Einstein (EIN): การทดลองทางสังคมแบบกระจายอำนาจที่บูรณาการการสำรวจทางวิทยาศาสตร์กับ Web3

ในยุค Web3 ที่ทุกสิ่งสามารถแปลงเป็นโทเค็นได้ Einstein (EIN) ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบล็อกเชนเพื่อสร้างระบบนิเวศ "ความรู้ × โทเค็น × ชุมชน" ที่ไม่ซ้ำใคร โครงการนี้ไม่เพียงแต่นำแนวคิดจากฟิสิกส์เช่นอนุภาคพื้นฐานและตารางธาตุมาสู่โลกบนเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ในรูปแบบกระจายอำนาจเพื่อสำรวจวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ระเบียบ และมีส่วนร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนเครือข่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

1. การวางตำแหน่งโครงการ: การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เป็นแรงผลักดันในการวิวัฒนาการอารยธรรมคริปโต


Einstein คือโครงการเข้ารหัสเชิงทดลองที่ขับเคลื่อนโดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการบูรณาการกลไกบล็อคเชน แรงบันดาลใจของมันถูกตั้งเป็นคำถามว่า: "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอนุภาค ธาตุ และพลังงานจากโลกวิทยาศาสตร์สามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นทรัพย์สินแบบผสมผสานบนเชนได้"

เป้าหมายของโครงการ Einstein ไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างระบบเศรษฐกิจบนเครือข่ายที่สนุกสนานแต่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง:

  • ส่งเสริมให้ผู้ใช้เรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วม
  • สร้างพื้นที่ทดลองวิทยาศาสตร์ + Web3 แบบเปิด
  • สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และตรรกะของแรงจูงใจใหม่ผ่านกลไกโทเค็น

ไอน์สไตน์สร้างตรรกะขององค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ผ่านระบบโทเค็นของอนุภาคและองค์ประกอบต่างๆ ในขณะเดียวกันก็กำหนดกลไกการเผยแพร่และสร้างแรงจูงใจมูลค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่โดยใช้บล็อคเชน มันพยายามที่จะใช้ "รูปแบบการเล่นที่สร้างสรรค์" ของโลกคริปโตเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบส่วนประกอบพื้นฐาน วิวัฒนาการของระบบ และการสร้างกฎเกณฑ์ของจักรวาลอีกครั้ง

2. ระบบโทเค็นสามชั้น: กลไกบนโซ่ที่จำลององค์ประกอบของสสารสากล


Einstein สร้างระบบนิเวศที่ประกอบด้วยโทเค็นสามประเภทอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของสสารจักรวาล

2.1 EIN: การกำกับดูแลและโทเค็นแรงจูงใจ


  • อุปทานรวม: 9,990,620,000
  • การใช้งานหลัก:การกำกับดูแลชุมชนและข้อเสนอ, ใบรับรองการสเตคสำหรับการขุดวัสดุและโทเค็นองค์ประกอบ, กลไกสร้างแรงจูงใจ (รางวัลอ้างอิง, การส่งทางอากาศ), การสร้างหรือการซื้อขาย "สินทรัพย์องค์ประกอบ" บนเชน

EIN ทำหน้าที่เป็น "แกนกลางแรงโน้มถ่วง" ของโปรโตคอล โดยรักษาความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในระยะยาวและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมผ่านการปล่อยรายวันและกลไกการลดครึ่งหนึ่งรายปี

2.2 โทเค็นวัสดุ: โทเค็นอนุภาคพื้นฐานทั้งห้า


แสดงถึงอนุภาคพื้นฐานทั้งห้าที่ประกอบเป็นจักรวาล:

  • ATOM
  • PROTON
  • NEUTRON
  • ELECTRON
  • เวลา

ผู้ใช้จะได้รับโทเค็นวัสดุโดยการเดิมพัน EIN วัสดุแต่ละชนิดจะมีอัตราการขุดและรอบการแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นอิสระจากกัน โทเค็นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปมาทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรพื้นฐานสำหรับ "การสังเคราะห์องค์ประกอบ" ในภายหลัง

2.3 โทเค็นองค์ประกอบ: สินทรัพย์ตารางธาตุที่สามารถสังเคราะห์ได้บนเครือข่าย


โครงการนี้นำธาตุจำนวน 122 ธาตุจากตารางธาตุ (H ถึง Og) มาไว้บนเชน แต่ละองค์ประกอบเป็นโทเค็นเฉพาะตัวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • กลไกการเปิดใช้งานแบบออนเชน
  • แลกเปลี่ยนได้ด้วยโทเค็นวัสดุ
  • แหล่งซื้อขายเฉพาะ
  • รางวัลการสเตก
  • ระบบแบ่งระดับ (องค์ประกอบทั่วไป องค์ประกอบหายาก องค์ประกอบสุดยอด)

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับการเล่นเกมและเศรษฐศาสตร์ในอนาคต

3. การออกแบบกลไก: การบูรณาการการขุด การอ้างอิง และคำแนะนำด้านสภาพคล่อง


ระบบเศรษฐกิจของไอน์สไตน์ผสมผสานกลไกจูงใจหลายประการ:

  • การขุดรายวัน: ผู้ใช้เดิมพัน EIN เพื่อรับโทเค็นวัสดุ โดยยอดรวมที่ปล่อยออกมาต่อวันนั้นจะคงที่และลดลงทุกปี
  • รางวัลการอ้างอิง: มีการจัดสรร EIN สูงสุด 547,500,000 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอ้างอิงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของชุมชน
  • การเปิดใช้งานองค์ประกอบ: เปิดใช้งานโดยการแลกเปลี่ยนวัสดุหรือการเข้าร่วมในการค้าขาย
  • คู่การซื้อขายหลายคู่: รวมถึงกลุ่ม EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT เพื่อเป็นแนวทางในสภาพคล่องของโทเค็น
  • พูลสเตกกิ้งองค์ประกอบซุปเปอร์: ปลดล็อครางวัลขั้นสูงหลังจากเปิดใช้งานองค์ประกอบระดับสูง

กลไกโดยรวมเน้นที่การมีส่วนร่วมเป็นแรงจูงใจ ความรู้เป็นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนการทำงานและวิวัฒนาการของโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ

4. ชุมชนและการกำกับดูแล: เปิดกว้าง พัฒนา และจัดระเบียบตนเอง


สิทธิในการกำกับดูแลของ Einstein เป็นของผู้ถือ EIN พารามิเตอร์หลักทั้งหมด เช่น การจัดสรรโทเค็น นโยบายรางวัล และการอัปเกรดสัญญา จะได้รับการตัดสินใจผ่านข้อเสนอและการโหวตของ DAO ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโครงการ และโปรโตคอลนั้นถือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบเปิด

คุณสมบัติที่วางแผนไว้เพิ่มเติม ได้แก่:

  • ระบบบันทึกการทดลองแบบออนไลน์ (แสดงภาพการมีส่วนร่วมของผู้ใช้)
  • ความร่วมมือด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (กับมหาวิทยาลัย โครงการ DeSci)
  • วิทยาศาสตร์แบบออนเชนที่นำเสนอเกม (เช่น ความท้าทายในการสังเคราะห์ธาตุ การแข่งขันความเร็วของโปรตอน)

ในโลกที่ไร้ศูนย์กลางนี้ ซึ่งใครๆ ก็สามารถ "เล่นวิทยาศาสตร์" ได้ การสังเคราะห์โปรตอน อิเล็กตรอน และธาตุต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มนุษยชาติใช้ในการสำรวจกฎของจักรวาล EIN ไม่ใช่แค่โทเค็น แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์ ความรู้ และอนาคต

