EarthMeta Deep Dive: การสร้างระบบนิเวศโลกเสมือนจริงแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ในขณะที่ AI และ Web3 มาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว EarthMeta กำลังกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับ "โลกดิจิทัล" ใหม่ ในฐานะแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่ผสมผสานความสามารถของ AI การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ และประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ EarthMeta มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลรุ่นถัดไปที่ขับเคลื่อนโดยความเป็นอิสระของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันแบบเปิด
EarthMeta คือโครงการ AI และ Web3 ที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Polygon โดยผสมผสานกลไก NFT เข้ากับการทำแผนที่ทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มโลกดิจิทัลที่ซึ่งโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนมาบรรจบกัน
ใน EarthMeta เมืองและสถานที่สำคัญทุกแห่งบนโลกสามารถสร้าง จัดการ และซื้อขายในรูปแบบ NFT ได้ ต่างจากแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงแบบเดิม EarthMeta ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมาเป็นอันดับแรก โดยมีเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้ว่าการเมืองเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิในการซื้อขายและพัฒนาสถานที่สำคัญของเมืองนั้นๆ
วิสัยทัศน์ของ EarthMeta ประกอบด้วย:
การสร้างระบบโลกเสมือนจริงระดับโลกที่ยุติธรรมและกระจายอำนาจ
มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดื่มด่ำซึ่งผสมผสานความจริงทางกายภาพและเสมือนผ่านเทคโนโลยี AI และ AR
เพิ่มพลังให้ผู้ใช้ทั่วโลกในการสร้างและปกครองร่วมกันในการร่วมก่อสร้างเมืองเมตาเวิร์สใหม่
EarthMeta บุกเบิกแนวทางใหม่ในฐานะโครงการ Web3 โดยไม่เพียงแต่นำระบบการซื้อขายสินทรัพย์ที่ครอบคลุมมาใช้เท่านั้น แต่ยังรวมเอาการกระจายอำนาจที่ลึกซึ้งเข้าในรูปแบบการกำกับดูแลอีกด้วย ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบ EarthMeta ในสี่มิติหลัก: การกำกับดูแล การค้า AI และ AR
ใน EarthMeta เมืองทุกเมืองจะต้องได้รับการ "อ้างสิทธิ์" และมีเพียงผู้ว่าการของเมืองเท่านั้นที่สามารถขายหรือผลิต NFT ที่เป็นแลนด์มาร์กภายในขอบเขตของเมืองนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากยังไม่มีการอ้างสิทธิ์ในนครนิวยอร์ก เทพีเสรีภาพจะไม่ปรากฏในตลาดจนกว่าผู้ใช้จะอ้างสิทธิ์ในเมืองและเปิดใช้งานการหมุนเวียนสินทรัพย์
การออกแบบนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง โดยมอบอำนาจให้กับผู้ใช้โดยตรง
EarthMeta นำระบบการซื้อขายและการจัดการสินทรัพย์แบบออนเชนมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ:
ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดผ่านสัญญาอัจฉริยะ Polygon โดยไม่ต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมใดๆ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ละเว้นการเปิดเผยราคาเริ่มต้น ผู้ว่าการรัฐกำหนดราคาของตัวเองเพื่อส่งเสริมกลไกตลาดเสรี
ไม่ขายที่ดินเปล่าแต่เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว เพื่อรักษาความเป็นกลางของระบบนิเวศ
EarthMeta บูรณาการ AI เข้ากับการดำเนินงานแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้ง:
ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อให้คะแนนเมืองต่างๆ ตามเกณฑ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
มีเครื่องมือสำหรับการเสนอแนะการตั้งชื่อเมืองและสถานที่สำคัญ การสร้างข้อความบรรยายและรูปภาพโดยอัตโนมัติ และการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐกิจ
นำผู้ช่วยกำกับดูแล AI มาใช้เพื่อจำลองการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง "ประธานาธิบดี"
ด้วยการฝังตัวช่วยบริหารจัดการอัจฉริยะเหล่านี้ EarthMeta จึงลดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเพิ่มความสนุกสนานและประสิทธิภาพ
EarthMeta จะเปิดตัวเครื่องมือสำรวจมือถือที่ผสมผสานแผนที่โลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับความจริงเสริม ผู้ใช้สามารถ "บันทึก" สถานที่สำคัญเสมือนจริง รับรางวัล NFT หรือทำภารกิจแบบโต้ตอบในขณะที่เดินไปตามถนนจริงโดยใช้กล้องโทรศัพท์ของตน เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลแบบ "เดินและสำรวจ" ที่สมจริง ฟีเจอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ค้าทางกายภาพ ผู้ถือทรัพย์สินทางปัญญา และผู้จัดงานอีกด้วย
EarthMeta จะออกโทเค็นดั้งเดิมของตนเอง EARTHMETA บนบล็อคเชน Polygon ยูทิลิตี้หลักประกอบด้วย:
การเรียกร้องและการวางเดิมพันสิทธิ์ในการกำกับดูแล: ล็อค EARTHMETA เพื่ออ้างสิทธิ์หรือปกครองเมือง
การชำระเงินธุรกรรม: ใช้ EARTHMETA เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์บนเครือข่ายทั้งหมด
การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: จัดงาน EARTHMETA เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับแพลตฟอร์ม
แรงจูงใจและรางวัล: รับ EARTHMETA ผ่านแรงจูงใจของผู้ใช้และรางวัลการสร้างเนื้อหา
นอกจากนี้ EarthMeta จะจัด "การประมูลครั้งแรก" สำหรับแปลงที่ดินที่เลือกไว้ และกิจกรรม "การอ้างสิทธิ์ในเมือง" โดยให้ผู้เข้าร่วมก่อนได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงโลกเสมือนจริง
EarthMeta ได้เสร็จสิ้นการพัฒนาพื้นฐานแล้ว และจะเปิดตัวฟีเจอร์สำคัญๆ เป็นระยะๆ ดังนี้:
2025 Q2: เปิดตัวกลไกการบริหารจัดการ และเปิดการเรียกร้องรอบแรกในเมือง
2025 Q3: เปิดใช้งานระบบการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญและรองรับเนื้อหาเมืองที่กำหนดเอง
2025 Q4: เปิดตัวแอป AR แนะนำการเล่นเกมจับภาพ NFT ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป: เปิดตัว EarthMeta SDK เพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาบุคคลที่สามร่วมสร้างประสบการณ์ในเมือง (เช่น แกลเลอรีเสมือนจริง พื้นที่จัดงาน)
EarthMeta มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกดิจิทัลที่ "กระจายอำนาจ + ขับเคลื่อนด้วย AI + ความจริงเสริม" โดยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของเมตาเวิร์สเท่านั้น แต่ยังเป็นแซนด์บ็อกซ์อารยธรรมดิจิทัลผู้บุกเบิกในยุค Web3 อีกด้วย
EarthMeta ยืนหยัดในแนวหน้าของการก่อสร้างโลกเสมือนจริงซึ่งขับเคลื่อนโดย AI, บล็อคเชน และเทคโนโลยี AR ที่กำหนดที่ดิน การปกครอง และการทำงานร่วมกันใหม่ในโลกดิจิทัล ที่นี่ ผู้ใช้ไม่เพียงแต่เป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างเมือง ผู้ปกครอง ผู้สร้าง และนักสำรวจอีกด้วย
จากการที่มีเมืองต่างๆ มากขึ้นที่ปลดล็อค กลไกการกำกับดูแลมีการพัฒนามากขึ้น และพันธมิตรในระบบนิเวศเข้าร่วม EarthMeta จึงพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์ม Earth เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้อย่างแท้จริงเป็นแห่งแรก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว