Captain & Company (CNC) กำลังจะมาที่ MEXC! คู่มือทีละขั้นตอนในการรับรางวัล Airdrop มูลค่าหลายล้าน

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
สรุป: การนับถอยหลังสู่การลิสต์โทเค็น CNC เริ่มต้นแล้ว! คู่มือ Airdrop แบบครบวงจรนี้คือกุญแจสำคัญในการได้เปรียบในช่วงแรกๆ ของเกมบล็อคเชนธีมโจรสลัดที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดในปี 2025

ในขณะที่การเปิดตัว Captain & Company (CNC) บน MEXC ใกล้เข้ามา เวทีก็พร้อมแล้วสำหรับกิจกรรม airdrop ที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงกับหนึ่งในเกมบล็อคเชนที่มีแนวโน้มมากที่สุดในปี 2025


บทความนี้จะสรุปรายละเอียดทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่ไทม์ไลน์ที่สำคัญไปจนถึงคำแนะนำทีละขั้นตอนในการรับ Airdrop เพื่อให้คุณสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้และออกเดินทางพร้อมกับรางวัลอันมีค่า!

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน CNC บน MEXC Exchange


วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม Captain & Company (CNC) Airdrop


1. การแนะนำ CNC Airdrop

Captain & Company เป็นเกมโจรสลัด MMORPG ที่ใช้บล็อคเชน ซึ่งใช้โมเดล "การเปิดตัวอย่างยุติธรรม" ซึ่งหมายความว่าโทเค็น CNC 100% ถูกสร้างขึ้นโดยโหนดที่ดำเนินการโดยชุมชน โดยการเข้าร่วมแคมเปญ Airdrop ผู้เล่นสามารถสะสมแต้ม Airdrop (AP) เพื่อแลกรับใบอนุญาต Node ฟรี เมื่อเปิดใช้งานโหนดแล้ว ผู้ใช้สามารถขุดโทเค็น CNC ได้อย่างต่อเนื่อง และรับสิทธิพิเศษในเกมเช่นการลงคะแนน การซื้อ การปลอมแปลง และการซื้อขาย

2. การเริ่มต้น: สิ่งที่คุณต้องการก่อนเข้าร่วม

2.1 สร้างและเชื่อมโยงกระเป๋าเงินของคุณ
ไปที่ kap.gg/profile เพื่อลงทะเบียนและยืนยันบัญชีของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามการสะสม AP (Airdrop Points) ของคุณได้แบบเรียลไทม์
ปฏิบัติตามคำแนะนำในสถานที่เพื่อสร้าง Abstract Wallet และเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินหลัก (EOA) ของคุณ

2.2 ทำความเข้าใจคีย์โทเค็น
CNC: โทเค็นหลักในเกม สร้างขึ้นผ่านกิจกรรมโหนดโดยเฉพาะ
KAP: โทเค็นระบบนิเวศของ KAPGames การใช้ KAP เพื่อซื้อใบอนุญาตโหนดจะทำให้ได้รับส่วนลด โทเค็นที่ใช้ไปทั้งหมดจะถูกเผาในอนาคต

3. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม CNC Airdrop

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนและเข้าถึงแดชบอร์ดของคุณ
ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: เยี่ยมชม kap.gg/profile และทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้เสร็จสิ้น
เชื่อมโยงกระเป๋าเงินของคุณ: เชื่อมต่อทั้งกระเป๋าเงิน Abstract Wallet และกระเป๋าเงินหลัก (EOA) ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของคุณได้รับการบันทึกและคุณมีสิทธิ์ได้รับ AP

ขั้นตอนที่ 2: ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับ AP
คุณสามารถสะสม AP ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้:
กิจกรรมในเกม (50% AP):
▍รับ AP จากการเข้าร่วมการเล่นเกม เช่น ภารกิจ การต่อสู้ การล่ามอนสเตอร์ และการแข่งขัน PvP

การเดิมพันหรือการถือ NFT (35% AP):
▍เดิมพันหรือถือ NFT ของ Ship และ Skellie บนแพลตฟอร์มเช่น [kap.gg/staking] เพื่อรับ AP เพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ (10% AP):
▍ส่งไอเดีย เขียนบทความ สร้างเรื่องราว หรือมีส่วนร่วมเนื้อหาผ่านทาง Discord, ฟอรัมชุมชน หรือวิกิอย่างเป็นทางการ

เข้าร่วมชุมชนพันธมิตร (5% AP):
▍หากคุณเป็นสมาชิกชุมชนพันธมิตรอย่างเป็นทางการ คุณสามารถรับ AP รายวันได้โดยอัตโนมัติ

รางวัลสำหรับการแนะนำ:
▍เชิญผู้เล่นใหม่เข้าร่วมและรับ 5% ของ AP รวมเป็นโบนัส

ขั้นตอนที่ 3: สะสม AP และแลกรับสิทธิ์ใช้งานโหนด
สะสม AP:
▍AP ที่คุณได้รับจะได้รับการอัปเดตบนแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เสร็จเรียบร้อย

แลกรับสิทธิ์การใช้งานโหนด:
▍เมื่อคุณถึงเกณฑ์ AP ที่กำหนดแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตโหนด NFT ที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ คุณจะต้องเรียกร้องสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากเปิดหน้าการขาย ไม่เช่นนั้นสิทธิ์จะหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานโหนดของคุณและเริ่มขุดโทเค็น CNC
ยืนยันสิทธิ์การใช้งานโหนดของคุณ:
▍ยืนยันใบอนุญาตของคุณผ่าน kap.gg/profile หรือผ่านหน้าการขายล่วงหน้าที่กำหนด

ขุดโทเค็น CNC:
▍เมื่อเปิดใช้งานแล้ว โหนดของคุณจะเริ่มสร้างโทเค็น CNC โดยอัตโนมัติ เลือกช่วงเวลาล็อคได้หลากหลาย:
ล็อคอัพ 0 วัน: รับโทเค็น 25%; 75% จะถูกเผา
ล็อค 30 วัน: รับ 50%; 50% จะถูกเผา
ล็อค 60 วัน: รับ 75%; 25% จะถูกเผา
ล็อค 90 วัน: รับเต็ม 100% ไม่เผา
ยิ่งคุณล็อคนานเท่าไหร่ รางวัลที่คุณได้รับก็จะมากขึ้นเท่านั้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมุ่งมั่นในระยะยาว

4. หมายเหตุสำคัญ

กำหนดการเคลม: ใบอนุญาตโหนดจะต้องได้รับการเคลมภายใน 30 วันหลังจากเปิดหน้าการขาย มิฉะนั้น สิทธิ์ของคุณจะหมดอายุ
การกระจายอย่างเป็นธรรม: โทเค็น CNC 100% สร้างขึ้นโดยโหนดที่ดำเนินการโดยชุมชน โดยไม่มีการสำรองทีมหรือการจัดสรรล่วงหน้าโดยนักลงทุน
มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชน: นอกเหนือจากการเล่นเกมแล้ว คุณสามารถเพิ่ม AP ของคุณและช่วยกำหนดอนาคตของเกมได้ด้วยการมีส่วนร่วมเสนอไอเดียและเข้าร่วมโหวตการกำกับดูแล

Captain & Company (CNC) คืออะไร?


CNC เป็นเกม MMO ทางทะเลที่ใช้บล็อคเชน โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นกัปตันโจรสลัดและผจญภัยไปในระบบเศรษฐกิจบนเครือข่ายแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจาก CNC เป็นโทเค็นหลัก จึงสามารถใช้ในการซื้อสินทรัพย์พรีเมียม การปลอมแปลงไอเทม การเดิมพัน และการลงคะแนนการกำกับดูแล โหนดทั้งหมดดำเนินการโดยชุมชน โดยไม่มีการขุดล่วงหน้าหรือการจัดสรรแบบส่วนตัว ทำให้เป็นระบบนิเวศโทเค็น "เปิดตัวอย่างยุติธรรม" ครั้งแรกในพื้นที่เกม Web3

ที่มาของภาพ: Captain & Company (CNC)

ยูทิลิตี้โทเค็น CNC


โทเค็น CNC ขับเคลื่อนระบบนิเวศทั้งหมด:
  • การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงของชุมชนเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำคัญในการพัฒนาเกม
  • รางวัลการสเตก: เดิมพัน CNC เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมและปลดล็อคสิทธิประโยชน์ในเกมที่เพิ่มขึ้น
  • การทำธุรกรรมในเกม: ใช้ CNC ในการซื้อสินค้าพรีเมี่ยม ปลอมแปลงอุปกรณ์ และดำเนินธุรกรรมที่สำคัญอื่น ๆ
  • สกุลเงินระบบนิเวศ: เนื่องจากเป็นสกุลเงินบนเครือข่ายเพียงสกุลเดียว CNC จึงรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจผ่านโหนดที่ดำเนินการโดยชุมชน

ทีมงาน CNC และพันธมิตร


Captain & Company (CNC) ได้รับการพัฒนาโดย KAP Games โดยสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการกระจายอำนาจและคุณค่าที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก ทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนที่ล้ำสมัยเข้ากับการเล่นเกมคุณภาพสูง ในขณะที่รายชื่อผู้ร่วมมือและพันธมิตรยังคงพัฒนาต่อไป การมีส่วนร่วมของชุมชนและการแจกจ่ายโทเค็นอย่างยุติธรรมยังคงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ CNC

บทสรุป
Captain & Company (CNC) เป็นตัวแทนของยุคใหม่ของเกม Web3 ที่ผู้เล่นไม่ได้เป็นแค่ผู้มีส่วนร่วม แต่เป็นผู้ร่วมสร้างเศรษฐกิจเกมและแผนงานผ่านโมเดลการเปิดตัวที่ยุติธรรม ด้วยแคมเปญ Airdrop ที่สร้างสรรค์และการจดทะเบียนใน MEXC ที่กำลังจะมีขึ้น ตอนนี้ถือเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเข้าร่วมระบบนิเวศอันล้ำสมัยนี้
คำถามที่พบบ่อย


ถาม: Captain & Company (CNC) คืออะไร?
A: Captain & Company เป็นเกม MMO ทางทะเลที่ใช้บล็อคเชน โดยผู้เล่นจะได้รับโทเค็น CNC ผ่านโหนดที่ควบคุมโดยชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดการเกมอย่างกระตือรือร้น
ถาม: ฉันสามารถเข้าร่วม CNC Airdrop ได้อย่างไร?
A: เพียงลงทะเบียนบัญชี เชื่อมโยงกระเป๋าเงินของคุณ ทำภารกิจในเกมให้สำเร็จเพื่อรับ Airdrop Points (AP) และรับใบอนุญาต Node ของคุณเพื่อเริ่มรับรายได้
ถาม: โทเค็น CNC มีประโยชน์อะไร?
A: CNC ขับเคลื่อนระบบนิเวศทั้งหมด ใช้ในการกำกับดูแล การเดิมพัน การซื้อในเกม การปลอมแปลง และอื่นๆ อีกมากมาย

