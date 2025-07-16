BTC กลับมาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์: เหตุใด Digital Gold จึงยังคงได้รับความนิยม

BTC พุ่งผ่าน $100,000 อีกครั้ง! เมื่อเร็วๆ นี้ Bitcoin ได้ทะลุระดับ 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง และไปแตะระดับ 104,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 7.41% ภายใน 24 ชั่วโมง และเป็นราคาสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน สกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ ก็เห็นกำไรอย่างมากเช่นกัน ตามข้อมูลของ MEXC โทเค็น 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ETH ทะลุ 2,600 ดอลลาร์แล้ว SOL ทะลุ 180 ดอลลาร์แล้ว และ DOGE ทะลุ 0.25 ดอลลาร์ไปแล้ว
การกลับคืนสู่มูลค่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สะท้อนถึงการบรรจบกันที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบการเงินโลก นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของราคาที่ผิวเผิน เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงในตรรกะของมูลค่า Bitcoin ที่ขับเคลื่อนโดยทุนของรัฐ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของกรอบการกำกับดูแล
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพลวัตการค้าโลกได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ลงนามข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ โดยยกเลิกภาษีในบางภาคส่วน และขยายการเข้าถึงตลาดร่วมกัน เพียงสองวันต่อมา ในวันที่ 10 พฤษภาคม จีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้าเกษตรในระหว่างการเจรจาที่เจนีวา การพัฒนาที่สำคัญสองประการนี้ทำให้ทุนโลกต้องประเมินและปรับตำแหน่งใหม่ ตามข้อมูลจาก Investing.com ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการตกลง สหรัฐอเมริกา ดัชนีดอลลาร์ร่วงลง 2.3% ในขณะที่ Bitcoin มีเงินสุทธิไหลเข้าบนเครือข่าย 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในกระแสเงินทุนที่ไหลเวียนเน้นย้ำถึงแนวโน้มที่ลึกซึ้งกว่านั้น: วิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบสกุลเงินเฟียตแบบดั้งเดิม
เบื้องหลังการโยกย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ มีแรงผลักดันสำคัญ 2 ประการ ประการแรก การผ่อนปรนอุปสรรคทางการค้าทำให้การไหลเวียนของเงินทุนข้ามพรมแดนเร่งขึ้น ซึ่งเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนได้ทั่วโลก ประการที่สอง การลดภาษีศุลกากรทำให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลง ส่งผลให้ความน่าดึงดูดใจของเงินดอลลาร์สหรัฐในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อลดลง
ตามรายงานของ Bloomberg ในช่วงสัปดาห์ที่มีการลงนามข้อตกลง นักลงทุนสถาบันได้เพิ่มการถือครอง BTC จำนวน 32,000 BTC ผ่านทาง Grayscale Bitcoin Trust ซึ่งถือเป็นเงินไหลเข้ารายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 สิ่งนี้เป็นการยืนยันถึงวิวัฒนาการของ Bitcoin สู่รูปแบบ “ทองคำดิจิทัล” ที่เปลี่ยนจากสินทรัพย์เก็งกำไรไปเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเชิงกลยุทธ์
ตำแหน่งที่ต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบันถือเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญเบื้องหลังการพุ่งสูงของ Bitcoin เหนือ 100,000 ดอลลาร์ นับตั้งแต่ต้นปี 2025 แผนการสะสมโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยได้ดึงดูดความสนใจของตลาดอย่างมาก
Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy) ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ซื้อ Bitcoin ที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทได้ประกาศ”แผนใหม่ 42/42" ซึ่งมีเป้าหมายที่จะระดมทุน 84,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 2 ปีเพื่อซื้อ Bitcoin ซึ่งเป็นไปตาม ”แผน 21/21" ก่อนหน้านี้ที่ได้ลงทุนไปแล้ว 42 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ณ เดือนพฤษภาคม 2025 MicroStrategy ถือครอง BTC มากกว่า 500,000 BTC ในราคาปัจจุบัน การถือครอง Bitcoin ของพวกเขามีมูลค่ามากกว่า 58 พันล้านดอลลาร์ มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังได้รับแรงบันดาลใจจากกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทต่างๆ เช่น Strategy และเพิ่มการถือครองสกุลเงินดิจิทัลในงบดุลขององค์กร Gautam Chhugani นักวิเคราะห์ของ Bernstein กล่าวว่ามีบริษัทประมาณ 80 แห่งที่ "นำ 'มาตรฐาน Bitcoin' มาใช้" ซึ่งหมายถึงบริษัทเหล่านี้ได้เพิ่มการเปิดรับ Bitcoin จำนวนมากให้กับงบดุลของตน คิดเป็นประมาณ 3.4% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมด “ในบริบทของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นวัฏจักรและข้อจำกัดด้านอุปทาน Bitcoin อาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงสะสมสินทรัพย์ต่อไป” Chhugani กล่าว ตัวอย่างเช่น บริษัท Metaplanet ของญี่ปุ่นได้จัดสรรสินทรัพย์ของบริษัทมากกว่า 35% ให้กับ Bitcoin ในขณะที่บริษัท Jetking ของอินเดียวางแผนที่จะสร้างสำรองจำนวน 18,000 BTC การตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงการลงทุนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังพัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสกุลเงินเฟียตอีกด้วย สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเข้ามาของทุนอธิปไตย รัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้ผ่าน "ร่างกฎหมายสำรองสินทรัพย์ดิจิทัล" อนุญาตให้กระทรวงการคลังซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin ที่มีมูลค่าตลาดเกิน 500 พันล้านดอลลาร์ ในรัฐเท็กซัส ขณะนี้มีร่างกฎหมายที่คล้ายกันอยู่ในขั้นตอนการทบทวนขั้นสุดท้ายของสภานิติบัญญัติ การพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวแก่ตลาด Bitcoin เท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณถึงสถานะของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระบบการเงินโลกอีกด้วย
เป็นเวลานานแล้วที่อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลดำเนินการในพื้นที่สีเทาแห่งกฎระเบียบ โดยความไม่แน่นอนของนโยบายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การกลับมาของรัฐบาลทรัมป์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโทนของกฎระเบียบ ซึ่งบ่งบอกถึงจุดยืนที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ในเดือนมีนาคมของปีนี้ ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดให้มีการจัดตั้งสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์และคลังสินค้าสินทรัพย์ดิจิทัล การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญ เนื่องจากไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการรับรู้เชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับมูลค่าของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในจุดยืนอีกด้วย นั่นคือ จากการสังเกตด้วยความระมัดระวัง ไปสู่การยอมรับและการนำไปใช้เชิงรุก
ในเวลาเดียวกัน สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) แสดงสัญญาณของการผ่อนปรนมาตรการควบคุมต่อภาคส่วนคริปโต ก่อนหน้านี้ SEC มีแนวทางที่เข้มงวดกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้พบความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ แต่ตอนนี้ภูมิทัศน์ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าข้อตกลงระหว่าง SEC กับ Ripple จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในอุตสาหกรรม แต่ก็ยังสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในด้านการกำกับดูแลที่ผ่อนปรนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ธุรกิจคริปโตสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบการกำกับดูแลที่ผ่อนคลายและคาดเดาได้มากขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านนโยบาย ในทางปฏิบัติแล้ว จะเป็นการให้ความรู้สึกอุ่นใจที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรม
คุณค่าของ Bitcoin ได้รับการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องโดยกลไกการแบ่งครึ่งหนึ่งและความขาดแคลนที่มีอยู่ในตัว หลังจากการแบ่งครึ่งครั้งที่สี่ อัตราเงินเฟ้อประจำปีของ Bitcoin ลดลงจาก 1.75% เหลือเพียง 0.85% ตามรายงานปี 2024 ของสภาทองคำโลก ระบุว่าอุปทานทองคำเหนือพื้นดินทั้งหมดในปี 2023 อยู่ที่ 212,582 ตัน โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1.64% ซึ่งหมายความว่าอัตราการเติบโตของอุปทานของ Bitcoin หลังการแบ่งครึ่งนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของทองคำ ซึ่งทำให้ Bitcoin หายากยิ่งขึ้นจากมุมมองของอุปทาน
จากข้อมูลของ MacroMicro พบว่าที่อยู่ Bitcoin ถึง 63% ถือเหรียญของตนมานานกว่า 1 ปี ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเพิ่มขึ้นของ "มือเพชร" นี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของทัศนคติของนักลงทุน: Bitcoin กำลังถูกมองมากขึ้น ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์เก็งกำไรในระยะสั้น แต่เป็นแหล่งเก็บมูลค่าในระยะยาว
หลังจากที่ Bitcoin สามารถทะลุระดับ 100,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ความสนใจของตลาดจึงหันไปที่ระดับแนวต้านสำคัญถัดไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหาก BTC สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 105,000 ดอลลาร์ได้ ก็อาจท้าทายระดับ 120,000–130,000 ดอลลาร์ได้ในไตรมาส 3 ปี 2025 สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของ Standard Chartered ที่คาดการณ์ราคา BTC สิ้นปีไว้ที่ 148,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังแนวโน้มขาขึ้นนั้น ยังมีความท้าทายด้านวิวัฒนาการที่สำคัญรออยู่ สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการเติบโตตามคลื่นแห่งมูลค่านี้ด้วยความมั่นใจ การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสมจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
