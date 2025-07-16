Einstein (EIN): การทดลองทางสังคมแบบกระจายอำนาจที่บูรณาการการสำรวจทางวิทยาศาสตร์กับ Web3

ในยุค Web3 ที่ทุกสิ่งสามารถแปลงเป็นโทเค็นได้ Einstein (EIN) ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบล็อกเชนเพื่อสร้างระบบนิเวศ "ความรู้ × โทเค็น × ชุมชน" ที่ไม่ซ้ำใคร โครงการนี้ไม่เพียงแต่นำแนวคิดจากฟิสิกส์เช่นอนุภาคพื้นฐานและตารางธาตุมาสู่โลกบนเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ในรูปแบบกระจายอำนาจเพื่อสำรวจวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ระเบียบ และมีส่วนร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนเครือข่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
Einstein คือโครงการเข้ารหัสเชิงทดลองที่ขับเคลื่อนโดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการบูรณาการกลไกบล็อคเชน แรงบันดาลใจของมันถูกตั้งเป็นคำถามว่า: "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอนุภาค ธาตุ และพลังงานจากโลกวิทยาศาสตร์สามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นทรัพย์สินแบบผสมผสานบนเชนได้"
เป้าหมายของโครงการ Einstein ไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างระบบเศรษฐกิจบนเครือข่ายที่สนุกสนานแต่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง:
ส่งเสริมให้ผู้ใช้เรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วม
สร้างพื้นที่ทดลองวิทยาศาสตร์ + Web3 แบบเปิด
สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และตรรกะของแรงจูงใจใหม่ผ่านกลไกโทเค็น
ไอน์สไตน์สร้างตรรกะขององค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ผ่านระบบโทเค็นของอนุภาคและองค์ประกอบต่างๆ ในขณะเดียวกันก็กำหนดกลไกการเผยแพร่และสร้างแรงจูงใจมูลค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่โดยใช้บล็อคเชน มันพยายามที่จะใช้ "รูปแบบการเล่นที่สร้างสรรค์" ของโลกคริปโตเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบส่วนประกอบพื้นฐาน วิวัฒนาการของระบบ และการสร้างกฎเกณฑ์ของจักรวาลอีกครั้ง
Einstein สร้างระบบนิเวศที่ประกอบด้วยโทเค็นสามประเภทอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของสสารจักรวาล
อุปทานรวม: 9,990,620,000
การใช้งานหลัก:การกำกับดูแลชุมชนและข้อเสนอ, ใบรับรองการสเตคสำหรับการขุดวัสดุและโทเค็นองค์ประกอบ, กลไกสร้างแรงจูงใจ (รางวัลอ้างอิง, การส่งทางอากาศ), การสร้างหรือการซื้อขาย "สินทรัพย์องค์ประกอบ" บนเชน
EIN ทำหน้าที่เป็น "แกนกลางแรงโน้มถ่วง" ของโปรโตคอล โดยรักษาความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในระยะยาวและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมผ่านการปล่อยรายวันและกลไกการลดครึ่งหนึ่งรายปี
แสดงถึงอนุภาคพื้นฐานทั้งห้าที่ประกอบเป็นจักรวาล:
ATOM
PROTON
NEUTRON
ELECTRON
เวลา
ผู้ใช้จะได้รับโทเค็นวัสดุโดยการเดิมพัน EIN วัสดุแต่ละชนิดจะมีอัตราการขุดและรอบการแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นอิสระจากกัน โทเค็นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปมาทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรพื้นฐานสำหรับ "การสังเคราะห์องค์ประกอบ" ในภายหลัง
โครงการนี้นำธาตุจำนวน 122 ธาตุจากตารางธาตุ (H ถึง Og) มาไว้บนเชน แต่ละองค์ประกอบเป็นโทเค็นเฉพาะตัวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
กลไกการเปิดใช้งานแบบออนเชน
แลกเปลี่ยนได้ด้วยโทเค็นวัสดุ
แหล่งซื้อขายเฉพาะ
รางวัลการสเตก
ระบบแบ่งระดับ (องค์ประกอบทั่วไป องค์ประกอบหายาก องค์ประกอบสุดยอด)
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับการเล่นเกมและเศรษฐศาสตร์ในอนาคต
ระบบเศรษฐกิจของไอน์สไตน์ผสมผสานกลไกจูงใจหลายประการ:
การขุดรายวัน: ผู้ใช้เดิมพัน EIN เพื่อรับโทเค็นวัสดุ โดยยอดรวมที่ปล่อยออกมาต่อวันนั้นจะคงที่และลดลงทุกปี
รางวัลการอ้างอิง: มีการจัดสรร EIN สูงสุด 547,500,000 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอ้างอิงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของชุมชน
การเปิดใช้งานองค์ประกอบ: เปิดใช้งานโดยการแลกเปลี่ยนวัสดุหรือการเข้าร่วมในการค้าขาย
คู่การซื้อขายหลายคู่: รวมถึงกลุ่ม EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT เพื่อเป็นแนวทางในสภาพคล่องของโทเค็น
พูลสเตกกิ้งองค์ประกอบซุปเปอร์: ปลดล็อครางวัลขั้นสูงหลังจากเปิดใช้งานองค์ประกอบระดับสูง
กลไกโดยรวมเน้นที่การมีส่วนร่วมเป็นแรงจูงใจ ความรู้เป็นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนการทำงานและวิวัฒนาการของโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ
สิทธิในการกำกับดูแลของ Einstein เป็นของผู้ถือ EIN พารามิเตอร์หลักทั้งหมด เช่น การจัดสรรโทเค็น นโยบายรางวัล และการอัปเกรดสัญญา จะได้รับการตัดสินใจผ่านข้อเสนอและการโหวตของ DAO ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโครงการ และโปรโตคอลนั้นถือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบเปิด
คุณสมบัติที่วางแผนไว้เพิ่มเติม ได้แก่:
ระบบบันทึกการทดลองแบบออนไลน์ (แสดงภาพการมีส่วนร่วมของผู้ใช้)
ความร่วมมือด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (กับมหาวิทยาลัย โครงการ DeSci)
วิทยาศาสตร์แบบออนเชนที่นำเสนอเกม (เช่น ความท้าทายในการสังเคราะห์ธาตุ การแข่งขันความเร็วของโปรตอน)
ในโลกที่ไร้ศูนย์กลางนี้ ซึ่งใครๆ ก็สามารถ "เล่นวิทยาศาสตร์" ได้ การสังเคราะห์โปรตอน อิเล็กตรอน และธาตุต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มนุษยชาติใช้ในการสำรวจกฎของจักรวาล EIN ไม่ใช่แค่โทเค็น แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์ ความรู้ และอนาคต
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้