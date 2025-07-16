Bitcoin Double Helix 2025: ETF และสำรองขององค์กรปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเงินอย่างไร

ในปี 2025 การเพิ่มขึ้นสองประการของ ETF Spot Bitcoin และสำรอง Bitcoin ขององค์กรกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเงินโลก นับตั้งแต่ผู้ลงทุนสถาบันไปจนถึงองค์กรแบบดั้งเดิม และจากหน่วยงานกำกับดูแลไปจนถึงผู้มีส่วนร่วมรายย่อย สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin กำลังผสานเข้าในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน การอนุมัติครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา ETF Spot Bitcoin ในเดือนมกราคม 2024 ถือเป็นการเข้ามาอย่างเป็นทางการของสินทรัพย์ดิจิทัลสู่ศูนย์กลางของระบบการเงินแบบดั้งเดิม ตามข้อมูลของ The Block เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2025 ปริมาณการซื้อขายสะสมของ Bitcoin Spot ETF ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างสถิติใหม่ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั่วโลกของ Bitcoin ETF มีมูลค่าสูงเกิน 120 พันล้านดอลลาร์ โดย IBIT ของ BlackRock นำเป็นอันดับหนึ่งที่ 68.6 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย FBTC ของ Fidelity ที่ 31.2 พันล้านดอลลาร์ โดยก่อให้เกิดโครงสร้างตลาดแบบ “ยักษ์ใหญ่คู่บวกกับหลายขั้ว” ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ซึ่งเปิดตัวร่วมกันโดย ARK Invest และ 21Shares ได้กลายเป็นจุดเด่นของตลาด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2025 ARKB ซื้อขายที่ 34.52 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาด 1.61 พันล้านดอลลาร์ และ AUM เกิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโต
ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการที่สามารถแข่งขันได้เพียง 0.21% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ARKB จึงดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากสถาบันได้อย่างมาก ETF เช่น ARKB ซึ่งรวมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ กำลังจะมาแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิมอย่าง Grayscale trusts และกลายมาเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการจัดสรร Bitcoin
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 70 แห่งทั่วโลกได้รวม Bitcoin ไว้ในการจัดทำงบการเงิน โดยถือครอง BTC รวมกันกว่า 670,000 BTC คิดเป็นประมาณ 3.2% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมด
MicroStrategy (เปลี่ยนชื่อเป็น Strategy): ผู้ถือครององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี BTC ประมาณ 592,100 BTC ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 3,000% ตั้งแต่ปี 2020 เนื่องมาจากกลยุทธ์ Bitcoin
ผู้เล่นชั้นนำยังคงเพิ่มการถือครอง: MicroStrategy ยังคงเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ โดยเห็นได้จากการซื้อ 1,895 BTC ในสัปดาห์เดียวในเดือนเมษายน 2025 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งใน "ทองคำดิจิทัล" Metaplanet ของญี่ปุ่นได้สะสม BTC ไว้ได้มากกว่า 10,000 BTC ผ่านรูปแบบการจัดหาเงินทุนแบบพันธบัตรคูปองศูนย์พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตั้งเป้าสำรองระยะยาวไว้ที่ 210,000 BTC
อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเร่งการเข้าสู่ตลาด: Davis Commodities บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจการเกษตรของสิงคโปร์ได้จัดสรรเงิน 40% จากกองทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Bitcoin และกำลังผลักดันการแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น น้ำตาลและข้าวให้เป็นโทเค็น กลุ่ม Ming Sheng ของฮ่องกงได้ซื้อ BTC จำนวน 833 BTC ผ่านบริษัทในเครือ Lead Benefit ซึ่งถือเป็นการกำหนดมาตรฐานสำรองขององค์กรในเอเชีย Amazon กำลังดำเนินการวิจัยภายในเกี่ยวกับการรวม Bitcoin Spot ETF เข้าในระบบการจัดการเงินสดขององค์กร โดยสำรวจกลยุทธ์ Bitcoin ของ Amazon เพื่อกระจายการจัดสรรสินทรัพย์ผ่านตราสารทางการเงิน
แรงจูงใจสำรองที่หลากหลาย: นอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินแล้ว Bitcoin ยังกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเงินขององค์กรที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย การจัดสรร Bitcoin ที่ได้รับการอนุมัติจาก SEC โดย Trump Media & Technology Group ไม่เพียงเปิดช่องทางใหม่สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างทุนทางการเมืองและสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย Tether ซึ่งเป็นผู้จัดทำ Stablecoin ได้ถือครอง BTC ทะลุ 100,000 BTC แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบนิเวศบนเชนและสินทรัพย์สำรอง
แนวโน้มทั้งสองนี้กำลังสร้างวงจรการตอบรับเชิงบวก กระแสเงินที่ไหลเข้าของสถาบันผ่าน ETF จะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องสำรองขององค์กร ในขณะที่การซื้ออย่างต่อเนื่องขององค์กรจะช่วยเสริมสร้างเรื่องราวของ Bitcoin ในฐานะ "ทองคำดิจิทัล" การทำงานร่วมกันนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในความเคลื่อนไหวของราคา ในเดือนธันวาคม 2024 Bitcoin ได้ทะลุหลักจิตวิทยา $100,000 พร้อมกันกับทุนสำรองขององค์กรที่เกิน 500,000 BTC ภายในเดือนมิถุนายน 2025 แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มมากขึ้น แต่ ETF ก็สามารถดึงดูดมูลค่าได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 วันติดต่อกัน ซึ่งช่วยให้รักษาระดับราคาสูงได้ท่ามกลางความผันผวน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Bitcoin ได้รับการพัฒนาจากสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มให้กลายมาเป็น "สินทรัพย์สถาบัน" ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย ETF Bitcoin ที่เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับช่องทางการลงทุนที่ได้รับการควบคุม การมีส่วนร่วมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 70 แห่ง การขยายการใช้ในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันระหว่างประเทศและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเงินทุน และการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลและการบัญชีอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการบูรณาการสินทรัพย์
ด้วยบริษัทกองทุนต่างๆ เช่น BlackRock และ Fidelity ที่แข่งขันกันเพื่อส่วนแบ่งการตลาดและการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม คาดว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Bitcoin Spot ETF จะทะลุ 150 พันล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ และอาจไปถึง 200 พันล้านดอลลาร์ได้
ในอนาคต บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ประเภทงบดุล โดยสร้างการจัดสรรแบบผสมผสานควบคู่กับสกุลเงินทั่วไป หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ที่น่าสังเกตคือ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) กำลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะจัดทำกรอบการกำกับดูแลสำหรับการสำรอง Bitcoin
Bitcoin กำลังจะกลายเป็นจุดยึดมูลค่าพื้นฐานของระบบนิเวศทางการเงินคริปโตทั้งหมด ขับเคลื่อนการนำเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ มาใช้ เช่น พันธบัตรดิจิทัล ผลิตภัณฑ์หุ้นโทเค็น และแพลตฟอร์มการกำกับดูแล DAO ความร่วมมือแบบข้ามสายโซ่และสินทรัพย์หลายประเภทอาจกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์มากขึ้น
ในปี 2025 Bitcoin จะยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์: การก้าวไปข้างหน้าเป็นระบบการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ได้รับการกำหนดรูปร่างโดยทุนสถาบันและสำรองขององค์กร เมื่อมองย้อนกลับไป จะพบเงาของความคลั่งไคล้ในการเก็งกำไรและความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ สิ่งที่แน่นอนก็คือปริมาณการซื้อขาย Bitcoin Spot ETF ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ และสำรองขององค์กรเกิน 670,000 BTC ทำให้ Bitcoin ก้าวข้ามสถานะ "สกุลเงินดิจิทัล" จนกลายมาเป็นส่วนประกอบหลักของกระแสหลักทางการเงินระดับโลกไปแล้ว
ในบริบทนี้ MEXC Exchange ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด บริการระดับพรีเมียม และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับนักลงทุนในการซื้อขาย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้