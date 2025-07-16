ในวันที่ 21 เมษายน BTC พุ่งทะลุ 87,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการคาดเดาในตลาดใหม่ ในเวลาเดียวกัน ETH พุ่งขึ้นสูงกว่า 1,600 ดอลลาร์ และ SOL พุ่งขึ้นสูงถึง 140 ดอลลาร์ ในขณะที่ altcoins ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กนในวันที่ 21 เมษายน BTC พุ่งทะลุ 87,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการคาดเดาในตลาดใหม่ ในเวลาเดียวกัน ETH พุ่งขึ้นสูงกว่า 1,600 ดอลลาร์ และ SOL พุ่งขึ้นสูงถึง 140 ดอลลาร์ ในขณะที่ altcoins ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน
ความผันผวนของ Bitcoin ส่งผลให้ราคาสูงกว่า $87,000: ไตรมาสที่ 2 จะสามารถฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่

ในวันที่ 21 เมษายน BTC พุ่งทะลุ 87,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการคาดเดาในตลาดใหม่ ในเวลาเดียวกัน ETH พุ่งขึ้นสูงกว่า 1,600 ดอลลาร์ และ SOL พุ่งขึ้นสูงถึง 140 ดอลลาร์ ในขณะที่ altcoins ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงหลักฐานการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ตามข้อมูลของ CoinGlass การชำระบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับตำแหน่งฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดสูงถึง 220 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 142 ล้านดอลลาร์ในการขายชอร์ต แม้ว่าราคา Bitcoin จะมีความผันผวนสูง แต่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ นโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาล และปัจจัยอื่นๆ ได้สร้างภูมิหลังที่ซับซ้อน นักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่า: Bitcoin จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่? จุดเปลี่ยนของไตรมาส 2 จะมาถึงเมื่อไหร่? บทความนี้วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันของ Bitcoin จากสามมุมมอง: สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค สภาพตลาดในปัจจุบัน และมุมมองของสถาบัน


1. ความไม่แน่นอนในระดับมหภาคที่คงอยู่: นโยบายและภาษีศุลกากรของเฟดเป็นปัจจัยสำคัญ


ความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาของนโยบาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ และนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ยืนยันจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อไม่นานนี้ โดยระบุว่า แม้ตลาดจะมีความผันผวนอย่างรุนแรง เฟดก็จะไม่เข้าแทรกแซงอย่างไม่ตั้งใจ แถลงการณ์ดังกล่าวทำให้บรรดานักลงทุนผิดหวังที่คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง ส่งผลให้นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากรก็แสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายลง ซึ่งเขากล่าวว่าการขึ้นภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีน "อาจจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้" อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนโยบายยังคงไม่ชัดเจน และแถลงการณ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ความไม่แน่นอนในระดับมหภาคที่สูงนี้ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาทองคำแตะระดับสูงสุดที่ 3,364 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกันตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ผันผวนโดยไม่สามารถกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจนได้

โดยรวมแล้ว ความลำเอียงในการคุมเข้มของเฟดและความคลุมเครือของนโยบายการค้าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ทิศทางนโยบายกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญ และจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น ความรู้สึกของตลาดก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในรูปแบบการถือครอง

2. ภาพรวมตลาด: การแรลลี่จะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่หลังจากทะลุ 87,000 ดอลลาร์?


การที่ราคา Bitcoin พุ่งสูงเกิน 87,000 ดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ นักลงทุนบางรายมองว่าการทะลุราคาครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า "วาฬ" ยังคงสะสมต่อไป: กระเป๋าเงินที่ถือ BTC ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ขณะนี้ควบคุมประมาณ 67.77% ของอุปทานทั้งหมด และตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พวกเขาได้เพิ่ม BTC ไปแล้วกว่า 53,600 BTC พฤติกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่นี้เน้นย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Bitcoin


อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนั้นตั้งอยู่บนรากฐานที่เปราะบาง รายงานของ Matrixport ระบุว่าเพื่อให้การเติบโตของ Bitcoin ยังคงอยู่ได้ จะต้องมีตัวเร่งหลายประการที่สอดคล้องกัน:

  • ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาลงหรือการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย
  • เพิ่มสภาพคล่องของ stablecoin และกิจกรรมเลเวอเรจที่สูงขึ้น
  • การฟื้นตัวของสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาคผ่านการผ่อนคลายการเงินระดับโลกหรือการกระตุ้นทางการคลัง

ในอนาคตอันใกล้นี้ ไดรเวอร์เหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว

3. มุมมองของสถาบันที่แตกต่างกัน: ตลาดกระทิงตอนต้นหรือจุดสิ้นสุดของการรวมกลุ่ม?


แม้ว่าความรู้สึกของตลาดจะเปลี่ยนเป็นไปในทางบวก แต่ไม่ใช่ว่านักวิเคราะห์ทั้งหมดจะมีมุมมองในแง่ดีต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Bitcoin สถาบันต่างๆ มีความคิดเห็นแตกแยกกันว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกำไรรอบใหม่หรือเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของระยะการรวมตัว

  • ค่ายกระทิงดุ: Chris Burniske หุ้นส่วนของ Placeholder คาดการณ์ว่า Bitcoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในช่วงไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า เขาเตือนนักลงทุนให้ขายทำกำไรเมื่อตลาดร้อนแรงเกินไป และรักษาจังหวะการลงทุนอย่างมีวินัย
  • ความคิดเชิงบวกจาก Bitwise: Matt Hougan, CIO ของ Bitwise แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อไตรมาสที่ 2 เช่นกัน เขาชี้ให้เห็นถึงปัจจัยกระตุ้นหลักสามประการ ได้แก่ การขยายตัวของอุปทานเงินทั่วโลก สินทรัพย์ stablecoin ภายใต้การจัดการที่สูงเป็นประวัติการณ์ และสถานการณ์ด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่กำลังดีขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน
  • มุมมองของ Real Vision: ผู้ก่อตั้ง Real Vision ได้วางราคาของ Bitcoin ไว้เหนือสภาพคล่อง M2 ทั่วโลกในแผนภูมิเมื่อเร็วๆ นี้ โดยให้เหตุผลว่า Bitcoin น่าจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุปทานเงินในวงกว้าง


ในทางกลับกัน ค่ายที่ระมัดระวังมองว่าตลาดยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของรอบ Markus Thielen จาก 10x Research ชี้ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ "สุ่มออสซิลเลเตอร์" ของ Bitcoin ในปัจจุบันแสดงลักษณะเฉพาะของจุดสูงสุดของรอบ เขาเตือนว่า แม้ผู้คนต่างคาดหวังว่าตลาดจะทำจุดสูงสุดใหม่ภายในกลางปี แต่มีแนวโน้มมากกว่าที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่ยาวนาน โดยซื้อขายในแนวราบที่ระดับสูง แทนที่จะเริ่มการพุ่งขึ้นครั้งใหม่

David Duong หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Coinbase ระบุในรายงานรายเดือนล่าสุดว่าตลาดอาจทดสอบระดับต่ำสุดในช่วงกลางถึงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 ซึ่งเป็นการเตรียมการสำหรับการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 เขาแนะนำให้นักลงทุนคงสถานะการป้องกันในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงเวลานี้เพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

4. ไตรมาสที่ 2 เป็นหน้าต่างการสังเกต ไม่ใช่สัญญาณสำหรับการไล่ตามจุดสูงสุด


การที่ Bitcoin ทะลุ 87,000 ดอลลาร์นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้มงวดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีศุลกากร และการสะสมอย่างต่อเนื่องโดยผู้ถือครองรายใหญ่ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของแรงต่างๆ ที่ซับซ้อน ในขณะที่ความผันผวนในระยะสั้นอาจยังคงอยู่ แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ยังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่ 2 อีกด้วย

ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนเช่นนี้ นักลงทุนควรเฝ้าระวังและตอบสนองอย่างปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง แทนที่จะไล่ล่าผลกำไรมหาศาลอย่างไม่เลือกหน้า การวางกรอบการทำงานที่มีวินัยถือเป็นสิ่งสำคัญ: การกำหนดและตั้งเกณฑ์การ stop-limit ปรับขนาดเป็นตำแหน่งทีละน้อย และสร้างกำไรอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือ เช่น การแจ้งเตือนราคาและคำสั่ง Limit ราคาสามารถปรับปรุงการดำเนินการและเสริมการจัดการความเสี่ยงได้ ด้วยการผสมผสานความเข้มงวดเข้ากับความยืดหยุ่น ผู้เข้าร่วมตลาดจะสามารถนำทางความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางโครงสร้างที่แท้จริง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการทางวิชาชีพอื่นๆ และไม่เป็นข้อเสนอในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

