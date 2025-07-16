กระแสนิเวศน์พุ่ง 100%: โอกาสการลงทุนครั้งใหญ่เปิดเผยบน Sonic!

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีบล็อคเชนและตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โปรเจ็กต์ Sonic จึงกลายเป็นจุดสนใจในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเลเยอร์เกม 2 แรกบน Solana Sonic จึงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำของ Solana เพื่อมอบแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์สำหรับนักพัฒนาเกมและผู้เล่น ในขณะที่ระบบนิเวศของ Sonic ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โปรเจกต์ DeFi และโอกาสในการลงทุนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าตลาด memecoin จะชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ Sonic ก็ยังเป็นผู้นำในการฟื้นตัวของตลาดด้วยระบบนิเวศ DeFi ที่แข็งแกร่ง โดยมีโทเค็นชั้นนำจากหลายโปรเจกต์ที่มีการเติบโตถึง 4 ถึง 10 เท่าภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว แล้วโอกาสในการลงทุนใดบ้างที่คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจในระบบนิเวศของ Sonic ในปัจจุบัน?
SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) คือโทเค็นดั้งเดิมของ Shadow Exchange ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่าย Sonic เนื่องจากเป็นโทเค็นหลักที่ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของระบบนิเวศของ Sonic, SHADOW ไม่เพียงแต่เสนอฟังก์ชั่นสภาพคล่องและการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังอนุญาตให้เข้าร่วมในกลุ่มสภาพคล่องและการเดิมพัน ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทน LP มากมาย
คุณสมบัติหลัก: ค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำ ประสิทธิภาพความเร็วสูง และตัวเลือกในการแลกเปลี่ยน 1:1 สำหรับ xSHADOW เพื่อเข้าร่วมในการเดิมพันหรือการโหวต
ผลการดำเนินงานของตลาด: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของ SHADOW พุ่งจากประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ไปเป็น 41 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 700% ในช่วงที่ถึงจุดสูงสุด มูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 47 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นการชั่วคราว การเติบโตที่น่าประทับใจนี้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ SHADOW ในฐานะโทเค็นชั้นนำบนเครือข่าย Sonic ซึ่งทำให้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุน
ในระบบนิเวศของ Sonic นั้น x33 คือโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันสภาพคล่องของ xSHADOW ซึ่งให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่น การโหวตอัตโนมัติ การผสมอัตโนมัติ และไม่มีค่าธรรมเนียม ด้วยการสเตค xSHADOW ผู้ใช้จะสามารถสร้าง x33 และรับรางวัลอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกอัตโนมัติ กลไกนี้ไม่เพียงแต่คำนวณกลยุทธ์การลงคะแนนที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่ยังเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนโทเค็นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
คุณสมบัติหลัก: x33 นำเสนอกลไกการเดิมพันและการให้รางวัลแบบอัตโนมัติและไร้แรงเสียดทาน ในขณะเดียวกันก็รองรับสภาพคล่องสูงและอนุญาตให้มีการซื้อขายโทเค็นได้อย่างอิสระในตลาดเปิด
ผลการดำเนินงานของตลาด: เนื่องจากความนิยมของระบบนิเวศ Sonic และ Shadow Exchange เพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดของ x33 จึงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา x33 พุ่งจากประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ไปเป็น 12.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 400%
Eggs Finance เป็นโปรโตคอล DeFi ที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Sonic ผู้ใช้สามารถสร้าง EGGS ได้โดยการฝาก S เข้าในสัญญาอัจฉริยะของโปรโตคอล ธุรกรรมการสร้างแต่ละครั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2.5% และในอนาคต ผู้ใช้สามารถรับรางวัลมากขึ้นผ่านการให้กู้ยืม การใช้หลักประกัน และการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ต่างๆ
คุณสมบัติหลัก:
การผลิตเหรียญและการไถ่ถอน: ผู้ใช้สามารถขาย EGGS กลับคืนสู่สัญญาได้ผ่านแท็บ Swap บน dApp การแลกรับนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2.5% และโทเค็น EGGS จะถูกเผาในขณะที่สินทรัพย์ S ที่เป็นพื้นฐานจะถูกส่งคืนให้กับผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมจะได้รับการแจกจ่ายในสัดส่วนเดียวกันเมื่อถูกสร้างขึ้น โดยเป็นประโยชน์ต่อสัญญา แรงจูงใจด้านสภาพคล่อง และทีมงาน
การให้สินเชื่อและการกู้ยืม: ผู้ใช้สามารถใช้ EGGS เป็นหลักประกันในการยืมโทเค็น S โดยสามารถยืมได้มากถึง 99% ของมูลค่า EGGS เป็นโทเค็น S ดอกเบี้ยคำนวณแบบเส้นตรงโดยมีอัตราพื้นฐาน 0.05% และผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขการชำระคืนได้ตั้งแต่ 1 วันถึง 365 วัน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของพวกเขาโดยการยืม ผลิต และซื้อ EGGS เพิ่มเติมเพื่อขยายตำแหน่งของพวกเขา
ผลการดำเนินงานของตลาด: นับตั้งแต่เปิดตัว มูลค่าตลาดของโทเค็น EGGS ทะลุ 7 ล้านดอลลาร์ในวันแรกและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 58% เนื่องจากระบบนิเวศของ Sonic ยังคงเติบโตต่อไปและ EGGS มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นภายในโปรโตคอล DeFi จึงยังคงเป็นโอกาสในการลงทุนที่คุ้มค่าแก่การจับตามอง
GOGGLES และ TinHatCat คือสองดาวรุ่งในตลาด memecoin ในขณะที่กระแส memecoin ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Solana เริ่มเย็นลง GOGGLES ก็กลายมาเป็น memecoin ชั้นนำบนเครือข่าย Sonic โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ Sonic และดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน TinHatCat ซึ่งเป็น memecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน Sonic ก็ดึงดูดความสนใจด้วยแมวน่ารักสวมหมวกสีชมพู ซึ่งทำให้ตลาดตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้น
คุณสมบัติหลัก: กระแสวัฒนธรรมที่ฮือฮาเกี่ยวกับ memecoins มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการเก็งกำไรในตลาด โดยโทเค็นทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งแกร่งอย่างยิ่ง
ผลการดำเนินงานของตลาด: ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของ GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*) พุ่งขึ้นมากกว่า 344% ในเวลาเพียงสองวัน โดยพุ่งขึ้นจาก 4.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 18.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจ TinHatCat (THC) ยังดึงดูดความสนใจของตลาดได้อย่างมาก โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 1.63 ล้านดอลลาร์เป็น 6.91 ล้านดอลลาร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ราคาพุ่งสูงถึง 322%
5.1 NAVI
Navigator Exchange เป็นตลาดสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจภายในระบบนิเวศของ Sonic และเป็น Perp DEX ที่อยู่ในอันดับสูงสุดใน Sonic รองรับสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล ฟอเร็กซ์ และโลหะ แหล่งสภาพคล่องของเราเสนอ APR สูงถึง 240% และจูงใจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมด้วยรางวัลโทเค็น S
คุณสมบัติหลัก: รองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงทั้งสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์แบบดั้งเดิม พร้อมด้วยผลตอบแทน APR สูง
ผลการดำเนินงานของตลาด: ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของโทเค็น NAVI พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในเวลาเพียง 3 วัน
5.2 BEETS
Beets เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่เปิดตัวครั้งแรกบนเครือข่าย Fantom ในปี 2021 ต่อมาเชื่อมโยงไปยัง Optimism และในเดือนธันวาคม 2024 ย้ายไปยัง Sonic ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Balancer v3 ทำให้ Beets สามารถปรับปรุงการพัฒนา AMM (Automated Market Maker) ให้เรียบง่ายขึ้น และกลายมาเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สำคัญบนเครือข่าย Sonic
คุณสมบัติหลัก:
การรองรับข้ามสายโซ่: การดำเนินการที่ราบรื่นบนหลายบล็อคเชน ช่วยขยายการเข้าถึงตลาด
การสร้างตลาดอัตโนมัติของ AMM: โดยอาศัยกลไก AMM ขั้นสูง จึงมอบแรงจูงใจด้านสภาพคล่องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น
ผลการดำเนินงานของตลาด: ในสัปดาห์ที่ผ่านมา BEETS พบว่ามูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 95.6% ในเวลาเพียงสามวัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เนื่องจากระบบนิเวศของ Sonic ยังคงขยายตัวต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมุ่งเน้นไปที่ DeFi ตลาด memecoin และการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ โอกาสในการลงทุนจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดขึ้น ตั้งแต่ SHADOW ไปจนถึง x33 และจาก GOGGLES ไปจนถึง EGGS โปรเจ็กต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพตลาดที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเสนอผลตอบแทนสูงที่เป็นไปได้ให้กับนักลงทุนอีกด้วย แม้ว่าระบบนิเวศของ Sonic จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ และข้อได้เปรียบด้านความเร็วสูง ทำให้ระบบนิเวศนี้กลายเป็นอัญมณีอันล้ำค่าในระบบนิเวศ Solana
ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มการซื้อขายดิจิทัล MEXC นำเสนอโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงโอกาสจากระบบนิเวศ Sonic อีกด้วย ด้วยจุดแข็งด้านความเร็วในการซื้อขาย ความครอบคลุมสินทรัพย์ และสภาพคล่อง MEXC ช่วยให้นักลงทุนคว้าโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว หากคุณเชื่อในอนาคตของระบบนิเวศ Sonic MEXC จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับคุณในการมีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่มีลักษณะเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น บทความ MEXC Learn มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ดังกล่าว