แนวโน้มตลาดคริปโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2025

เมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของปี 2025 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้แสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์และศักยภาพอันมหาศาลอีกครั้ง สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ เช่น Bitcoin และ Ethereum ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้ตลาดเจริญรุ่งเรือง
มองไปข้างหน้าในช่วงครึ่งปีหลัง ตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายอะไรบ้าง?
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อายุ 10 ปีลดลงจาก 4.8% ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ 4.2% ในเดือนมิถุนายน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงจากระดับสูงสุดประจำปีที่ 106 เหลือประมาณ 98
ทั้งทองคำและ Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับของสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
บทบาทของ Bitcoin ในฐานะ “ทองคำดิจิทัล” กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น สินทรัพย์ Crypto กำลังกลายเป็นช่องทางใหม่สำหรับกองทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระบบ
ปี 2025 ถือเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งสถาบันตลาดคริปโต หลังจากที่สหรัฐฯ ได้อนุมัติ Bitcoin Spot ETF ในปี 2024 เส้นทางสำหรับการเข้าสู่ตลาดของสถาบันก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว ภายในกลางปี Fidelity และ BlackRock ได้ระดมทุนภายใต้การบริหาร (AUM) ของผลิตภัณฑ์ BTC ETF ของตนเป็นมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนมิถุนายน มูลค่า AUM ของ ETF ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกทะลุ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยปริมาณการซื้อขายเกือบ 60% ขับเคลื่อนโดยสถาบันมืออาชีพ สำนักงานครอบครัว และกองทุนป้องกันความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน บริษัทข้ามชาติ เช่น MicroStrategy และ Tesla ก็ได้เพิ่มสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมเข้าไว้ในกลยุทธ์ “สำรองเงินสดแบบไดนามิก” การเข้าสู่องค์กรกำลังเปลี่ยนจาก "การจัดวางเชิงกลยุทธ์" ไปสู่ "การจัดสรรเชิงโครงสร้าง" ตามข้อมูลจาก Monthly Outlook: ธีมสามประการสำหรับ 2H25 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 228 แห่งถือครอง BTC รวมกัน 820,000 BTC บริษัทเหล่านี้ซื้อ Bitcoin ผ่านการระดมทุนด้วยหุ้นหรือพันธบัตรแปลงสภาพ ซึ่งมูลค่าตลาดสูงเกินกว่าสินทรัพย์สุทธิของพวกเขามาก แนวโน้มที่เข้มข้นของผู้ถือสถาบันขนาดใหญ่ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้ราคา BTC ขยับขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความถูกต้องตามกฎหมายและการยอมรับของสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย
ตลาดในปัจจุบันอยู่ในจุดตัดระหว่าง “supercycle” และ “structural bull” หากเปรียบเทียบกับปี 2017 หรือ 2021 แนวโน้มขาขึ้นในปี 2025 จะมั่นคงกว่า และสภาพคล่องก็กระจายตัวมากขึ้น โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการที่โดดเด่น:
แนวโน้มการค้นหาคำหลักเช่น “crypto” และ “Bitcoin” บน Google ยังไม่ถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าฟองสบู่จากการค้าปลีกยังไม่เกิดขึ้น
จำนวนที่อยู่ Bitcoin กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีที่อยู่ที่ใช้งานจริงมากกว่า 1.5 ล้านที่อยู่
ปริมาณธุรกรรมเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
ต่างจากตลาดกระทิงในอดีตที่โทเค็นจำนวนมากพุ่งสูงขึ้นพร้อมๆ กัน วงจรนี้คล้ายกับตลาด "การจับมูลค่า" โทเค็นที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ AI, สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) และโปรโตคอลเลเยอร์ 2 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ภาคส่วนที่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสตอบรับอย่าง GameFi และ SocialFi ค่อยๆ พัฒนาไปในกลางปี 2025 สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้น "รูปแบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการรักษาผู้ใช้งาน"
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงเป็นแรงผลักดันพื้นฐานที่ผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การสร้างโทเค็นของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมบล็อคเชน ปัจจุบัน Ethereum ยังคงรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาด RWA ขณะที่แพลตฟอร์ม DeFi ที่มีความเป็นผู้ใหญ่เช่น Solana กำลังขยายเข้าสู่พื้นที่ RWA ตามข้อมูลของ RWA ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2025 มูลค่ารวมของ RWA บนเชนสูงเกิน 23,800 ล้านดอลลาร์ (ไม่รวมสกุลเงินเสถียร) โดยรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล 13,800 ล้านดอลลาร์ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 7,400 ล้านดอลลาร์ และสินค้าโภคภัณฑ์ 1,600 ล้านดอลลาร์
BlackRock คาดการณ์ว่าขนาดตลาด RWA จะพุ่งสูงถึง 16 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ในขณะที่ RWA ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารที่รับฝากทรัพย์สิน นักลงทุน และหน่วยงานบล็อคเชนภายในระบบนิเวศ RWA ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน คาดว่าจะมีโอกาสในการลงทุนในการบริหารสินทรัพย์ ไอทีด้านการธนาคาร และการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งถือเป็นการบรรจบกันอย่างแท้จริงของ DeFi และ TradFi
นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งาน EIP-4844 (Proto-Danksharding) เมื่อปลายปี 2024 ระบบนิเวศ Ethereum Layer 2 ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว EIP-4844 ลดค่าธรรมเนียมแก๊ส L2 อย่างมีนัยสำคัญด้วยการแนะนำธุรกรรม blob ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ใช้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2025 การพัฒนา L2 ได้ก้าวหน้าเกินกว่าการ "ปรับขนาด" เพียงอย่างเดียวไปสู่ขั้นใหม่ของ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การขยายระบบนิเวศ และความยั่งยืนเชิงพาณิชย์" 1) ตามข้อมูล L2Beat ล่าสุด มูลค่าล็อครวม (TVL) บนเครือข่าย L2 ทะลุ 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนผู้ใช้งานจริงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
2) ภาคส่วน zkRollup ได้เติบโตเต็มที่ในปี 2025 โดยมีโปรเจ็กต์ตัวแทน เช่น zkSync Era, Scroll และ Polygon zkEVM ที่บรรลุความเข้ากันได้กับ EVM และการทำงานของเมนเน็ตที่เสถียร โดยช่วยแก้ปัญหาสำคัญก่อนหน้านี้เกี่ยวกับต้นทุนการโยกย้ายที่สูงและช่องว่างของเครื่องมือ
3) โซลูชันเลเยอร์ 2 กำลังสำรวจสถาปัตยกรรม "L3/L4" อย่างกว้างขวาง โดยพยายามสร้างเชนแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้เบากว่าผ่าน "Rollup เฉพาะแอปพลิเคชัน" คาดว่าแนวโน้มนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแอปพลิเคชัน Web3 ในการซื้อขายความถี่สูง การประมวลผลความเป็นส่วนตัว และการอนุมาน AI แบบออนไลน์
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 นโยบายด้านคริปโตของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดว่ากฎหมาย Stablecoin จะได้รับการบังคับใช้เป็นอันดับแรก ขณะนี้ สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ STABLE ขณะที่วุฒิสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ GENIUS โดยทั้งสองร่างได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน วุฒิสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ GENIUS และส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดการสำรอง การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การคุ้มครองการล้มละลาย และข้อกำหนดสิทธิผู้บริโภค โดยให้กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้นสำหรับตลาด stablecoin นอกเหนือจากกฎหมาย Stablecoin แล้ว สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาได้แนะนำพระราชบัญญัติ CLARITY อย่างเป็นทางการ ร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตการควบคุมระหว่าง SEC และ CFTC ในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจน โดยกฎเกณฑ์ต่างๆ จะแบ่งตามลักษณะของสินทรัพย์ คาดว่าการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้จะช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น ลดความไม่แน่นอนของตลาด และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ตลาดคริปโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จะไม่ใช่เพียง “ตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนโดยความรู้สึก” อีกต่อไป แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการทางนิเวศวิทยาที่ซับซ้อน ตลาดนี้ได้รับการพัฒนาจากการเก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัลจนกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญ โดยขับเคลื่อนด้วยพลังร่วมกันของเทคโนโลยี ทุน กฎระเบียบ และการยอมรับของผู้ใช้
ผ่านการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกและการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าจะคว้าโอกาสและบรรลุการเติบโตของความมั่งคั่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 MEXC จะยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมอบช่องทางการซื้อขายที่มีอุปสรรคต่ำ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก พร้อมร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของสกุลเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้