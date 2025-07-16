Eclipse: โซลูชันเลเยอร์ 2 แบบรวมที่ผสานรวม Ethereum และ Solana

Eclipse เป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 แรกบน Ethereum ที่จะทำงานภายในสภาพแวดล้อม Solana Virtual Machine (SVM) สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการรองรับการโต้ตอบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนในแอปพลิเคชัน Web3 และ dApps
Eclipse แสดงถึงการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อความท้าทายด้านการปรับขนาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระบบนิเวศบล็อคเชน
ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาต่อไป Ethereum ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะชั้นนำ ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดที่จำกัด ในขณะที่ความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น การแบ่งส่วนและการรวมข้อมูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ปัญหาเช่นการกระจายสภาพคล่องและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมยังคงมีอยู่ ในทางกลับกัน Solana ได้รับการยอมรับถึงปริมาณงานที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการปรับขนาด แม้ว่าข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและความปลอดภัยยังคงมีอยู่ Eclipse ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างเหล่านี้โดยบูรณาการจุดแข็งของทั้ง Ethereum และ Solana เข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชันรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน
Eclipse ถูกสร้างขึ้นบนนวัตกรรมอันล้ำสมัย: GSVM (GigaScale Virtual Machine) GSVM ผสมผสานสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบร่วมกันกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบหลายชั้น เพื่อมอบประสิทธิภาพที่เทียบเคียงได้กับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบคู่ขนาน Sealevel ของ Solana ในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัยและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของ Ethereum การออกแบบใหม่นี้ทำให้ Eclipse สามารถประมวลผลธุรกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสถียร และความสามารถในการปรับขนาดที่โดดเด่น
สถาปัตยกรรม GSVM ถูกกำหนดโดยนวัตกรรมสำคัญสี่ประการ:
การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์: GSVM ใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เช่น GPU และ FPGA ควบคู่ไปกับอินเทอร์เฟซเครือข่ายอัจฉริยะ เช่น SmartNIC เพื่อปรับกลยุทธ์การประมวลผลแบบไดนามิกตามความซับซ้อนของธุรกรรม สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยให้พลังในการคำนวณที่เพิ่มขึ้นสำหรับสัญญาอัจฉริยะที่ซับซ้อน และปรับปรุงปริมาณงานที่ส่งผ่านสำหรับธุรกรรมที่ง่ายกว่า จึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวมให้สูงสุด
การปรับขนาดแบบไดนามิกและการแยกฮอตสปอต: เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมหรือความต้องการแอพพลิเคชั่นที่สูง GSVM จะจัดสรรทรัพยากร CPU ใหม่แบบไดนามิกเพื่อเพิ่มความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังเสนอการแยกทรัพยากรสำหรับแอปพลิเคชั่นที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง โดยป้องกันไม่ให้ความแออัดในพื้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายที่กว้างกว่า การผสมผสานระหว่างการปรับขนาดแบบไดนามิกและการควบคุมฮอตสปอตช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรและความพร้อมใช้งานที่สม่ำเสมอภายใต้สภาวะโหลดสูง
การเพิ่มประสิทธิภาพข้ามเลเยอร์: GSVM ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันของข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ระหว่างระบบหลายชั้น รวมถึงการประเมินแก๊ส การดำเนินการธุรกรรม และการกำหนดตารางเวลา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเวิร์กโฟลว์การปฏิบัติการจะบูรณาการอย่างแน่นแฟ้น การดึงข้อมูลธุรกรรมล่วงหน้าและประมาณค่าธรรมเนียมแก๊สล่วงหน้าทำให้ GSVM สามารถลดเวลาแฝงในการดำเนินการได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังใช้การกำหนดตารางเวลาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การติดขัดของบล็อกหรือความล้มเหลว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณธุรกรรมให้ดียิ่งขึ้น
การคำนวณแบบนามธรรมและการประมวลผลแบบขนาน: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลให้สูงสุด GSVM จะโอนภาระงานการคำนวณเข้มข้นไปยังสภาพแวดล้อมนอกเครือข่าย จากนั้นผลลัพธ์จะได้รับการตรวจยืนยันผ่านการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) และยืนยันสู่เครือข่ายหลัก Ethereum อย่างปลอดภัย โมเดลไฮบริดของการดำเนินการนอกเครือข่ายและการตรวจสอบแบบบนเครือข่ายช่วยเร่งการประมวลผลโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของข้อมูล
นอกเหนือจากนวัตกรรมหลักเหล่านี้ Eclipse ยังรองรับสภาพแวดล้อมการดำเนินการที่หลากหลาย รวมถึง EVM, SVM และ MoveVM ช่วยให้นักพัฒนามีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ โปรเจ็กต์สามารถเลือกเลเยอร์การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด และปรับแต่งส่วนประกอบเพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาด เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น Eclipse ได้บูรณาการ RISC Zero ซึ่งเป็นระบบป้องกันการฉ้อโกง ZK ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับการสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความเร็วในการทำธุรกรรม การรับประกันการเข้ารหัส และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่เปิดตัวเมนเน็ตในเดือนพฤศจิกายน 2024 ระบบนิเวศของ Eclipse ก็เติบโตอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ จนถึงปัจจุบัน แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) มากกว่า 60 แอปพลิเคชันและผู้ให้บริการได้รวมเข้ากับ Eclipse ซึ่งครอบคลุมกลุ่มแนวตั้งที่หลากหลาย เช่น DeFi, GameFi, แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค และ NFT
DeFi: ระบบนิเวศนี้ประกอบไปด้วยโปรโตคอลดั้งเดิม เช่น แพลตฟอร์มการให้กู้ยืม Astrol, การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Invariant และ Umbra และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนำเสนอชุดบริการทางการเงินแบบกระจายอำนาจที่ครอบคลุม
GameFi: เกมอย่าง Turbo Tap ผสมผสานการเล่นเกมที่น่าดึงดูดเข้ากับแรงจูงใจจากระบบนิเวศในตัว ดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
NFT: Eclipse ได้เปิดตัวคอลเลกชั่น NFT อย่างเป็นทางการของ After School Club และสนับสนุนแพลตฟอร์ม NFT มากมาย รวมถึง Scope และ Minty.Market ซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาระบบนิเวศ NFT
ระบบนิเวศของ Eclipse ยังรวมถึงโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ เช่น ตลาดการทำนาย Hedgehog และแพลตฟอร์ม memecoin Fight.Horse ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภูมิทัศน์แอปพลิเคชันที่หลากหลายและสร้างสรรค์
ด้วยการขยายตัวของระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง Eclipse ได้บันทึกค่าธรรมเนียมที่สร้างขึ้นมากกว่า 1,150 ETH สร้างชุมชนที่มีสมาชิกมากกว่า 472,000 คนบน Discord และเพิ่มกระเป๋าเงินมากกว่า 1 ล้านใบ แพลตฟอร์มได้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 2.1 พันล้านรายการ โดยมีปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) สูงเกิน 1 พันล้านดอลลาร์
Eclipse ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้ง Ethereum และ Solana โดยผสมผสานจุดแข็งของสถาปัตยกรรมบล็อคเชนแต่ละอันเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด ประสบการณ์ผู้ใช้ และความปลอดภัย ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมระดับสูงของสถาปัตยกรรม Eclipse Mainnet:
ชั้นการชำระเงิน (Ethereum): Eclipse ใช้ Ethereum เป็นเลเยอร์การชำระเงิน เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความเป็นที่สุดแบบกระจายอำนาจ ธุรกรรมได้รับการตรวจสอบผ่านกลไกการเชื่อมโยง ช่วยให้ Eclipse สามารถสืบทอดการรับประกันความปลอดภัยอันแข็งแกร่งของ Ethereum ได้
ชั้นการดำเนินการ (SVM): ธุรกรรมดำเนินการผ่าน Solana Virtual Machine ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลแบบขนานได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมแบบเธรดเดียว เช่น Ethereum Virtual Machine (EVM) การดำเนินการเช่นนี้จะเพิ่มปริมาณธุรกรรมได้อย่างมาก
ความพร้อมของข้อมูล (Celestia): เพื่อให้บรรลุถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ปรับขนาดได้และคุ้มต้นทุน Eclipse จึงเผยแพร่ข้อมูลธุรกรรมไปยัง Celestia แนวทางนี้จะช่วยลดต้นทุนพร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมสูง ต่างจากการพึ่งพา Ethereum เพียงอย่างเดียวเพื่อความพร้อมใช้งานของข้อมูล
หลักฐานการฉ้อโกง (RISC Zero): เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเครือข่าย Eclipse ใช้ระบบป้องกันการฉ้อโกงโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลผ่าน RISC Zero วิธีนี้ช่วยให้ระบบสามารถตรวจจับและแก้ไขธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการแบบออนเชนซ้ำซ้อน
ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น Eclipse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่บูรณาการจุดแข็งของทั้ง Ethereum และ Solana ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับใช้แอปพลิเคชัน Web3 ขนาดใหญ่ ในอนาคต Eclipse จะยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยมอบสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งและเป็นมิตรต่อนักพัฒนาให้แก่นักพัฒนา พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง
สำหรับนักลงทุนและนักพัฒนาที่ติดตามความก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนและการนำเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจมาใช้อย่างใกล้ชิด Eclipse ถือเป็นโอกาสอันน่าสนใจ การออกแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสถานการณ์การใช้งานที่มองไปข้างหน้าทำให้เป็นตำแหน่งที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต่อไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้