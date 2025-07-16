Bondex: ยุคใหม่ของเครือข่ายมืออาชีพ Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วย Blockchain และ AI

Bondex (BDXN) เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพแบบกระจายอำนาจที่ผสมผสานบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำหนดอนาคตของการพัฒนาอาชีพและการสรรหาบุคลากรใหม่ Bondex ได้สร้างระบบนิเวศที่ยุติธรรม โปร่งใส และขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจสำหรับการเติบโตทางวิชาชีพ ด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจแบบโทเค็นและกลไกเกม
ในแพลตฟอร์มการทำงานเครือข่ายมืออาชีพแบบ Web2 แบบดั้งเดิม ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกควบคุมจากศูนย์กลางโดยแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถระบุค่าที่แท้จริงได้ยาก นอกจากนี้ ตลาดการสรรหาบุคลากรยังประสบปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่สมดุลและกระบวนการอ้างอิงที่ไม่โปร่งใส Bondex ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพ Web3 ที่ยุติธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผ่านบล็อคเชนและระบบเศรษฐกิจโทเค็น Bondex ช่วยให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถตรวจสอบตัวตนทางวิชาชีพได้ และได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับการมีส่วนสนับสนุน ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบเครือข่ายบุคลากรแบบกระจายอำนาจที่รวมเอาองค์ประกอบของ DeFi และ GameFi ไว้ด้วย
Bondex ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์มืออาชีพที่สามารถตรวจสอบได้บนพื้นฐานบล็อคเชน ข้อมูล เช่น พื้นฐานการศึกษา ใบรับรองทักษะ และประสบการณ์การทำงาน สามารถบันทึกลงในเครือข่ายได้ การกระทำดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของประวัติย่อได้อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ยังคืนสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้เองอีกด้วย
บนแพลตฟอร์ม Bondex ผู้ใช้สามารถแสดงทักษะและประสบการณ์ของตนเองได้อย่างละเอียด และสร้างเครือข่ายมืออาชีพของตนเอง แพลตฟอร์มใช้อัลกอริธึมอัจฉริยะในการแนะนำโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมและผู้ร่วมมือที่มีศักยภาพ ทำให้สามารถจับคู่ได้อย่างแม่นยำ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรด้านอาชีพเพิ่มเติมผ่านเครือข่ายของตนเอง ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพในระยะยาว
Bondex นำเสนอองค์ประกอบของการเล่นเกมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น BDXN และ Bond Points (BP) ได้โดยการทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าส่วนตัวและสร้างผลตอบแทน
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมบนแพลตฟอร์มมีความยุติธรรมและโปร่งใส Bondex จึงได้เปิดตัวศาลอนุญาโตตุลาการแบบกระจายอำนาจ (DAC) ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการแก้ไขข้อพิพาทได้โดยการเดิมพันโทเค็น BDXN และลงคะแนนเสียงในธุรกรรมที่โต้แย้ง กลไกนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความไว้วางใจในแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของมากขึ้นอีกด้วย
อุปทานรวม: 1,000,000,000
การแจกจ่ายโทเค็น BDXN ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสมดุลผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์และรองรับการพัฒนาในระยะยาวของแพลตฟอร์ม รายละเอียดมีดังนี้:
รางวัลระบบนิเวศ: 24%
ทีม: 15%
รอบสาธารณะ: 10%
รอบเมล็ดพันธุ์ + การขายส่วนตัว: 13.5%
สภาพคล่อง: 10%
การคลัง: 13%
การตลาด: 5.5%
การแจก Airdrop จากชุมชน: 3%
ที่ปรึกษา & ผู้ให้คำแนะนำ: 6%
BDXN มีบทบาทหลายประการภายในระบบนิเวศ Bondex โดยมีมูลค่าที่จับได้จากกลไกต่างๆ:
ผู้ใช้สามารถรับ BDXN ได้โดยการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม
ผู้ถือ BDXN สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มได้
ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BDXN เพื่อแบ่งปันรายได้จากแพลตฟอร์ม เช่น รายได้จากโฆษณาและค่าธรรมเนียม API
การถือครอง BDXN ช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการและคุณลักษณะพรีเมียม รวมถึงศาลอนุญาโตตุลาการ DAC
Bondex ใช้โมเดลโทเค็นคู่ ซึ่งประกอบด้วยทั้ง BDXN และ Bond Points (BP) BP ทำหน้าที่เป็นคะแนนชื่อเสียงนอกเครือข่ายซึ่งสะท้อนคุณภาพและความน่าเชื่อถือของกิจกรรมของผู้ใช้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันสำหรับการดำเนินการบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะเดียวกัน BDXN ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้บนเครือข่าย โดยมีบทบาทสำคัญในการกระจายมูลค่า การกำกับดูแล และการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก เมื่อรวมกันแล้ว โทเค็นทั้งสองจะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศแพลตฟอร์ม
Bondex กำลังนิยามงานดิจิทัลใหม่ผ่านแนวคิดการสร้างเครือข่ายมืออาชีพดั้งเดิมของ Web3 และโทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสรรค์ ด้วยการคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาชีพ และแพลตฟอร์ม Bondex กำลังปูทางไปสู่แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ เนื่องจากความต้องการความเป็นเจ้าของข้อมูล การโยกย้ายแรงงาน และการประเมินมูลค่าบุคลากรอย่างยุติธรรมเพิ่มขึ้นทั่วโลก Bondex และระบบนิเวศ BDXN จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในเครือข่ายโซเชียลระดับมืออาชีพ โดยมอบสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสำหรับการโต้ตอบแก่ผู้ใช้และองค์กร
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน BDXN และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว