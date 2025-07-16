ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ และมหาเศรษฐีระดับโลกอีลอน มัสก์ พลิกสถานการณ์จากพันธมิตรที่ไว้วางใจในทำเนียบขาวเป็นคู่แข่งโซเชียลมีเดียที่ดุเดือด สิ่ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ และมหาเศรษฐีระดับโลกอีลอน มัสก์ พลิกสถานการณ์จากพันธมิตรที่ไว้วางใจในทำเนียบขาวเป็นคู่แข่งโซเชียลมีเดียที่ดุเดือด สิ่
การปะทะกันระหว่างองค์กรและไททันทางการเมือง: การเปลี่ยนแปลงของคริปโตท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างทรัมป์และมัสก์

16 กรกฎาคม 2025
ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ และมหาเศรษฐีระดับโลกอีลอน มัสก์ พลิกสถานการณ์จากพันธมิตรที่ไว้วางใจในทำเนียบขาวเป็นคู่แข่งโซเชียลมีเดียที่ดุเดือด สิ่งที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งในนโยบายได้ทวีความรุนแรงกลายเป็นการปะทะกันในที่สาธารณะ เผยให้เห็นความตึงเครียดที่มากกว่าความเคียดแค้นส่วนตัว และยังส่งผลกระทบสะเทือนขวัญไปทั่วโลกของตลาดสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต

1. จากพันธมิตรทางการเมืองและธุรกิจสู่การแยกตัวแบบเปิดเผย


“ช่วงฮันนีมูน” ระหว่างทรัมป์และมัสก์เริ่มต้นขึ้นเมื่อทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาวและเข้าหาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในช่วงต้นปี 2025 รัฐบาลทรัมป์ได้เปิดตัวนโยบาย “American Strategic Bitcoin Reserve” โดยประกาศแผนการที่จะสำรอง Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นศูนย์กลางด้านสกุลเงินดิจิทัลของโลก ในขณะเดียวกัน บริษัทของมัสก์ก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้ โดย Tesla ยังคงได้รับเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้า และ SpaceX ก็ได้รับสัญญากับรัฐบาลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดเริ่มเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2025 เมื่อทรัมป์ประกาศร่างกฎหมายที่เรียกว่า “One Big Beautiful Bill Act” กฎหมายดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัดเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มการขาดดุลการคลัง และรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐจำนวนมาก มัสก์ประณามร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสาธารณะว่าเป็น “สิ่งที่น่ารังเกียจและน่ารังเกียจ” เขาได้ยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปอีกโดยแนะนำความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างทรัมป์และเจฟฟรีย์ เอปสเตน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดข้อโต้แย้งที่ใหญ่โตยิ่งขึ้น

ทรัมป์ตอบโต้อย่างรวดเร็ว โดยเตือนว่าหากมัสก์สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต เขาจะเผชิญกับ "ผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง" รวมถึงการเพิกถอนสัญญาของรัฐบาลกลางสำหรับบริษัทของมัสก์ เช่น Tesla และ SpaceX การเผชิญหน้ารุนแรงขึ้น โดยความคิดเห็นของประชาชนและตลาดตอบสนองในลักษณะเดียวกัน

2. ตลาดหุ้นและคริปโตเคอเรนซี่สั่นสะเทือน: ตลาดพังทลายลงมาพร้อมกัน


2.1 ราคาหุ้น Tesla ร่วงลงอย่างหนัก มูลค่าหุ้นลดลง


เนื่องมาจากร่างกฎหมายที่เสนอให้ตัดเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าและความเสี่ยงจากสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในอนาคตและการพึ่งพานโยบายของ Tesla เพิ่มมากขึ้น ราคาหุ้นของ Tesla ร่วงลง 14% ในวันนั้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายออปชั่นซื้อและออปชั่นขายก็เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น


2.2 ตลาดคริปโตได้รับผลกระทบอย่างหนัก ฝ่ายขาขึ้นถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์


ตลาดคริปโตพบความผันผวนรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลังจากเกิดข้อพิพาทขึ้น การขายแบบตื่นตระหนกก็เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องชำระบัญชีจำนวนมาก:

  • ราคา Bitcoin (BTC) ลดลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 105,915 ดอลลาร์เหลือต่ำกว่า 100,500 ดอลลาร์ โดยมีตำแหน่งซื้อที่ถูกชำระบัญชีมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์
  • Ethereum (ETH) ร่วงลงราว 6% ส่งสัญญาณการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดโดยรวม
  • DOGE ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนโดย Musk ร่วงลงมากกว่า 12% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแตะจุดต่ำสุดที่ 0.16805 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่ง
  • โทเค็น TRUMP ร่วงลงมาเหลือ 9.314 ดอลลาร์ในวันนี้ ส่งผลให้ขาดทุนประมาณ 900 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตสูญเสียมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5.1% ในวันเดียว ส่งผลให้มูลค่าหายไปเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์


3. การวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อน


3.1 ผลกระทบเชิงลบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล


ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์และมัสก์ส่งผลให้ความผันผวนของตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตความสัมพันธ์ของพวกเขา ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลผันผวนอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนไม่กล้าเข้าสู่ตลาดและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวม ในช่วงที่มีการขยายตัว ตลาดคริปโตอาจเผชิญกับแรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ข้อพิพาทดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ต้องมีการตรวจสอบตามกฎระเบียบมากขึ้น รัฐบาลทรัมป์อาจเข้มงวดกฎเกณฑ์ด้านคริปโตมากขึ้นเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางการตลาดและการก่ออาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น แรงกดดันด้านกฎระเบียบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะโครงการและแพลตฟอร์มที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแอกว่า นักลงทุนจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้น นักลงทุนบางรายอาจถอนเงินออกจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพื่อไปลงทุนที่ปลอดภัยกว่า ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง และกดดันราคา สิ่งนี้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการเข้ารหัสที่ต้องพึ่งพาอารมณ์ของตลาดและการไหลเวียนของเงินทุนเป็นอย่างมาก

3.2 ผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล


ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงและความเสี่ยงในระดับมหภาคที่เพิ่มมากขึ้น สกุลเงินดิจิทัลกำลังได้รับความสนใจในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนกองทุนจากการเงินแบบดั้งเดิมไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่แสวงหาเสถียรภาพ แม้ว่าราคา Bitcoin จะลดลงเพียงช่วงสั้นๆ แต่ก็กลับมาคงที่ได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดและมีศักยภาพในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ชุมชน Bitcoin ตอบสนองอย่างจริงจังด้วยการสนับสนุนให้ Musk ลงทุนอย่างหนักใน Bitcoin และส่งเสริมการนำไปใช้ในงบดุลของบริษัทต่างๆ เช่น ของ Tesla การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการท้าทายระบบการเงินแบบดั้งเดิมและสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในอนาคตของ Bitcoin

จากมุมมองด้านกฎระเบียบ หากรัฐบาลทรัมป์พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับภาคเทคโนโลยีและส่งเสริมกรอบการกำกับดูแลคริปโตที่เปิดกว้างมากขึ้น ตลาดก็อาจได้รับประโยชน์ในระยะกลางถึงระยะยาว แม้ว่ากฎระเบียบยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ แต่แนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ดึงดูดเงินทุน และส่งเสริมนวัตกรรม ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต ดังนั้นทิศทางนโยบายด้านคริปโตของรัฐบาลทรัมป์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองในช่วงเวลาข้างหน้า

4. การสร้างสมดุลระหว่างความผันผวนในระยะสั้นและกลยุทธ์ระยะยาว


ในระยะสั้น เมื่อทรัมป์และมัสก์ลบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และความครอบคลุมของสื่อก็เพิ่มมากขึ้น คาดว่าความรู้สึกของตลาดจะยังคงผันผวนต่อไป นักลงทุนควรติดตามจุดยืนของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าทรัมป์จะผลักดันให้ทบทวนสัญญาหรือยกเลิกการอุดหนุนหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดมากขึ้น ในทางกลับกัน หากข้อพิพาทเริ่มคลี่คลายลง ตลาดอาจประสบกับช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของการฟื้นฟูเสถียรภาพ

ในระยะกลาง ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและทุน โดยมีมัสก์เป็นศูนย์กลาง การเคลื่อนไหวเช่นการถือครอง Bitcoin อย่างเต็มรูปแบบ การฟื้นฟูการสนับสนุนการชำระเงิน $DOGE และการส่งเสริมแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายอาจกลายเป็นแนวโน้มใหม่ นอกจากนี้ หากรัฐบาลทรัมป์ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับภาคเทคโนโลยี ก็อาจแนะนำกฎระเบียบด้านคริปโตที่ผ่อนปรนมากขึ้นหรือขยายการสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดในระยะกลางถึงระยะยาว

ในระยะยาว นักลงทุนควรพิจารณากระจายการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและภูมิรัฐศาสตร์ Bitcoin, Ethereum, stablecoins และกองทุนสถาบันบล็อคเชนหลักๆ อาจใช้เป็นตัวเลือกสำหรับการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่คงที่ การติดตามความเคลื่อนไหวของมัสก์อย่างใกล้ชิดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หากเขาเปิดตัว "The America Party" และบูรณาการแพลตฟอร์มโซเชียลและทรัพยากรอื่นๆ เข้าด้วยกัน อาจสร้างพันธมิตรทางการเมืองและเทคโนโลยีที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศของคริปโตในอนาคต

5. การนำทางตลาด: โอกาสท่ามกลางความเสี่ยง


ความขัดแย้งในที่สาธารณะระหว่างทรัมป์และมัสก์สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลสองประการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพึ่งพานโยบายและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการค้าและการอุดหนุนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเสรีภาพในการพูด สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ความวุ่นวายดังกล่าวเผยให้เห็นความเสี่ยงจากความผันผวนสูง แต่ยังเสริมสร้างมูลค่าของสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้ การทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการวิ่งไล่ตามกำไรหรือขาดทุนอย่างไม่ลืมหูลืมตา การจัดการความเสี่ยงยังคงเป็นศูนย์กลาง และสัญญาณใหม่ใดๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความคิดเห็นของประชาชน หรือจุดยืนของทรัมป์และมัสก์ อาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ในสภาพแวดล้อมนี้ MEXC เป็นแพลตฟอร์มที่ควรพิจารณาในการซื้อขาย Bitcoin, DOGE, TRUMP และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ด้วยกระบวนการจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สามารถแข่งขันได้ และสภาพคล่องที่โดดเด่น MEXC จึงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากนักลงทุนจำนวนมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการเข้าสู่พื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

