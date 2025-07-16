Defi App (HOME): พอร์ทัล DeFi รุ่นถัดไปที่จะกำหนดประสบการณ์ทางการเงินแบบ On-Chain ใหม่

ในขณะที่ DeFi เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการใช้งานในระดับขนาดใหญ่ ความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย ความเข้ากันได้ข้ามสายโซ่ และความสะดวกในการใช้งานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเหล่านี้ Defi App (HOME) จึงเกิดขึ้น เนื่องจาก Defi App เป็นเกตเวย์การเงินแบบออนเชนที่มองไปข้างหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างพอร์ทัล Web3 "สำหรับทุกคน" ที่จะทำลายอุปสรรคในการดำเนินการแบบออนเชน ลดเกณฑ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ และส่งเสริมการนำ DeFi มาใช้อย่างแพร่หลาย
Defi App อาศัยแนวคิด "การแยกโซ่แบบสากล" และผสานรวมเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไบโอเมตริกซ์ ทำให้สามารถซื้อขายข้ามโซ่และจัดการสินทรัพย์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสะพาน KYC หรือค่าแก๊ส ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ โอนสินทรัพย์ รับผลตอบแทน และซื้อขายอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการดำเนินการบนเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Defi App อยู่ที่ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลอันทรงพลัง แพลตฟอร์มนี้บูรณาการโปรโตคอลและบริการ DeFi หลัก ๆ มากมาย ครอบคลุมการจัดการสินทรัพย์ การเชื่อมโยงข้ามสายโซ่ การซื้อขาย DEX การรวมผลตอบแทน การขุดสภาพคล่อง และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ใช้สามารถดำเนินการบนเครือข่ายทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้ผ่านอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง dApps หลาย ๆ ตัวบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยลดเส้นโค้งการเรียนรู้และอุปสรรคในการเข้าใช้งานลงได้อย่างมาก
แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวสถาปัตยกรรม "บัญชีอัจฉริยะ" และรองรับการแยกบัญชี ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของตนเองผ่านการเข้าสู่ระบบโซเชียล การตั้งค่ากลยุทธ์อัตโนมัติ และการดำเนินการธุรกรรมหลายรายการแบบแบตช์ การออกแบบนี้ไม่เพียงเพิ่มความยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Web3 ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้อีกด้วย
ฟังก์ชันการทำงานของแอป Defi App ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ โดยรับประกัน "ประสบการณ์ทางการเงินแบบครบวงจร" ไม่ว่าคุณจะยังใหม่ต่อโลกของการเข้ารหัสหรือเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่กำลังมองหาประสิทธิภาพและกลยุทธ์ คุณจะพบเครื่องมือและบริการที่เหมาะสมได้ที่นี่ คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มประกอบด้วย:
เงินฝาก Fiat โดยไม่ต้องมี KYC: สร้างกระเป๋าเงินและซื้อสินทรัพย์เช่น BTC และ ETH ด้วยสกุลเงินทั่วไปโดยไม่ต้องผ่านการยืนยันตัวตน ซึ่งจะลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ใหม่
การสลับโทเค็นแบบข้ามสายโซ่: การสนับสนุนการสลับสินทรัพย์ระหว่าง EVM, Solana และเครือข่ายหลักอื่น ๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมก๊าซ ทำให้กระบวนการข้ามเครือข่ายง่ายขึ้นอย่างมาก
ผู้ช่วย AI Jarvis: ผู้ช่วย AI ในตัวอย่าง Jarvis ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินทรัพย์ ค้นหาเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุด และให้คำแนะนำด้านปฏิบัติการสำหรับผู้ที่มาใหม่
การซื้อขายอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจ: มอบฟังก์ชันการซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ขั้นสูง
บริการการขุดสภาพคล่องและการให้ยืม (เร็วๆ นี้): เร็วๆ นี้ แพลตฟอร์มจะนำเสนอฟีเจอร์การรวบรวมผลตอบแทนอัตโนมัติและการกู้ยืมแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตของสถานการณ์ DeFi ให้กว้างขึ้นอีก
Defi App คาดว่าจะเปิดตัวโทเค็นดั้งเดิม HOME ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2025 โทเค็นนี้จะครอบคลุมถึงการอนุญาตของแพลตฟอร์ม สิทธิ์ในการกำกับดูแล ส่วนลดค่าธรรมเนียม และกลไกสร้างแรงจูงใจทางระบบนิเวศ
การออกแบบกลไกโทเค็น: HOME ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มกิจกรรมของผู้ใช้ผ่านโมเดล "การใช้งานเท่ากับการเสริมอำนาจ" ในขณะที่รองรับการหมุนเวียนข้ามสายโซ่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและการใช้งานโดยรวม
การระดมทุนและการจัดสรรโทเค็น: ก่อนหน้านี้ โครงการนี้ได้ทำการระดมทุนเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขายโทเค็น HOME จำนวน 400 ล้านโทเค็น (คิดเป็น 4% ของอุปทานทั้งหมด) ในอนาคต โทเค็น 3% จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะแก่ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว