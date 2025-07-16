การสมัคร Cryptocurrency ETF กำลังบูม: คริปโต ETF ใดที่จะได้รับการอนุมัติในอนาคต?

จากการประกาศอนุมัติ ETF สำหรับซื้อขาย BTC และ ETH ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้กับอุตสาหกรรมอย่างมาก สถาบันการเงินจำนวนมากได้หันมาให้ความสนใจกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่มีแนวโน้มดี โดยต่างรีบยื่นใบสมัคร ETF เพื่อหวังส่วนแบ่งในตลาดที่กำลังเติบโตนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ยื่นคำขอ ETF สำหรับสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม เช่น *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT* และ *URLS-DOGE_USDT* ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาด ETF กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น
การอนุมัติ ETF จุด BTC โดยสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในเดือนมกราคม 2024 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับทั้งตลาดสกุลเงินดิจิทัลและตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ETF BTC มีการซื้อขายอย่างโดดเด่นในปีแรก เพียงเดือนแรก ปริมาณการซื้อขายก็พุ่งสูงเกิน 38 พันล้านเหรียญสหรัฐ และภายในสิ้นปีก็ทะลุ 660 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้ว
ตามข้อมูลของ Coinglass เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ มูลค่าตลาดรวมของ ETF BTC แบบสปอตอยู่ที่ 103.08 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETF ETH แบบสปอตมีมูลค่ารวม 8.95 พันล้านดอลลาร์
นอกเหนือจาก ETF ซื้อขาย BTC และ ETH แล้ว สถาบันการเงินต่างๆ ยังมุ่งเป้าไปที่การยื่นขออนุมัติ ETF ใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นเช่น Grayscale, VanEck, 21Shares และ Canary Funds ได้ส่งใบสมัคร ETF ไปยังสหรัฐอเมริกา SEC สำหรับสินทรัพย์รวมถึง SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK และอีกมากมาย
โทเค็น
สถาบันที่ยื่นสมัคร
XRP
Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree ฯลฯ
SOL
Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex ฯลฯ
DOGE
Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise ฯลฯ
ADA
Grayscale
AVAX
Grayscale
LTC
Grayscale, Canary Capital, Nasdaq
HBAR
Canary Capital
DOT
21Shares
TRUMP
Rex
BONK
Rex
ปัจจุบัน ความคืบหน้าของการสมัคร ETF สำหรับสกุลเงินดิจิทัลห้าอันดับแรก ได้แก่ ADA, XRP, SOL, LTC และ DOGE ได้รับความสนใจอย่างมาก ตามข้อมูลล่าสุด สถาบันต่างๆ อยู่ในขั้นตอนการสมัครที่แตกต่างกัน
ในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 Grayscale Investments กลายเป็นบริษัทแรกที่ยื่นใบสมัครสำหรับ ADA ETF แห่งแรกของโลกไปยังสหรัฐอเมริกา SEC ขณะนี้ใบสมัครอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นของ SEC โดยคาดว่าจะได้รับคำตอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในเวลาเดียวกัน สถาบันหลายแห่ง เช่น Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree และ Canary Capital ได้ส่งใบสมัคร ETF แบบ Spot XRP แล้ว ในจำนวนนี้ แอปพลิเคชันของ Bitwise ได้รับการยื่นอย่างเป็นทางการผ่าน Cboe BZX Exchange และได้รับการยืนยันจาก SEC แล้ว แอปพลิเคชันเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาที่สำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สำหรับ ETF สปอต SOL ได้แก่ VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares และ Canary Capital ต่างก็ส่งใบสมัครแล้ว ที่น่าสังเกตคือแอปพลิเคชัน Grayscale และ VanEck ได้เข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระบวนการอนุมัติ
สำหรับ ETF จุด LTC นั้น Nasdaq, Grayscale และ Canary Capital ได้ส่งใบสมัครแล้ว ใบสมัครของ Nasdaq ได้รับการยอมรับจาก SEC และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนเชิงบวกของ SEC ต่อ ETF LTC แบบจุดที่มีศักยภาพ
ในทางตรงกันข้าม ETF แบบ Spot DOGE กลับมีความคืบหน้าที่ช้ากว่า แม้ว่า NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree และ Canary Capital ต่างส่งใบสมัครแล้วก็ตาม แต่ SEC ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับโอกาสในการอนุมัติ
หลังจากที่อดีตประธาน SEC Gary Gensler ก้าวลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการและ Paul Atkins เข้ามารับตำแหน่งประธานคนใหม่ ความรู้สึกของนักลงทุนก็เปลี่ยนจากมองในแง่ร้ายไปเป็นมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของ ETF คริปโต อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดสำคัญ เช่น สกุลเงินดิจิทัลใดที่ SEC จะอนุมัติสำหรับ ETF แบบสปอต และเมื่อใดการอนุมัติจะเกิดขึ้น
ตามข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มการคาดการณ์ Polymarket พบว่า ETF แบบ SOL มีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะได้รับการอนุมัติในปีนี้ โดยมีความเป็นไปได้ 85% ตามมาติดๆ คือ LTC (75%) DOGE (74%) และ XRP (73%)
นักวิเคราะห์ของ Bloomberg อย่าง James Seyffart และ Eric Balchunas เชื่อว่า LTC มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสูงสุด โดยอ้างถึงการที่ SEC จัด LTC ให้เป็น Bitcoin fork และกำหนดให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์รายอื่นมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ด้านคริปโต Kare แนะนำว่า ADA อาจได้รับการอนุมัติเร็วกว่า SOL ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีระหว่าง Cardano กับ SEC นอกจากนี้ รากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งของ ADA และการสนับสนุนชุมชนที่ทุ่มเททำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
โดยสรุป ตรงกันข้ามกับจุดยืนที่เข้มงวดของรัฐบาลไบเดนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล รัฐบาลทรัมป์ได้ส่งเสริมการวางตำแหน่งสหรัฐฯ ให้เป็นศูนย์กลางด้านสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกอย่างแข็งขัน โดยทำงานเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทำให้การเติบโตของ ETF สกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ เร่งขึ้น และคาดว่าจะดึงดูดการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ มากขึ้นในอนาคต ในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลแข็งแกร่งขึ้น ภาคส่วนนี้กำลังประสบกับกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้จะผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและมั่นคงในปริมาณการซื้อขายและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ ETF จุดต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งจะให้การสนับสนุนขาขึ้นที่แข็งแกร่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเช่น *URLS-BTC_USDT* และ *URLS-ETH_USDT* ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทิศทางนโยบายของรัฐบาลทรัมป์และปฏิกิริยาของตลาดเป็นแรงผลักดันให้ตลาด ETF สกุลเงินดิจิทัลขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในฉากหลังนี้ MEXC ได้สร้างตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำเป็นพิเศษ คุณภาพการบริการลูกค้าที่โดดเด่น และสภาพคล่องที่ไม่มีใครเทียบได้ MEXC ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ข้อสงวนสิทธิ์: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้