Blum: นับถอยหลังสู่ TGE และแอร์ดรอป

งานเปิดตัวโทเค็น Blum (TGE) ที่หลายคนรอคอยใกล้มาถึงแล้ว! ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่า Blum อาจลิสต์ในปี 2024 และตอนนี้เราสามารถยืนยันได้ว่า: Blum กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้! ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักทุกอย่างที่ควรรู้ ตั้งแต่การสะสม Blum Points (BP) ไปจนถึงโรดแมปในอนาคต และแน่นอนว่าจะพูดถึงงาน TGE ที่ทุกคนตั้งตารอด้วย
Blum คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบไฮบริด ที่รวมข้อดีของทั้งการเทรดแบบ Centralized และ Decentralized เข้าไว้ด้วยกัน มอบประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นครอบคลุมทั้งเหรียญใหญ่ เช่น Bitcoin และ Ethereum ไปจนถึงมีมคอยน์และโปรเจกต์บล็อกเชนหน้าใหม่ พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบล็อกเชน นำโดย Gleb Kostarev, Vlad Smerkis และ Vlad Maslyakov โดย Blum ทำให้การเทรดข้ามเชนเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมสมุดคำสั่งซื้อขายแบบ off-chain เข้ากับการชำระธุรกรรมแบบ on-chain ทั้งหมดภายในแอปเดียว ซึ่งรองรับเครือข่ายบล็อกเชนมากกว่า 30 เครือข่าย Blum ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้งานด้วยอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเพื่อมือถือเป็นหลัก พร้อมการเชื่อมต่อกับ Telegram อีกด้วย
Blum ได้อัปเดตโรดแมปอย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ เผยให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นในอนาคต แล้วมีอะไรน่าจับตาบ้าง? เตรียมพบกับนวัตกรรมคริปโตแบบออนเชนครั้งใหญ่ พร้อมการอัปเดตสำคัญในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2025 ไฮไลต์ของไตรมาส 2 คือการเปิดตัว Blum TGE ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการเทรดไปอีกขั้น
แหล่งข้อมูล: Blum
ด้วยการผสานเอเจนต์ AI เข้ากับแพลตฟอร์ม Launchpad Blum เตรียมนำเสนอฟีเจอร์ยุคใหม่ เช่น การเทรดอัตโนมัติ และการโปรโมตโทเค็นอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มอย่าง X และ Telegram นอกจากนี้ Blum ยังขยายการให้บริการนอกเหนือจาก Telegram ด้วยเว็บแอปและแอปมือถือที่กำลังจะเปิดตัว ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวโทเค็นผ่านเว็บ การผสานระบบกับ DEX ที่ดียิ่งขึ้น และตัวเลือกการเทรดฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ โดยเน้นความสามารถแบบมัลติเชน Blum จะเพิ่มการรองรับเครือข่าย Solana และ BNB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝาก เทรด และใช้งานโทเค็นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Gleb Kostarev ซีอีโอของ Blum เน้นย้ำถึงความสำคัญของประสบการณ์ใช้งานแบบข้ามแพลตฟอร์มที่ราบรื่น พร้อมทั้งมีการอัปเกรดเพิ่มเติมในไตรมาส 2 และ 3 เช่น กระเป๋าเงินแบบกึ่งดูแลสินทรัพย์ เทอร์มินัลการเทรดขั้นสูง และการเชื่อมต่อกับระบบฝากถอนผ่านเงินเฟียต ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเทรดง่ายขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้น
งาน TGE ที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงในฤดูใบไม้ผลินี้ และนี่คือวิธีที่คุณจะมีสิทธิ์รับ Airdrop จาก Blum: สะสม Blum Points (BP) ให้ครบ 100,000 คะแนน โดยไม่ถูกตั้งธงว่าเป็นการโจมตีแบบ Sybil, มี Meme Points (MP) อย่างน้อย 750 คะแนน หรือ Proof of Activity (PoA) และแนะนำเพื่อนอย่างน้อย 2 คน ตามที่ Vlad Smerkis ผู้ร่วมก่อตั้งระบุไว้ โทเค็นของ Blum จะมีประโยชน์จริงภายในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการสเตก ฟาร์ม ลดค่าธรรมเนียมเทรด รวมถึงสิทธิ์เข้าร่วมการจัดสรรโทเค็นใน Launchpad และ Launchpool นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจโทเค็น แต่มันคือประตูสู่ประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับ Blum เช่นกัน
เล่นเกมรับของหล่น: เกมง่าย ๆ แต่สนุกสุด ๆ ที่ผู้เล่นต้องจับไอเท็มที่ร่วงลงมาให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยแต่ละไอเทมจะถูกแปลงเป็นคะแนน Blum Points เป็นวิธีที่สนุกและรวดเร็วในการเพิ่มคะแนน พร้อมช่วยให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
เชิญชวนเพื่อน: แชร์ลิงก์แนะนำเพื่อนเพื่อรับรางวัล โดยคุณจะได้รับ 20% จากค่าธรรมเนียมการเทรดของเพื่อนที่คุณเชิญ และ 2.5% จากค่าธรรมเนียมเทรดของเพื่อนของเพื่อน ยิ่งเชิญมาก ยิ่งมีโอกาสรับรายได้มาก!
ฟาร์มแต้ม: Blum Points สามารถสะสมได้แบบพาสซีฟ เพียงแค่เข้าสู่ระบบเป็นประจำและใช้งานแอปอย่างต่อเนื่อง
รับเพิ่มเติม: หมวดนี้มีภารกิจประจำสัปดาห์ให้ผู้ใช้ทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรับ Blum Points เพิ่มเติมจากแต่ละภารกิจที่ทำสำเร็จ
งาน Token Generation Event (TGE) ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นก้าวสำคัญของ Blum ที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบไฮบริด ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ยกระดับประสบการณ์การเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดอัตโนมัติ ความสามารถแบบมัลติเชน และเกมรับของหล่นสุดมันส์ Blum พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุกและคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งาน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึง TGE นี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการสะสม Blum Points ให้ได้มากที่สุด และเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลมูลค่า 8,000 USDT เตรียมตัวให้พร้อม แล้วก้าวสู่อนาคตของการเทรดคริปโตไปกับ Blum!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรียนรู้ MEXC จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนในรูปแบบใด กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์ม