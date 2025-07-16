ความผันผวนของ Bitcoin ส่งผลให้ราคาสูงกว่า $87,000: ไตรมาสที่ 2 จะสามารถฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่

ในวันที่ 21 เมษายน BTC พุ่งทะลุ 87,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการคาดเดาในตลาดใหม่ ในเวลาเดียวกัน ETH พุ่งขึ้นสูงกว่า 1,600 ดอลลาร์ และ SOL พุ่งขึ้นสูงถึง 140 ดอลลาร์ ในขณะที่ altcoins ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงหลักฐานการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ตามข้อมูลของ CoinGlass การชำระบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับตำแหน่งฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดสูงถึง 220 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 142 ล้านดอลลาร์ในการขายชอร์ต แม้ว่าราคา Bitcoin จะมีความผันผวนสูง แต่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ นโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาล และปัจจัยอื่นๆ ได้สร้างภูมิหลังที่ซับซ้อน นักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่า: Bitcoin จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่? จุดเปลี่ยนของไตรมาส 2 จะมาถึงเมื่อไหร่? บทความนี้วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันของ Bitcoin จากสามมุมมอง: สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค สภาพตลาดในปัจจุบัน และมุมมองของสถาบัน
ความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาของนโยบาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ และนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ยืนยันจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อไม่นานนี้ โดยระบุว่า แม้ตลาดจะมีความผันผวนอย่างรุนแรง เฟดก็จะไม่เข้าแทรกแซงอย่างไม่ตั้งใจ แถลงการณ์ดังกล่าวทำให้บรรดานักลงทุนผิดหวังที่คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง ส่งผลให้นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น
ในเวลาเดียวกัน ความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากรก็แสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายลง ซึ่งเขากล่าวว่าการขึ้นภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีน "อาจจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้" อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนโยบายยังคงไม่ชัดเจน และแถลงการณ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ความไม่แน่นอนในระดับมหภาคที่สูงนี้ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาทองคำแตะระดับสูงสุดที่ 3,364 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกันตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ผันผวนโดยไม่สามารถกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจนได้
โดยรวมแล้ว ความลำเอียงในการคุมเข้มของเฟดและความคลุมเครือของนโยบายการค้าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ทิศทางนโยบายกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญ และจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น ความรู้สึกของตลาดก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในรูปแบบการถือครอง
การที่ราคา Bitcoin พุ่งสูงเกิน 87,000 ดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ นักลงทุนบางรายมองว่าการทะลุราคาครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า "วาฬ" ยังคงสะสมต่อไป: กระเป๋าเงินที่ถือ BTC ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ขณะนี้ควบคุมประมาณ 67.77% ของอุปทานทั้งหมด และตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พวกเขาได้เพิ่ม BTC ไปแล้วกว่า 53,600 BTC พฤติกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่นี้เน้นย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Bitcoin
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนั้นตั้งอยู่บนรากฐานที่เปราะบาง รายงานของ Matrixport ระบุว่าเพื่อให้การเติบโตของ Bitcoin ยังคงอยู่ได้ จะต้องมีตัวเร่งหลายประการที่สอดคล้องกัน:
ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาลงหรือการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มสภาพคล่องของ stablecoin และกิจกรรมเลเวอเรจที่สูงขึ้น
การฟื้นตัวของสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาคผ่านการผ่อนคลายการเงินระดับโลกหรือการกระตุ้นทางการคลัง
ในอนาคตอันใกล้นี้ ไดรเวอร์เหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว
แม้ว่าความรู้สึกของตลาดจะเปลี่ยนเป็นไปในทางบวก แต่ไม่ใช่ว่านักวิเคราะห์ทั้งหมดจะมีมุมมองในแง่ดีต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Bitcoin สถาบันต่างๆ มีความคิดเห็นแตกแยกกันว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกำไรรอบใหม่หรือเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของระยะการรวมตัว
ค่ายกระทิงดุ: Chris Burniske หุ้นส่วนของ Placeholder คาดการณ์ว่า Bitcoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในช่วงไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า เขาเตือนนักลงทุนให้ขายทำกำไรเมื่อตลาดร้อนแรงเกินไป และรักษาจังหวะการลงทุนอย่างมีวินัย
ความคิดเชิงบวกจาก Bitwise: Matt Hougan, CIO ของ Bitwise แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อไตรมาสที่ 2 เช่นกัน เขาชี้ให้เห็นถึงปัจจัยกระตุ้นหลักสามประการ ได้แก่ การขยายตัวของอุปทานเงินทั่วโลก สินทรัพย์ stablecoin ภายใต้การจัดการที่สูงเป็นประวัติการณ์ และสถานการณ์ด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่กำลังดีขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน
มุมมองของ Real Vision: ผู้ก่อตั้ง Real Vision ได้วางราคาของ Bitcoin ไว้เหนือสภาพคล่อง M2 ทั่วโลกในแผนภูมิเมื่อเร็วๆ นี้ โดยให้เหตุผลว่า Bitcoin น่าจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุปทานเงินในวงกว้าง
ในทางกลับกัน ค่ายที่ระมัดระวังมองว่าตลาดยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของรอบ Markus Thielen จาก 10x Research ชี้ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ "สุ่มออสซิลเลเตอร์" ของ Bitcoin ในปัจจุบันแสดงลักษณะเฉพาะของจุดสูงสุดของรอบ เขาเตือนว่า แม้ผู้คนต่างคาดหวังว่าตลาดจะทำจุดสูงสุดใหม่ภายในกลางปี แต่มีแนวโน้มมากกว่าที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่ยาวนาน โดยซื้อขายในแนวราบที่ระดับสูง แทนที่จะเริ่มการพุ่งขึ้นครั้งใหม่
David Duong หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Coinbase ระบุในรายงานรายเดือนล่าสุดว่าตลาดอาจทดสอบระดับต่ำสุดในช่วงกลางถึงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 ซึ่งเป็นการเตรียมการสำหรับการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 เขาแนะนำให้นักลงทุนคงสถานะการป้องกันในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงเวลานี้เพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
การที่ Bitcoin ทะลุ 87,000 ดอลลาร์นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้มงวดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีศุลกากร และการสะสมอย่างต่อเนื่องโดยผู้ถือครองรายใหญ่ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของแรงต่างๆ ที่ซับซ้อน ในขณะที่ความผันผวนในระยะสั้นอาจยังคงอยู่ แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ยังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่ 2 อีกด้วย
ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนเช่นนี้ นักลงทุนควรเฝ้าระวังและตอบสนองอย่างปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง แทนที่จะไล่ล่าผลกำไรมหาศาลอย่างไม่เลือกหน้า การวางกรอบการทำงานที่มีวินัยถือเป็นสิ่งสำคัญ: การกำหนดและตั้งเกณฑ์การ stop-limit ปรับขนาดเป็นตำแหน่งทีละน้อย และสร้างกำไรอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือ เช่น การแจ้งเตือนราคาและคำสั่ง Limit ราคาสามารถปรับปรุงการดำเนินการและเสริมการจัดการความเสี่ยงได้ ด้วยการผสมผสานความเข้มงวดเข้ากับความยืดหยุ่น ผู้เข้าร่วมตลาดจะสามารถนำทางความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางโครงสร้างที่แท้จริง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการทางวิชาชีพอื่นๆ และไม่เป็นข้อเสนอในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว