Crypto AI 2.0: ตัวแทน MCP + AI สามารถจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมและกระแสฮือฮาครั้งใหม่ได้หรือไม่

เมื่อเทคโนโลยีบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาบรรจบกัน ภาคส่วน Crypto AI กำลังประสบกับวิวัฒนาการอันวุ่นวายและมีพลวัต จากช่วงเริ่มต้นของความตื่นเต้นในเชิงแนวคิดไปจนถึงภูมิทัศน์การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน Crypto AI ยังคงเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดมากที่สุดใน Web3 ท่ามกลางวิวัฒนาการนี้ การเพิ่มขึ้นของ MCP (Model Context Protocol) ร่วมกับ AI Agents เริ่มได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ทำให้เกิดคำถามว่าการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังนี้จะขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมและความตื่นตาตื่นใจในตลาดได้หรือไม่
Model Context Protocol หรือ MCP เป็นมาตรฐานโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอุปสรรคระหว่างระบบ AI และสภาพแวดล้อมบล็อคเชนที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแอปพลิเคชัน AI จะทำงานแบบแยกส่วน ซึ่งจำเป็นต้องให้นักพัฒนาสร้าง API ที่กำหนดเองสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง แนวทางนี้ไม่เพียงใช้เวลานานเท่านั้น แต่ยังมีความยืดหยุ่นที่จำกัด อีกทั้งยังเต็มไปด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การเข้าถึง และการทำงานร่วมกัน
MCP มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อสากล เช่น อินเทอร์เฟซ USB สำหรับ AI เป็นการแนะนำวิธีมาตรฐานสำหรับโมเดลและตัวแทน AI ในการสื่อสาร ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ และโต้ตอบกับระบบที่ใช้บล็อคเชน การดำเนินการดังกล่าวทำให้ MCP สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนาลงอย่างมาก และสร้างระบบนิเวศ AI-blockchain ที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และปรับขนาดได้มากขึ้น
คุณค่าหลักของ MCP อยู่ที่การที่ช่วยให้ AI แบบกระจายอำนาจสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ รองรับการดำเนินการงานอัตโนมัติ การทำความเข้าใจบริบท และข้อเสนอแนะบนเครือข่าย ทั้งหมดนี้ภายในกรอบงานที่ปลอดภัยและมีการอนุญาต ผ่านเลเยอร์ความหมายแบบเต็มสายโซ่ มันให้โครงสร้างที่จำเป็นสำหรับโมเดลในการตีความงาน เข้าถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เป็นอิสระแต่ตรวจยืนยันได้
โปรโตคอล MCP ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเลเยอร์โปรโตคอลสากลที่ครอบคลุมสำหรับโมเดล AI ในการใช้งาน ดำเนินการงาน ให้ข้อเสนอแนะ และรับรางวัลบนเชน ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของการใช้โมเดล AI บนเชนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก Web3 ไปสู่รูปแบบ "ขับเคลื่อนด้วยเจตนา" อย่างเป็นระบบอีกด้วย
ข้อได้เปรียบหลักของโปรโตคอล MCP อยู่ที่การออกแบบเลเยอร์ความหมายแบบเต็มสายโซ่ ซึ่งครอบคลุมถึงกลไกการระบุตัวตนของแบบจำลอง ระบบการรวบรวมบริบทและการตีความความหมาย กรอบการทำงานการแยกส่วนและการดำเนินการของงาน ตลอดจนกลไกการตอบรับแรงจูงใจ สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้โมเดล AI สามารถมีที่อยู่บนเชนที่เป็นอิสระ และผ่านระบบการตรวจสอบการอนุญาต สามารถรับสินทรัพย์ เริ่มธุรกรรม และเรียกสัญญาอัจฉริยะได้ ซึ่งจะกลายเป็น "บัญชีระดับเฟิร์สคลาส" ในโลกของบล็อคเชน นอกจากนี้ โปรโตคอล MCP ยังแยกสถานะบนเชน ข้อมูลนอกเชน และบันทึกการโต้ตอบในประวัติศาสตร์เพื่อให้โมเดลมีโครงสร้างงานและบริบทสภาพแวดล้อมที่ชัดเจน ช่วยให้สามารถดำเนินการคำสั่งที่ซับซ้อนได้ตาม "บริบทเชิงความหมาย"
Virtualsได้เปิดตัวโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึง VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (ระบบความภักดี) และ Genesis (กลไกการเปิดตัวใหม่) VPN มีเป้าหมายที่จะกำหนดจุดตัดระหว่าง AI และ crypto ใหม่โดยเชื่อมโยงนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมน นักวิชาการ และนักพัฒนา ACP กำลังสร้างระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ที่ประกอบด้วยตัวแทน AI ที่สามารถโต้ตอบ ร่วมมือ และทำธุรกรรมร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ระบบคะแนนจะติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และให้สิทธิ์ในการเข้าร่วม Launchpad เฉพาะเท่านั้น Genesis แนะนำกลไกการเปิดตัวใหม่โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึงแบบคะแนน วิธีการแจกจ่ายโทเค็นบนเครือข่าย และการรับประกันคืนเงิน AI16Z ได้ปรับปรุงระบบนิเวศของตนให้ดีขึ้นอย่างมากด้วยการเปิดตัว ElizaOS V2 ซึ่งแนะนำการปรับปรุงสถาปัตยกรรมหลักๆ รวมถึงกลุ่มและการโต้ตอบระหว่างตัวแทน พร้อมกันนี้ ทีมงานยังได้เปิดตัว AUTOFUN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปิดตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทันสมัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเส้นโค้งการเชื่อมโยงที่ยุติธรรมและยาวนานขึ้น ที่อยู่ CA ที่ปรับแต่งได้ ระบบยืนยันการแชทที่ใช้โทเค็น AI และเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โมเดลเศรษฐกิจใหม่จะนำกำไรจากการเปิดตัวไปซื้อคืนเพื่อสนับสนุนกลุ่มสภาพคล่องของโทเค็นการเปิดตัว ใน Spartan V2 โทเค็น DEGENAI จะได้รับการอัปเกรดและเปิดตัวพร้อมกับ ElizaOS V2 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน์และช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆ บน AUTOFUN
Dark เป็นเครือข่าย MCP ทดลองที่สร้างขึ้นบน Solana โดยมุ่งเน้นไปที่ Trusted Execution Environments (TEE) Dark มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ โดยการเปิดใช้งานการบูรณาการเครื่องมือใหม่และการโต้ตอบแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันส่วนใหญ่ของโครงการยังคงอยู่ในระยะแนวคิดและยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
SkyAI เป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นบน BNB Chain ซึ่งนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลหลายโซ่และการปรับใช้ตัวแทน AI แม้ว่าโครงการนี้จะยังคงอยู่ในระยะแนวคิด แต่ก็ถือเป็นโครงการชั้นนำในภาค MCP Solix เป็นเครือข่าย DePIN ที่สร้างขึ้นบนโปรโตคอล MCP โดยมุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันแบนด์วิดท์อัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถแบ่งปันแบนด์วิดท์ของตนผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์และรับรางวัล โดยครอบคลุม 63 ประเทศทั่วโลก โครงการนี้ได้ผ่านการปรับใช้ทางเทคนิคไปค่อนข้างเร็ว แต่ความสำเร็จในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และความยั่งยืนของรูปแบบเศรษฐกิจ HighKeyคือโครงการ DeFi ที่เข้ากันได้กับโปรโตคอล MCP และ DARP ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเก็งกำไร DeFi และการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ แม้ว่าโครงการจะมีแผนงานการพัฒนาที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเสริมสร้างความแตกต่างในตลาด DeMCP เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 เมษายน โดยมีปริมาณการซื้อขายใกล้ถึงแปดหลักภายในหนึ่งชั่วโมงแรก เป็นตลาด Web3 MCP แบบสดที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น GPT-4 และ Claude ในราคาพิเศษ แพลตฟอร์มนี้ใช้ Trusted Execution Environments (TEE) และกลไกการรักษาความปลอดภัยบนเชน และได้สร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ Phala Network Cookie.funได้เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ MCP เฉพาะ ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบ plug-and-play ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัวแทนอัจฉริยะ เหมาะสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้ที่ไม่ใช่ช่างเทคนิค โดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน OpenServ กำลังเตรียมเปิดตัวระบบ MCP ซึ่งจะช่วยให้สามารถรวมเอเจนต์ AI เข้ากับแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงได้หลากหลาย รองรับการบูรณาการกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps และ Slack จากมุมมองด้านประสิทธิภาพของตลาด แม้ว่าโครงการ Web3 AI ส่วนใหญ่ที่ใช้โปรโตคอล MCP จะยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังไม่เปิดตัวเต็มรูปแบบ แต่บางโครงการก็ได้ออกโทเค็นแล้ว และดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเมื่ออารมณ์ของตลาดดีขึ้น ตัวอย่างเช่น โทเค็น Dark ที่เกี่ยวข้องกับ MCP บนบล็อคเชน Solana มีประสิทธิภาพดีหลังจากเปิดตัว ทำให้เกิดความกระตือรือร้นจากนักลงทุนและเกิดกระแสการลงทุนในโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ MCP มากมาย ด้วยความก้าวหน้าและการนำโครงการต่างๆ มาใช้มากขึ้น และการยอมรับของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการผสานรวม AI และบล็อคเชน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดกระแสฮือฮาครั้งที่สองสำหรับ MCP + AI Agents
อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของการผสมผสานนี้จำเป็นต้องเอาชนะความท้าทายที่สำคัญหลายประการ ความสามารถในการปรับขนาดทางเทคนิค ความน่าเชื่อถือของโมเดล และความปลอดภัยของตัวแทนจะต้องได้รับการจัดการเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ การแข่งขันที่รุนแรงในพื้นที่ Web3 AI หมายความว่ามีเพียงโครงการที่แตกต่างและมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะก้าวขึ้นมาเหนือกว่าคู่แข่ง ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบยังคงเป็นอุปสรรคต่อไป เนื่องจาก AI กลายเป็นระบบอัตโนมัติและบูรณาการกับระบบการเงินมากขึ้น การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการกำหนดทิศทางการนำไปใช้และความไว้วางใจของผู้ใช้ การทำให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถือเป็นสิ่งสำคัญ
ครึ่งหลังของเรื่องราว Crypto AI กำลังดำเนินอยู่ และการผสมผสาน MCP + AI Agent ดูเหมือนจะพร้อมที่จะมีบทบาทนำ ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้าง โต้ตอบ และได้รับประโยชน์จากปัญญาแบบกระจายอำนาจนั้นมีมหาศาล ในขณะที่การพัฒนาดำเนินไปอย่างรวดเร็วและการประยุกต์ใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มเกิดขึ้น MCP อาจกลายเป็นรากฐานของระบบ AI ดั้งเดิมของบล็อคเชนรุ่นใหม่ก็เป็นได้ แม้ว่าผลกระทบเต็มรูปแบบจะต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเกิดขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน:
