบบนิเวศ TON อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมผู้ใช้งาน TON ทั่วโลกเข้าสู่โลก DeFi

บน MEXC ผู้ใช้งานที่ถือครอง USDe ตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไปสามารถรับผลตอบแทนรายวันแบบคำนวณอัตรารายปีสูงสุดถึง 4% โดยไม่ต้องลงทะเบียน สเตก หรือล็อกเหรียญใด ๆ ระบบจะคำนวณผลตอบแทนให้อัตโนมัติทุกวัน โดยอิงจากยอดคงเหลือต่ำสุดของวันนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ Ethena เพื่อสเตก TON และรับ tsUSDe ได้อย่างง่ายดาย!

คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn เผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดศึกษาความเสี่ยงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

TL;DR1) การบรรลุไมล์สโตน: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) กลายเป็นมีมคอยน์จีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวบน Binance ทำลายกรอบเดิมของตลาด2) การเติบโตแบบระเบิด: ภายในเวลาเพียงสามวันหลังเปิดตัว มาร์เก็ตแคป

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

TL;DR1) ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์: 375ai ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลเชิงลึกแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลกที่ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ AI แบบเรียลไทม์ที่แหล่งที่มาของข้อมูล2) เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์คู่: ผ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT