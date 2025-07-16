ในขณะที่ AI และ Web3 มาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว EarthMeta กำลังกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับ "โลกดิจิทัล" ใหม่ ในฐานะแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่ผสมผสานความสามารถของ AI การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ และประสบกาในขณะที่ AI และ Web3 มาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว EarthMeta กำลังกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับ "โลกดิจิทัล" ใหม่ ในฐานะแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่ผสมผสานความสามารถของ AI การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ และประสบกา
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/EarthMeta D...ื่อนด้วย AI

EarthMeta Deep Dive: การสร้างระบบนิเวศโลกเสมือนจริงแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
DeepBook
DEEP$0.067585-2.36%
Sleepless AI
AI$0.06087-5.00%
NFT
NFT$0.0000004033+0.22%
Arweave
AR$5.01-9.07%
Quack AI
Q$0.016893-6.65%
ในขณะที่ AI และ Web3 มาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว EarthMeta กำลังกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับ "โลกดิจิทัล" ใหม่ ในฐานะแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่ผสมผสานความสามารถของ AI การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ และประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ EarthMeta มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลรุ่นถัดไปที่ขับเคลื่อนโดยความเป็นอิสระของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันแบบเปิด

1. EarthMeta คืออะไร?


EarthMeta คือโครงการ AI และ Web3 ที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Polygon โดยผสมผสานกลไก NFT เข้ากับการทำแผนที่ทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มโลกดิจิทัลที่ซึ่งโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนมาบรรจบกัน

ใน EarthMeta เมืองและสถานที่สำคัญทุกแห่งบนโลกสามารถสร้าง จัดการ และซื้อขายในรูปแบบ NFT ได้ ต่างจากแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงแบบเดิม EarthMeta ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมาเป็นอันดับแรก โดยมีเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้ว่าการเมืองเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิในการซื้อขายและพัฒนาสถานที่สำคัญของเมืองนั้นๆ

วิสัยทัศน์ของ EarthMeta ประกอบด้วย:

  • การสร้างระบบโลกเสมือนจริงระดับโลกที่ยุติธรรมและกระจายอำนาจ
  • มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดื่มด่ำซึ่งผสมผสานความจริงทางกายภาพและเสมือนผ่านเทคโนโลยี AI และ AR
  • เพิ่มพลังให้ผู้ใช้ทั่วโลกในการสร้างและปกครองร่วมกันในการร่วมก่อสร้างเมืองเมตาเวิร์สใหม่

2. กลไกหลักและคุณลักษณะของ EarthMeta


EarthMeta บุกเบิกแนวทางใหม่ในฐานะโครงการ Web3 โดยไม่เพียงแต่นำระบบการซื้อขายสินทรัพย์ที่ครอบคลุมมาใช้เท่านั้น แต่ยังรวมเอาการกระจายอำนาจที่ลึกซึ้งเข้าในรูปแบบการกำกับดูแลอีกด้วย ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบ EarthMeta ในสี่มิติหลัก: การกำกับดูแล การค้า AI และ AR

2.1 กลไกการกำกับดูแล: ใครก็ตามที่ปกครองย่อมถือสิทธิในการซื้อขาย


ใน EarthMeta เมืองทุกเมืองจะต้องได้รับการ "อ้างสิทธิ์" และมีเพียงผู้ว่าการของเมืองเท่านั้นที่สามารถขายหรือผลิต NFT ที่เป็นแลนด์มาร์กภายในขอบเขตของเมืองนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากยังไม่มีการอ้างสิทธิ์ในนครนิวยอร์ก เทพีเสรีภาพจะไม่ปรากฏในตลาดจนกว่าผู้ใช้จะอ้างสิทธิ์ในเมืองและเปิดใช้งานการหมุนเวียนสินทรัพย์

การออกแบบนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง โดยมอบอำนาจให้กับผู้ใช้โดยตรง

2.2 ระบบการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ


EarthMeta นำระบบการซื้อขายและการจัดการสินทรัพย์แบบออนเชนมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ:

  • ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดผ่านสัญญาอัจฉริยะ Polygon โดยไม่ต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้
  • ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมใดๆ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • ละเว้นการเปิดเผยราคาเริ่มต้น ผู้ว่าการรัฐกำหนดราคาของตัวเองเพื่อส่งเสริมกลไกตลาดเสรี
  • ไม่ขายที่ดินเปล่าแต่เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว เพื่อรักษาความเป็นกลางของระบบนิเวศ

2.3 การกำกับดูแลและการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI


EarthMeta บูรณาการ AI เข้ากับการดำเนินงานแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้ง:

  • ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อให้คะแนนเมืองต่างๆ ตามเกณฑ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • มีเครื่องมือสำหรับการเสนอแนะการตั้งชื่อเมืองและสถานที่สำคัญ การสร้างข้อความบรรยายและรูปภาพโดยอัตโนมัติ และการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐกิจ
  • นำผู้ช่วยกำกับดูแล AI มาใช้เพื่อจำลองการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง "ประธานาธิบดี"

ด้วยการฝังตัวช่วยบริหารจัดการอัจฉริยะเหล่านี้ EarthMeta จึงลดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานและประสิทธิภาพ

2.4 การสำรวจโลกแห่งความเป็นจริงที่เปิดใช้งาน AR


EarthMeta จะเปิดตัวเครื่องมือสำรวจมือถือที่ผสมผสานแผนที่โลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับความจริงเสริม ผู้ใช้สามารถ "บันทึก" สถานที่สำคัญเสมือนจริง รับรางวัล NFT หรือทำภารกิจแบบโต้ตอบในขณะที่เดินไปตามถนนจริงโดยใช้กล้องโทรศัพท์ของตน เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลแบบ "เดินและสำรวจ" ที่สมจริง ฟีเจอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ค้าทางกายภาพ ผู้ถือทรัพย์สินทางปัญญา และผู้จัดงานอีกด้วย

3. โมเดลโทเค็นโนมิกส์คริปโต EarthMeta


EarthMeta จะออกโทเค็นดั้งเดิมของตนเอง EARTHMETA บนบล็อคเชน Polygon ยูทิลิตี้หลักประกอบด้วย:

  • การเรียกร้องและการวางเดิมพันสิทธิ์ในการกำกับดูแล: ล็อค EARTHMETA เพื่ออ้างสิทธิ์หรือปกครองเมือง
  • การชำระเงินธุรกรรม: ใช้ EARTHMETA เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์บนเครือข่ายทั้งหมด
  • การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: จัดงาน EARTHMETA เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับแพลตฟอร์ม
  • แรงจูงใจและรางวัล: รับ EARTHMETA ผ่านแรงจูงใจของผู้ใช้และรางวัลการสร้างเนื้อหา

นอกจากนี้ EarthMeta จะจัด "การประมูลครั้งแรก" สำหรับแปลงที่ดินที่เลือกไว้ และกิจกรรม "การอ้างสิทธิ์ในเมือง" โดยให้ผู้เข้าร่วมก่อนได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงโลกเสมือนจริง

4. แผนงานการพัฒนาและแนวโน้มในอนาคต


EarthMeta ได้เสร็จสิ้นการพัฒนาพื้นฐานแล้ว และจะเปิดตัวฟีเจอร์สำคัญๆ เป็นระยะๆ ดังนี้:

  • 2025 Q2: เปิดตัวกลไกการบริหารจัดการ และเปิดการเรียกร้องรอบแรกในเมือง
  • 2025 Q3: เปิดใช้งานระบบการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญและรองรับเนื้อหาเมืองที่กำหนดเอง
  • 2025 Q4: เปิดตัวแอป AR แนะนำการเล่นเกมจับภาพ NFT ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
  • ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป: เปิดตัว EarthMeta SDK เพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาบุคคลที่สามร่วมสร้างประสบการณ์ในเมือง (เช่น แกลเลอรีเสมือนจริง พื้นที่จัดงาน)

EarthMeta มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกดิจิทัลที่ "กระจายอำนาจ + ขับเคลื่อนด้วย AI + ความจริงเสริม" โดยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของเมตาเวิร์สเท่านั้น แต่ยังเป็นแซนด์บ็อกซ์อารยธรรมดิจิทัลผู้บุกเบิกในยุค Web3 อีกด้วย

5. จะซื้อ EARTHMETA บน MEXC ได้อย่างไร?


EarthMeta ยืนหยัดในแนวหน้าของการก่อสร้างโลกเสมือนจริงซึ่งขับเคลื่อนโดย AI, บล็อคเชน และเทคโนโลยี AR ที่กำหนดที่ดิน การปกครอง และการทำงานร่วมกันใหม่ในโลกดิจิทัล ที่นี่ ผู้ใช้ไม่เพียงแต่เป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างเมือง ผู้ปกครอง ผู้สร้าง และนักสำรวจอีกด้วย

จากการที่มีเมืองต่างๆ มากขึ้นที่ปลดล็อค กลไกการกำกับดูแลมีการพัฒนามากขึ้น และพันธมิตรในระบบนิเวศเข้าร่วม EarthMeta จึงพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์ม Earth เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้อย่างแท้จริงเป็นแห่งแรก

ตอนนี้โทเค็น EARTHMETA ได้รับการจดทะเบียนใน MEXC แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลราคา EARTHMETA แบบเรียลไทม์และการคาดการณ์ราคา EARTHMETA ทางออนไลน์ และซื้อขาย EARTHMETA บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ค้นหา EARTHMETA และเลือกการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


คุณยังสามารถไปที่หน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Airdrop EARTHMETA และรับรางวัลได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT