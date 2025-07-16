Circle เป็นผู้นำกระแส Stablecoin: การเปลี่ยนจากตลาดเฉพาะกลุ่มไปสู่คู่แข่งรายใหญ่

ท่ามกลางความท้าทายด้านกฎระเบียบระดับโลกที่ยังคงเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัล Circle ได้กลายเป็นบริษัท stablecoin แห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ภาคส่วนนี้ได้รับการยอมรับ ความสำเร็จนี้เน้นย้ำถึงความโดดเด่นและความแตกต่างที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง USDC และ USDT ในตลาด Stablecoin USDC ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม การอุดหนุน และลักษณะการให้ดอกเบี้ย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นภายในระบบนิเวศ Solana ในทางตรงกันข้าม USDT มุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจ การนำไปใช้ที่หลากหลาย และกรณีการใช้งานการชำระเงินในทางปฏิบัติ โดยมีบทบาทสำคัญในการค้าข้ามพรมแดนและแอปพลิเคชันสกุลเงินทั่วโลก Circle ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เป็นบริษัทด้านการชำระเงินทางดิจิทัลและการเงินแบบบล็อคเชน ซึ่งได้สร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มั่นคงอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดตัว USDC USDC เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบรวมศูนย์ซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วน 1:1 โดยได้รับการหนุนหลังโดยเงินสำรองที่ถืออยู่ในธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ และหลักทรัพย์รัฐบาลระยะสั้น สำรองเงินเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นรายเดือนโดยบริษัทบัญชีบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความโปร่งใสในระดับสูงนี้ทำให้ USDC โดดเด่นในพื้นที่ stablecoin ณ เดือนกรกฎาคม 2025 มูลค่าตลาดของ USDC อยู่ที่ประมาณ 61.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่ (stablecoin) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ระบบนิเวศอันกว้างขวางครอบคลุมบล็อคเชนหลายบล็อคเชน รวมถึง Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base และ Polygon ซึ่งรองรับการแลกเปลี่ยน โปรโตคอล DeFi การชำระเงินความเร็วสูง และการโอนสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ ผลงานล่าสุดของ Circle ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถือว่าน่าทึ่งมาก ตั้งแต่ IPO Circle (สัญลักษณ์: CRCL) พุ่งขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 167% ในวันแรก และไปถึงระดับสูงสุดที่ 284.35 ดอลลาร์ ก่อนที่จะรวมตัว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่ธรรมดาถึง 817.26% จากราคาเสนอขายเริ่มต้นที่ 31 ดอลลาร์ ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ Circle เท่านั้น แต่ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Stablecoin ภายในตลาดการเงินหลักอีกด้วย ในตลาด Stablecoin นั้น USDT ถือครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย USDT ออกโดย Tether Limited นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนโดดเด่นผ่านรูปแบบบริการตัวกลางแบบกระจายอำนาจ ในปัจจุบัน USDT ได้รับการออกโดยธรรมชาติบนบล็อกเชนสาธารณะหลักมากกว่า 13 แห่ง โดยประมาณ 54.1% ถูกออกบนเครือข่าย Tron และ 44.2% ถูกออกบน Ethereum นอกจากนี้ ยังมีการออก USDT ในปริมาณที่น้อยกว่าบน Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS และบล็อคเชนอื่นๆ โดยแต่ละแห่งมีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ซึ่งช่วยขยายสถานการณ์การใช้งานและการครอบคลุมตลาดของ USDT ให้กว้างขึ้นอีกด้วย ในขณะที่ตลาด Stablecoin ยังคงขยายตัวต่อไป ข้อมูลจาก DefiLlama เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin แตะที่ 252.9 พันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ USDT ของ Tether ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดมาอย่างยาวนาน โดยมูลค่าตลาดทะลุ 150 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ที่ 157.3 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 62.23% ของส่วนแบ่งตลาด USDC ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยมูลค่าตลาด 61.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก USDT เมื่อรวมกันแล้ว Stablecoin หลักทั้งสองนี้ครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 86% ในขณะที่ Stablecoin อื่น ๆ รวมกันมีสัดส่วนน้อยกว่า 15% ซึ่งเน้นย้ำถึงการผูกขาดตลาดของทั้งสอง Stablecoin
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า USDT จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ Stablecoin อื่นๆ ก็ยังคงขยายการปรากฏตัวในตลาดอย่างแข็งขัน ส่งผลให้การครองตลาดของ USDT ลดลงจาก 70% เหลือ 62% ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อรักษาโมเมนตัมของการเติบโตไว้ USDT ได้ใช้กลยุทธ์อันกล้าหาญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านข้ามสายโซ่ รวมถึงเปิดตัวโทเค็น USDT 0 หลายสายโซ่ที่รองรับ LayerZero OFT และการสร้างศูนย์กลางที่เน้นที่ Legacy Hub และ Plasma โดยมุ่งหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่ดุเดือด
การเพิ่มขึ้นของ Stablecoin ไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อระบบการเงินโลกอีกด้วย กับสหรัฐอเมริกา หลังจากที่วุฒิสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ GENIUS Act ตลาด stablecoin ก็มีกรอบการกำกับดูแลและกฎเกณฑ์การดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พระราชบัญญัตินี้กำหนดระบบการกำกับดูแลระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง กำหนดให้มีอัตราส่วนสำรอง 1:1 สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ และเข้มงวดข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้สนับสนุนการพัฒนาตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพได้อย่างเต็มที่
GENIUS Act ไม่เพียงแต่กำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับตลาด stablecoin เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้และเสริมสร้างการครอบงำของดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย ตามการประมาณการของธนาคาร Standard Chartered ตลาด stablecoin ทั่วโลกอาจพุ่งสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ซึ่งให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ในตลาดตราสารหนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การนำ stablecoin มาใช้อย่างแพร่หลายจะช่วยเสริมสร้างสถานะของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรอง โดยการนำเงินเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงการคลัง
การนำ Stablecoin มาใช้อย่างแพร่หลายกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินแบบดั้งเดิม และสร้างโอกาสสำหรับนวัตกรรมในพื้นที่เฉพาะ จากการโอนเงินข้ามพรมแดนจำนวนน้อยไปจนถึงโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi และองค์กรที่เชื่อมโยงกันในสหรัฐฯ กรณีการใช้งานของกระทรวงการคลังและสกุลเงินดิจิทัล Stablecoin กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stablecoins นำเสนอเวลาการชำระเงินที่เร็วกว่าและค่าธรรมเนียมการโอนที่ไม่สำคัญสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดนมูลค่าเล็กน้อย โดยให้โซลูชันที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยทางไกล ผู้ให้บริการช่องทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเหล่านี้อาจกลายเป็น PayPal ของยุค stablecoin
เมื่อตลาด Stablecoin เติบโตและกรอบการกำกับดูแลมีความพร้อม ยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิมก็เข้ามาในพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้น ธนาคารและผู้นำด้านการชำระเงิน เช่น Visa และ PayPal กำลังออก stablecoin โดยตรง (เช่น PYUSD, เวอร์ชัน USDC Bank) ในขณะที่ผู้นำตลาดในช่วงแรกๆ เช่น Circle, Paxos, Fidelity และ BlackRock กำลังเร่งขยายธุรกิจดอลลาร์แบบออนเชนของตน แนวโน้มนี้จะไม่เพียงแต่ผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาด Stablecoin เท่านั้น แต่ยังจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ระบบการเงินโลกอีกด้วย
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Circle เป็นเพียงภาพเล็กๆ ของการปฏิวัติทางการเงินที่นำมาโดยยุคของ stablecoin ด้วยความโดดเด่นของ USDT และ USDC การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด Stablecoin และการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ Stablecoin ได้กลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการเงินโลก เมื่อมองไปข้างหน้า Stablecoins จะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนและโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนการปรับระดับและการกระจายอำนาจของภูมิทัศน์ทางการเงินโลกอีกด้วย การปฏิวัติทางการเงินครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้การกำเนิดระบบการเงินโลกที่มีความเปิดกว้าง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
