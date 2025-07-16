Bitcoin ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งระดับโลกกระตุ้นความผันผวนในตลาดคริปโตอย่างไร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2025 อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศ โดยพุ่งเป้าไปยังสถานที่ทางทหารและโครงการนิวเคลียร์ภายในอิหร่าน จุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง การยกระดับสถานการณ์อย่างฉับพลันนี้ได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วตลาดการเงินโลก และตลาดคริปโตก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ตามข้อมูลจาก MEXC ราคาของ BTC ร่วงลงเกือบ 4% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่ ETH หลุดแนวรับสำคัญ การล้างพอร์ตในตลาดคริปโตโดยรวมมีมูลค่าสูงกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
ท่ามกลางความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สินทรัพย์ดิจิทัลจึงยิ่งทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความกลัวของนักลงทุนและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลา
การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเขตแดนอิหร่าน จุดชนวนให้สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างน้ำมันดิบ ทองคำ และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแรง ขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตกลับผันผวนอย่างหนักภายในไม่กี่ชั่วโมง — BTC ร่วงต่ำกว่า 106,000 ดอลลาร์ ETH หลุดระดับ 2,500 ดอลลาร์ และเหรียญชื่อดังอื่น ๆ อย่าง SOL และ TON ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ประเภท "Black Swan" ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นนี้ มักเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและส่งผลกระทบแบบแพร่กระจายไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทอย่างรุนแรง ความเชื่อมั่นในตลาดสามารถเปลี่ยนทิศได้ทันที และทำให้เกิดการล้างพอร์ตแบบลูกโซ่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้เลเวอเรจสูง ในวันที่เกิดเหตุ การล้างพอร์ตฝั่ง Long มีมูลค่ารวมเกิน 800 ล้านดอลลาร์ โดยหนึ่งในปัจจัยหลักของการเทขายครั้งนี้มาจากการประเมินผิดพลาดของนักลงทุน ที่เชื่อว่าความขัดแย้งจะดันราคาคริปโตให้สูงขึ้น ("war-driven upside") แต่กลับกลายเป็นตรงกันข้าม
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรณีโดดเดี่ยว นับตั้งแต่สงครามรัสเซีย–ยูเครนปะทุในปี 2022 ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดคริปโตอย่างชัดเจน
ในช่วงแรกของสงครามรัสเซีย–ยูเครน ยูเครนได้รับเงินบริจาคจากทั่วโลกในรูปแบบคริปโตจำนวนมาก โดย BTC, ETH และ USDT กลายเป็นเครื่องมือระดมทุนช่วงสงคราม ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัสเซียที่เผชิญกับมาตรการคว่ำบาททางการเงินก็หันมาใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการเงินระหว่างประเทศ
ในช่วงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล–ปาเลสไตน์ปี 2023 อิสราเอลได้อายัดกระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับฮามาส นำไปสู่การถกเถียงอย่างดุเดือดเรื่องการกำกับดูแลบนบล็อกเชน และขอบเขตของการควบคุมแบบกระจายอำนาจ ขณะเดียวกัน ชาวกาซาหลายคนก็หันมาใช้สเตเบิลคอยน์เพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน และป้องกันความเสี่ยงจากการที่ค่าเงินท้องถิ่นอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง
วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ได้ผลักดันให้คริปโตกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีบทบาทซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือของพลเรือน และช่องทางโอนมูลค่าข้ามพรมแดนในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งอีกด้วย
ตามทฤษฎีแล้ว BTC มักถูกขนานนามว่า "ทองคำดิจิทัล" เนื่องจากความมีจำกัดและลักษณะที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐใด ๆ อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Black Swan ความผันผวนของราคากลับรุนแรงกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ยังแตกต่างกันของตลาดต่อ BTC — นักลงทุนสถาบันยังคงมองว่า BTC เป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงและผันผวนสูง โดยมีแนวโน้มจะลดการถือครองในยามวิกฤต มากกว่าจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างทองคำ ดอลลาร์สหรัฐฯ และน้ำมันดิบ ยังคงเป็นตัวเลือกหลักในการหลบภัยเมื่อเกิดความไม่แน่นอน
ในการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ราคาของ BTC ร่วงลงแรงกว่าการพุ่งขึ้นของราคาทองคำอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าสถานะของ BTC ในฐานะแหล่งพักเงินปลอดภัย ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาดกระแสหลัก
จากข้อมูลของ CoinGlass หาก BTC ร่วงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ จะมีสถานะ Long มูลค่ากว่า 1.74 พันล้านดอลลาร์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล้างพอร์ต ซึ่งอาจนำไปสู่การล้างพอร์ตแบบลูกโซ่ และกลายเป็นจุดกดดันสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศคริปโต ขณะเดียวกัน ETH ก็แสดงสัญญาณอ่อนแรงอย่างชัดเจน ข้อมูลจาก MEXC ระบุว่า ราคาของ ETH ร่วงลงกว่า 10% ภายใน 7 วันหลังเหตุความขัดแย้ง โดยแตะจุดต่ำสุดที่ 2,454 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นกลับมาอยู่ที่ 2,575 ดอลลาร์ ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ ETF สปอต Ethereum บันทึกการไหลออกสุทธิ 2.1 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ สิ้นสุดสถิติการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 19 วัน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน ETH โดยเงินทุนเริ่มหมุนเวียนไปยังสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากกว่า
การร่วงของตลาดล่าสุดยังเผยให้เห็นปัญหาที่เกิดซ้ำในโลกคริปโต: การกระจุกตัวของฟิวเจอร์สที่ใช้เลเวอเรจสูง และช่องว่างระหว่างมุมมองในตลาดกับผลลัพธ์จริง
เทรดเดอร์จำนวนมาก "เท Long BTC โดยคาดว่าราคาจะพุ่งขึ้นจากแรงหนุนของข่าวสงคราม" หลังมีรายงานการโจมตีทางอากาศ แต่กลับกลายเป็นว่าผู้เล่นรายใหญ่เคลื่อนไหวสวนทาง ด้วยการเทขายอย่างหนักท่ามกลางกระแสนั้น ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตเป็นวงกว้าง ภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในตลาดคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วยเลเวอเรจสูง และการเก็งกำไรที่อิงอยู่กับเรื่องเล่าแบบง่ายเกินจริง
เมื่อความคาดหวังไม่ตรงกับความเป็นจริง เลเวอเรจจะขยายแรงกระแทกให้หนักขึ้น และนำไปสู่การล้างพอร์ตเป็นลูกโซ่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์ระดับโลกจึงมักตามมาด้วยการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ฝังอยู่ในดีไซน์ของตลาดคริปโตเอง
หนึ่งในแนวโน้มที่น่าสนใจคือการใช้งานสเตเบิลคอยน์ในโลกจริงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ความขัดแย้ง ตั้งแต่กรณีที่ยูเครนเปิดรับบริจาคผ่าน USDT อย่างเป็นทางการ ไปจนถึงชาวกาซาที่ใช้เครือข่าย Tron ในการเคลื่อนย้ายเงินทุน คริปโตจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ "ไม่เป็นทางการแต่ใช้งานได้จริง" ในพื้นที่ที่ระบบการเงินแบบดั้งเดิมล่มสลาย
แม้การใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังในประเด็นการเงินผิดกฎหมายหรือการฟอกเงิน แต่ก็เป็นความสามารถในการใช้งานในพื้นที่สีเทา แบบนี้เองที่เผยให้เห็นคุณค่าของคริปโตในฐานะทางเลือกที่ยืดหยุ่น ช่วยให้การเงินยังดำเนินต่อได้ในยามที่โครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมล้มเหลว
การยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลางครั้งล่าสุด เป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งว่าตลาดคริปโตไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโยบายการเงินอีกต่อไป แต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริบทมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกอย่างเต็มตัว
จากนี้ไป ผู้เล่นในตลาดจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญ 3 ข้อ:
เราควรทำความเข้าใจบทบาทหลากหลายของคริปโตอย่างไร? มันคือเครื่องมือเก็งกำไร แหล่งพักเงินปลอดภัย หรือช่องทางการเงินที่ไม่เป็นทางการในพื้นที่ขัดแย้ง?
ภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงอย่างไร? เหตุช็อกเหล่านี้เป็นเพียงวัฏจักรที่เกิดซ้ำ หรือได้กลายเป็นปัจจัยโครงสร้างถาวรไปแล้ว?
การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ได้หรือไม่? ในโลกที่เต็มไปด้วยการเซ็นเซอร์ การคว่ำบาตร และกฎระเบียบที่แตกแยก คริปโตยังคงมอบการเข้าถึงทางการเงินแบบเปิดอย่างแท้จริงได้อยู่หรือเปล่า?
ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางคือสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับตลาดคริปโต เหตุการณ์ Black Swan ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อมูลเงินเฟ้อ การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย หรือการออกกฎระเบียบเท่านั้น แต่มันยังซ่อนอยู่ในทุกขีปนาวุธที่ยังไม่ระเบิด และรอยร้าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยากจะประเมิน
การอยู่รอดในตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องของการไล่ตามกำไรระยะสั้น หรือเคลื่อนไหวตามแรงตื่นตระหนก แต่คือการเข้าใจตรรกะมหภาคที่ลึกกว่านั้น และแรงผลักดันที่ไม่ได้มาจากตลาดโดยตรง ในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การปกป้องเงินทุน พร้อมกับค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเอง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดศึกษาความเสี่ยงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนอย่างรอบคอบ การตัดสินใจลงทุนและผลลัพธ์ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว