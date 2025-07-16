ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนมีความก้าวหน้า การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ยังคงนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงและสร้างสรรค์ Dolomite ซึ่งสร้างขึ้นบนเครือข่าย Arbitrum กำลังนิยามการซื้อขายและกในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนมีความก้าวหน้า การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ยังคงนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงและสร้างสรรค์ Dolomite ซึ่งสร้างขึ้นบนเครือข่าย Arbitrum กำลังนิยามการซื้อขายและก
Dolomite: การปฏิวัติศูนย์กลางสภาพคล่องของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ

Dolomite: การปฏิวัติศูนย์กลางสภาพคล่องของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ

ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนมีความก้าวหน้า การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ยังคงนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงและสร้างสรรค์ Dolomite ซึ่งสร้างขึ้นบนเครือข่าย Arbitrum กำลังนิยามการซื้อขายและการให้สินเชื่อสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมทางการเงินเฉพาะทาง การเปิดตัวโทเค็นการกำกับดูแลดั้งเดิมอย่าง DOLO ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของแพลตฟอร์มในฐานะตลาดเงินและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

1. ข้อได้เปรียบหลักของ Dolomite: ประสิทธิภาพของเงินทุนและการเงินแบบครอบคลุม


โดโลไมต์มีความแตกต่างจากหินชนิดอื่นโดยมีเสาหลัก 3 ประการ:

1) ระบบสภาพคล่องเสมือนจริง: กรอบงานอัลกอริทึมขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนให้สูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่สกุลเงินดิจิทัลหลักจนถึงโทเค็นที่เพิ่งเกิดใหม่ โดยเอาชนะข้อจำกัดของโมเดลสภาพคล่องแบบดั้งเดิม
2) โมเดลแรงจูงใจที่เน้นผู้ใช้เป็นอันดับแรก: แทนที่จะพึ่งพาค่าธรรมเนียมสูง Dolomite จะคืนรายได้จากโปรโตคอลให้แก่ผู้ใช้โดยตรง กลไกการกระจายอย่างยั่งยืน เช่น การให้รางวัลแบบเดิมพัน จะสร้างวงจรข้อเสนอแนะเชิงบวกที่เชื่อมโยงการเติบโตของแพลตฟอร์มกับผลประโยชน์ของผู้ใช้
3) สถาปัตยกรรมทางการเงินที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก: สินเชื่อทั้งหมดมีหลักประกันเกินและถูกควบคุมโดยสัญญาอัจฉริยะที่ได้รับการตรวจสอบและการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด การออกแบบนี้ช่วยปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม

ตามข้อมูลการปฏิบัติการ ผู้ใช้จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมเครือข่ายบนเครือข่ายเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าร่วมได้อย่างมาก

2. โทเค็น DOLO: การกำกับดูแลและสาธารณูปโภค


โทเค็น DOLO ทำหน้าที่หลักสองประการภายในระบบนิเวศ Dolomite:

1) สิทธิในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถส่งข้อเสนอและลงคะแนนเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรโตคอล การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ และการตัดสินใจสำคัญอื่นๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มนั้นได้รับการชี้นำจากชุมชน
2) ประโยชน์ใช้สอย: DOLO สนับสนุนรางวัลการเดิมพันและแรงจูงใจในการจัดหาสภาพคล่อง การเปิดตัวในอนาคตจะเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่และมีฟีเจอร์เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มยูทิลิตี้ของโทเค็นอีกด้วย

3. ภาพรวมโทเค็นโนมิกส์


1) อุปทานคงที่: อุปทานทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ 1 พันล้านโทเค็น ซึ่งทำให้เกิดความขาดแคลน
2) การกระจายแบบโปร่งใส: 20% สำหรับผู้สนับสนุนในช่วงแรกและแรงจูงใจจากชุมชน รวมไปถึงการแจกฟรีผ่าน Airdrop 3% สำรองไว้สำหรับรางวัลเฉพาะผู้ฝากเงินตามโปรโตคอล Boyco โทเค็นที่เหลือจะถูกจัดสรรไปยังกลุ่มสภาพคล่องและกองทุนพัฒนาระบบนิเวศ
3) กำหนดการปล่อยตัว: ในวัน TGE (24 เมษายน) โทเค็นประมาณ 361 ล้านโทเค็น รวมถึง veDOLO ที่ถูกล็อค (Vote Escrowed DOLO) จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสภาพคล่องทันทีกับการมุ่งมั่นในระยะยาว

4. เหตุการณ์สำคัญและการขยายระบบนิเวศ


  • กิจกรรมสร้างโทเค็น (TGE): เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ผู้ใช้สามารถรับ DOLO ผ่านแพลตฟอร์มโครงการ ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานเศรษฐกิจโทเค็นอย่างเป็นทางการ
  • การปรับใช้แบบ Cross-Chain: นอกเหนือจากฐาน Arbitrum แล้ว DOLO ยังจะเปิดตัวบน Berachain เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์หลายโซ่และขยายการเข้าถึงของผู้ใช้
  • กลไกการแอร์ดรอปแบบย้อนหลัง: จากข้อมูลสแน็ปช็อตวันที่ 6 มกราคม 2025 มีเพียงผู้ใช้ที่ใช้งานก่อนวันที่ดังกล่าวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ซึ่งตอกย้ำหลักการ "รางวัลตามผลงาน"

จะซื้อ DOLO บน MEXC ได้อย่างไร?


ในขณะที่แพลตฟอร์มและเศรษฐกิจของผู้สร้างเติบโตอย่างรวดเร็ว Dolomite กำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ DeFi ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระบบสภาพคล่องเสมือนจริงและรูปแบบแรงจูงใจที่เน้นผู้ใช้เป็นอันดับแรกสร้างมาตรฐานใหม่ในการผสมผสานประสิทธิภาพของเงินทุนเข้ากับการเข้าถึงที่กว้างขวาง ในขณะที่ระบบนิเวศโทเค็น DOLO เติบโตอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางการเงินแบบกระจายอำนาจแห่งนี้ก็พร้อมที่จะดึงดูดผู้เข้าร่วมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อสำรวจอนาคตของการเงินดิจิทัล ความเชี่ยวชาญของ MEXC ในการระบุและสนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้นทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับการซื้อและซื้อขาย DOLO

ตอนนี้ DOLO เปิดให้บริการสำหรับการซื้อขาย Spot และ Futures บน MEXC แล้ว โดยคุณสามารถซื้อขายได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

1）เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์ทางการ
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน DOLO และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือการซื้อขายล่วงหน้า
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา จากนั้นส่งคำสั่งซื้อของคุณ

คุณยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝากเงินและการซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้ที่เพจ MEXC Airdrop+ เพียงทำภารกิจไม่กี่อย่างให้เสร็จเพื่อลุ้นรับรางวัลโทเค็น DOLO เพิ่มเติมหรือรางวัล USDT

ข้อดีของการซื้อขาย DOLO บน MEXC:


1) สภาพคล่องที่เหนือกว่า: สเปรดแคบกว่า การดำเนินการที่รวดเร็วกว่า และการซื้อขายที่เสถียรยิ่งขึ้น
2) อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้ค้ารายใหม่และผู้มีประสบการณ์เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
3) ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: การป้องกันหลายชั้นช่วยปกป้องสินทรัพย์ของคุณด้วยการตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และการชดเชยเต็มจำนวนสำหรับการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
4) บริการลูกค้าตลอด 24/7: ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อคุณต้องการ
5) ค่าธรรมเนียมต่ำมาก: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีการแข่งขันสูงที่จะช่วยให้คุณเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงเท่านั้น


