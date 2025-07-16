Bluwhale Network (BLUAI): การบูรณาการของ AI และ Blockchain เพื่อเพิ่มพลังให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

Bluwhale Network
(BLUAI) เป็นโครงการนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI และบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้มากขึ้น แพลตฟอร์มทำงานแบบกระจายอำนาจ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการข้อมูลของตนเองได้ในขณะที่รับรางวัลภายในระบบนิเวศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขยายฐานผู้ใช้ Bluwhale Network กำลังจัดงานแจกฟรี
โดยมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับโทเค็น BLUAI
และมีส่วนร่วมกับชุมชนที่กำลังเติบโต
Bluwhale Network ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ต่างจากแพลตฟอร์มดั้งเดิมเช่น Facebook และ Amazon ที่มักรวบรวมและสร้างรายได้จากข้อมูลผู้ใช้ Bluwhale Network ใช้รูปแบบกระจายอำนาจที่คืนความเป็นเจ้าของข้อมูลให้กับผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลของตนกับใคร พร้อมทั้งได้รับโทเค็น BLUAI เป็นรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมของตน
เครือข่าย Bluwhale ทำงานบนสถาปัตยกรรมหลายโซ่ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบข้อมูลระหว่างบล็อคเชนที่แตกต่างกัน การออกแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม แต่ยังปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างแอปพลิเคชั่นบล็อคเชนต่างๆ อีกด้วย ซึ่งจะขยายฟังก์ชันการทำงานและศักยภาพของระบบนิเวศ
ระบบการให้รางวัลของ Bluwhale Network ขับเคลื่อนด้วยกลไกอัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถรับคะแนน BLUAI ได้โดยการทำภารกิจต่างๆ เช่น เช็คอินรายวัน แชร์บทความ และแนะนำเพื่อน เมื่อผู้ใช้สะสมคะแนน พวกเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรางวัลโทเค็น BLUAI มากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่มีแรงจูงใจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ Bluwhale Network จึงนำเทคโนโลยีพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์มาใช้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลที่เลือกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มอย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้อุ่นใจเมื่อโต้ตอบภายในระบบนิเวศ
เครือข่าย Bluwhale จัดกิจกรรม Airdrop เป็นประจำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพิ่มการมองเห็นโครงการ ผ่านการแจกฟรีเหล่านี้ ผู้ใช้จะสามารถรับโทเค็น BLUAI ได้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของแพลตฟอร์มและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ต่อไป ฝากผู้ใช้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลการฝาก/ซื้อขายของ BLUAI
ได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม BLUAI และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC
าม เมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะรับแต้มอันดับ BLUAI และรับรางวัลมากมาย
ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ผู้ใช้จะไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ แต่ยังมีโอกาสได้รับรางวัล Airdrop จำนวนมากอีกด้วย
โทเค็นโนมิกส์ของ Bluwhale Network ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจถึงความยั่งยืนของโครงการในระยะยาว อุปทานโทเค็น BLUAI ทั้งหมดอยู่ที่ 10 พันล้าน โดยมีโครงสร้างการแจกจ่ายดังต่อไปนี้:
การสนับสนุนโหนด: 25% (เพื่อรองรับการทำงานของโหนด การรับประกันการกระจายอำนาจ และความปลอดภัยของเครือข่าย)
ทีม: 21% (จัดสรรเงินทุนให้ทีมพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโครงการ)
นักลงทุน: 20% (สนับสนุนนักลงทุนและจัดหาเงินทุนที่จำเป็นสำหรับโครงการ)
DAO/การตลาด: 18% (เพื่อแรงจูงใจชุมชนและความพยายามทางการตลาด)
แอร์ดรอป: 6% (ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศมากขึ้น)
การสนับสนุนสภาพคล่องของตลาด: 2% (การประกันสภาพคล่องในตลาด)
KOL (ผู้นำทางความคิดหลัก): 1% (มอบรางวัลให้กับผู้ทรงอิทธิพลในการโปรโมทโครงการ)
โทเค็น BLUAI ไม่เพียงแต่ใช้ในธุรกรรมภายในแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับสเตกกิ้งหรือปฏิบัติการโหนดเพื่อเข้าร่วมในการบำรุงรักษาเครือข่ายและรับรางวัลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ความสำเร็จของ Bluwhale Network ขับเคลื่อนโดยทีมงานด้านเทคนิคที่แข็งแกร่ง สมาชิกในทีมมีประสบการณ์มากมายด้านปัญญาประดิษฐ์และบล็อคเชน โดยมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Han Jin ซึ่งเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้งทีม มีภูมิหลังการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และเคยทำงานกับบริษัท Fortune 500 หลายแห่ง โดยมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโครงการบล็อคเชนและ AI หลายโครงการ นอกจากนี้ Bluwhale Network ยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรหลายราย รวมถึงการระดมทุนจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น SBI Ven Capital, Cardano และ Animoca Brands Japan
การมาถึงของยุค Web3 ทำให้ Bluwhale Network แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตมหาศาล นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและกลไกการให้รางวัลแล้ว Bluwhale Network ยังมีแผนที่จะขยายระบบนิเวศน์ของตนให้ครอบคลุมถึงสาขาต่างๆ เช่น เกม DeFi และเครือข่ายโซเชียล แพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบรางวัลอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คว้าโอกาสและคุณค่าต่างๆ มากขึ้นในโลกที่ไม่มีศูนย์กลาง Bluwhale Network ค่อยๆ สร้างระบบนิเวศข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในอนาคต Bluwhale Network มีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มหลักในยุค Web3 ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลอย่างยุติธรรมและการพัฒนาข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
Bluwhale Network (BLUAI) คือโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการผสมผสานเทคโนโลยี AI และบล็อคเชนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ พร้อมทั้งมอบผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกชุมชนผ่านระบบรางวัลที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อกิจกรรม Airdrop ดำเนินไป ผู้ใช้มากขึ้นจะมีโอกาสเข้าร่วมระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจนี้ และแบ่งปันผลประโยชน์จากเศรษฐกิจข้อมูล หากคุณสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์ Bluwhale Network ถือเป็นโครงการที่ควรค่าแก่การรับชมและมีส่วนร่วมอย่างไม่ต้องสงสัย
เข้าร่วม MEXC
ทันที รับ BLUAI airdrops และก้าวไปข้างหน้าในการแข่งขันเพื่อรับผลกำไร!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้