Backed Finance เปิดตัว xStocks นิยามใหม่ของโมเดลโทเค็นไนเซชันสำหรับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

การเปิดตัว xStocks โดย Backed Finance ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผสานรวมบล็อคเชนและการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โครงการนวัตกรรมนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึง การซื้อขาย และการบูรณาการสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการโทเค็นหุ้นทั่วไป xStocks ได้สร้างสะพานที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) และระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ xStocks เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ปัจจุบันมีหุ้นโทเค็นให้เลือกกว่า 60 ตัวบนกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ เช่น Bybit และ Kraken รวมถึงภายในระบบนิเวศ DeFi บนบล็อคเชน Solana อีกด้วย บทความนี้ให้การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อตลาด ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ และศักยภาพในอนาคต
การสร้างโทเค็นสินทรัพย์มีวิวัฒนาการจากแนวคิดเชิงทฤษฎีมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนตลาดการเงินโลก การเกิดขึ้นของ xStocks แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เข้าถึงได้สูง Backed Finance ได้สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้งานคริปโตดั้งเดิมที่กำลังมองหาพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย และนักลงทุนดั้งเดิมที่กำลังมองหาการเข้าถึงที่ง่ายกว่าและความเป็นไปได้ทางการเงินใหม่ๆ โดยนำหุ้นแบบดั้งเดิมมาสู่บล็อคเชน
การเปิดตัวโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญเมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเปลี่ยนจากการซื้อขายเก็งกำไรไปสู่การใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง จากการสร้างมูลค่าที่เกิดจาก Stablecoin หุ้นโทเค็นถือเป็นก้าวต่อไปโดยธรรมชาติในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับระบบการเงินทั่วโลก
xStocks ถูกสร้างขึ้นบนบล็อคเชน Solana โดยเลือกเนื่องจากมีปริมาณงานสูง ต้นทุนธุรกรรมต่ำ และระบบนิเวศ DeFi ที่สมบูรณ์ ความสามารถของ Solana ในการประมวลผลธุรกรรมหลายพันรายการต่อวินาทีในขณะที่ยังคงมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการซื้อขายความถี่สูงของตลาดหุ้น
โทเค็นปฏิบัติตามมาตรฐาน SPL (Solana Program Library) รับประกันการบูรณาการที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชัน Solana หลัก เช่น กระเป๋าเงิน Phantom, ตัวรวบรวม Jupiter และโปรโตคอล DeFi ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาแบบกำหนดเอง เสาหลักด้านเทคโนโลยีหลักประการหนึ่งของ xStocks คือการบูรณาการกับโซลูชัน Oracle ที่จัดทำโดย Chainlink ความร่วมมือนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญ นั่นคือการนำราคาสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาไว้บนเครือข่ายได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการโอราเคิลอย่างเป็นทางการสำหรับ xStocks Chainlink จึงได้พัฒนาระบบ “xStocks Data Stream” เฉพาะซึ่งมีความสามารถหลักดังต่อไปนี้:
อัปเดตราคาความถี่สูง: ความหน่วงต่ำกว่าวินาทีช่วยให้มั่นใจได้ว่าราคาบนเครือข่ายและตลาดดั้งเดิมจะซิงโครไนซ์กันแบบเรียลไทม์
การตรวจสอบการดำเนินการขององค์กร: การประมวลผลแบบเรียลไทม์ของเงินปันผล การแบ่งหุ้น และกิจกรรมองค์กรอื่น ๆ
การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่: การบูรณาการกับ Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) วางรากฐานสำหรับการขยายไปยังบล็อคเชนอื่นๆ ในอนาคต
หลักฐานการสำรอง: การตรวจสอบสินทรัพย์อ้างอิงอย่างโปร่งใสผ่านโปรโตคอล Proof of Reserve ของ Chainlink
ระบบโอราเคิลขั้นสูงนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ประสบการณ์ผู้ใช้ระดับ CEX พร้อมการดำเนินการแบบออนเชน" ได้ โดยเป็นการเชื่อมช่องว่างด้านประสิทธิภาพระหว่างสภาพแวดล้อมการซื้อขายแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ
โทเค็น xStocks แต่ละอันได้รับการหนุนหลัง 1:1 โดยหุ้นพื้นฐานที่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าหุ้นโทเค็นทุกอันได้รับการหนุนหลังโดยหุ้นจริงที่ถืออยู่ในความดูแลของ Backed Finance ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตในยุโรป รูปแบบการดูแลนี้มีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ:
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ: ดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลทางการเงินของยุโรป เพื่อความแน่นอนทางกฎหมายและการคุ้มครองผู้ใช้
การแลกคืน: โดยหลักการแล้วโทเค็นสามารถแลกได้ในมูลค่าตลาดนอกเครือข่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนเสถียรภาพด้านราคา
การดูแลในระดับสถาบัน: บริการดูแลทรัพย์สินอย่างมืออาชีพช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สินที่อยู่ข้างใต้
ความโปร่งใส: การตรวจสอบและการรายงานเป็นประจำช่วยให้สามารถมองเห็นการถือครองสำรองได้
ในระยะเริ่มแรก xStocks นำเสนอหุ้นโทเค็นและ ETF กว่า 60 ตัวที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและได้รับการยอมรับสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการของทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน กลยุทธ์การเลือกสินทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาด:
Apple (APPLx): บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
Microsoft (MSFTx): ยักษ์ใหญ่ด้านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและซอฟต์แวร์
NVIDIA (NVDAx) : เอ็นวิเดีย (NVDAx) ผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์และ AI
Google / Alphabet (GOOGLx): กำลังที่โดดเด่นในการค้นหาและบริการคลาวด์
Meta (METAx): โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส
Coinbase (COINx): แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
MicroStrategy (MSTRx): รู้จักกันดีในการถือครอง Bitcoin สำรองจำนวนมาก
Circle (CRCLx): ผู้จัดทำ USDC stablecoin
SPDR S&P 500 ETF (SPYx): กองทุนดัชนีตลาดรวม
Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF เน้นกลุ่มเทคโนโลยี
กลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ชัดเจนของทีมโครงการเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ โดยเสนอการเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพสูงและปริมาณสูงจากตลาดดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว
Kraken ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ความร่วมมือระหว่าง Kraken และ Backed Finance ถือเป็นการรับรองแนวคิดของ xStocks อย่างชัดเจน ขณะนี้ผู้ใช้ Kraken จากกว่า 190 ประเทศสามารถเข้าถึงหุ้นโทเค็นได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่คุ้นเคย ซึ่งนำโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันมาสู่นักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
นวัตกรรมที่แท้จริงของ xStocks ไม่ได้มีแค่โทเค็นไนเซชั่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผสานรวมอย่างราบรื่นกับโปรโตคอล DeFi เพื่อปลดล็อกกรณีการใช้งานทางการเงินใหม่ ๆ โดยสิ้นเชิง:
Kamino Finance: เนื่องจากเป็นตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดบน Solana (โดยมีสภาพคล่องมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์) Kamino อนุญาตให้ผู้ใช้กู้ยืมโดยใช้ xStocks เป็นหลักประกันหรือรับผลตอบแทนโดยการให้ยืมหุ้นโทเค็น ช่วยให้เกิดกลยุทธ์ทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะนักลงทุนสถาบันเท่านั้น Raydium: Raydium ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสภาพคล่องหลักสำหรับ xStocks บน Solana ช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้สภาพคล่องและรับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โมเดลผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ (AMM) รับประกันการค้นพบราคาอย่างต่อเนื่องและแหล่งสภาพคล่องที่ลึก
Jupiter: ในฐานะผู้รวบรวมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจชั้นนำของ Solana Jupiter จะจัดเส้นทางการซื้อขายข้ามแหล่งสภาพคล่องหลายแหล่งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับราคาที่ดีที่สุดในการทำธุรกรรม xStocks อัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางขั้นสูงให้คุณภาพการดำเนินการที่สามารถแข่งขันได้สูง
การก่อตั้ง xStocks Alliance สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านความเป็นกลางและการเข้าถึงที่กว้างขวางมากกว่าความพิเศษเฉพาะของแพลตฟอร์ม สมาชิกพันธมิตรประกอบด้วย:
การเงินที่ได้รับการสนับสนุน (ผู้จัดทำโทเค็นและผู้ริเริ่มโครงการ); Kraken (การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลัก); Solana (โครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชน); AlchemyPay (ผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงิน); Chainlink (ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Oracle)
โมเดลการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้แน่ใจว่า xStocks จะพัฒนาเป็นสินทรัพย์ประเภท "สินค้าสาธารณะ" ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศทั้งหมด แทนที่จะถูกจำกัดให้อยู่ในแพลตฟอร์มหรือบล็อคเชนเพียงแห่งเดียว
xStocks เปิดตัวในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีปริมาณการซื้อขายเกิน 2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดตัว ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการที่แฝงอยู่จำนวนมากในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์หุ้นโทเค็น
ปัจจัยสำคัญหลายประการมีส่วนทำให้มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนี้:
ความต้องการที่ถูกเก็บกัก: ผู้ใช้ Crypto พยายามหาวิธีในการเข้าถึงสินทรัพย์แบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องออกจากระบบนิเวศของ Crypto มานานแล้ว
การซื้อขายตลอด 24/7: แตกต่างจากตลาดหุ้นแบบเดิม xStocks รองรับการซื้อขายตลอด 24/7
การเข้าถึงทั่วโลก: ผู้ใช้สามารถลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม
การรวม DeFi: เข้าถึงกรณีการใช้งานจริงได้ทันทีนอกเหนือจากการซื้อขายผ่านการบูรณาการกับโปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่
xStocks ใช้กลยุทธ์สภาพคล่องแบบไฮบริดที่ผสมผสานแหล่งรวมศูนย์และกระจายอำนาจ:
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ให้คำสั่งซื้อที่ลึกและสภาพคล่องระดับสถาบัน
โปรโตคอลแบบกระจายอำนาจรองรับการสร้างตลาดอัตโนมัติและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
การเก็งกำไรข้ามโปรโตคอลช่วยรักษาราคาที่สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
แนวทางหลายชั้นนี้รับรองสภาพคล่องที่มั่นคงและการค้นพบราคาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็เสนอจุดเข้าถึงที่หลากหลายที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
ในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในยุโรป Backed Finance มอบรากฐานด้านกฎระเบียบที่มั่นคงสำหรับ xStocks โดยครอบคลุมมิติการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ:
ข้อกำหนดในการอนุญาต: ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบบริการทางการเงินของยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในการดูแลสินทรัพย์และการสร้างโทเค็น
การคุ้มครองผู้บริโภค: การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบช่วยให้มั่นใจถึงการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย รวมถึงกลไกการแก้ไขข้อพิพาทและมาตรฐานการดำเนินงาน
การต่อต้านการฟอกเงิน (AML): ปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามสมควรและติดตามธุรกรรมอย่างเหมาะสม
เนื่องจากความซับซ้อนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์โทเค็น ขณะนี้ xStocks ยังไม่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่นๆ ข้อจำกัดนี้สะท้อนถึงแนวทางที่ระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนเป็นอันดับแรก มากกว่าข้อจำกัดทางเทคนิค ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนปรนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สงวนพื้นที่ไว้สำหรับการขยายตัวเมื่อกฎระเบียบมีความชัดเจนมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ออนไลน์แบบเดิม xStocks มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันหลายประการ:
การซื้อขายตลอด 24/7: กำจัดข้อจำกัดเวลาทำการของตลาดแบบเดิม ทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง
การเข้าถึงทั่วโลก: ทำลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ได้
อุปสรรคการเข้าต่ำ: ลดข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำและทำให้การตั้งค่าบัญชีง่ายขึ้น
การรวม DeFi: ช่วยให้สามารถใช้การถือหุ้นเป็นหลักประกันหรือเข้าร่วมในกลยุทธ์ผลตอบแทนได้
ในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล xStocks แข่งขันกับผลิตภัณฑ์หลายประเภท:
สัญญา CFD หุ้น (สัญญาส่วนต่าง): การแลกเปลี่ยน crypto บางแห่งเสนอ CFD บนหุ้นแบบดั้งเดิม แต่ขาดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและความสามารถในการประกอบ DeFi ของ xStocks
สินทรัพย์สังเคราะห์: โปรโตคอลอื่นๆ สร้างการเปิดเผยต่อสินทรัพย์แบบดั้งเดิมผ่านกลไกสังเคราะห์ แม้ว่าอาจขาดการสนับสนุนโดยตรงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ xStocks ก็ตาม
ETF แบบดั้งเดิม: ETF ที่มีธีมเป็นคริปโตให้การเปิดรับความเสี่ยงบางส่วนต่อสินทรัพย์แบบดั้งเดิม แต่ขาดความละเอียดของ xStocks ในการเลือกหุ้นแต่ละตัวและความสามารถในการผสานรวม DeFi
การเสนอขายสินทรัพย์มากกว่า 60 รายการเป็นครั้งแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การขยายตัวที่กว้างขวางยิ่งขึ้น พื้นที่โฟกัสในอนาคตรวมถึง:
หุ้นต่างประเทศ: ขยายออกไปนอกหุ้นสหรัฐฯ ไปจนถึงหุ้นจากยุโรป เอเชีย และตลาดเกิดใหม่
รายได้คงที่: แนะนำพันธบัตรโทเค็นและตราสารหนี้อื่น ๆ
สินค้าโภคภัณฑ์: เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงต่อโลหะมีค่า พลังงาน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สินทรัพย์ทางเลือก: การรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โครงสร้างพื้นฐาน และประเภทการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ไว้ด้วย
การปรับใช้แบบครอสเชน: การใช้ Chainlink CCIP เพื่อปรับใช้ xStocks บนบล็อคเชนเพิ่มเติม เช่น Ethereum, Polygon และอื่นๆ
ฟังก์ชัน DeFi ขั้นสูง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง และเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโออัตโนมัติ
โครงสร้างพื้นฐานด้านสถาบัน: เพิ่มการสนับสนุนสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่และบริการการดูแลเฉพาะที่เหมาะกับนักลงทุนสถาบัน
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา: การสร้าง API และกรอบการพัฒนาเพื่อรองรับการรวมแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น
แหล่งข้อมูลด้านการศึกษา: การให้เนื้อหาการศึกษาที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้สินทรัพย์โทเค็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายตัวทั่วโลก: ขยายสู่ตลาดภูมิภาคใหม่ โดยต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
ระบบนิเวศ xStocks สร้างมูลค่าผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย:
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าคอมมิชชั่นจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบบูรณาการ
ค่าธรรมเนียมการดูแล: ค่าธรรมเนียมการถือครองและจัดการสินทรัพย์อ้างอิง
การแบ่งปันรายได้จากการรวมระบบ DeFi: แบ่งปันรายได้กับพันธมิตรโปรโตคอล DeFi
บริการเสริม: คุณสมบัติพิเศษและค่าธรรมเนียมบริการของสถาบัน
รูปแบบเศรษฐกิจมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมจำนวนมาก:
ผู้ถือโทเค็น: รับความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดั้งเดิมผ่านฟังก์ชั่นดั้งเดิมของสกุลเงินดิจิทัล
ผู้ให้บริการสภาพคล่อง: รับค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยการเพิ่มสภาพคล่อง
พันธมิตรโปรโตคอล: แบ่งปันรายได้ผ่านการบูรณาการและการทำงานร่วมกันในการให้บริการ
การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ: ค่าธรรมเนียมสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
xStocks ก้าวสำคัญในการทำให้การเข้าถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยการกำจัดอุปสรรคแบบเดิมๆ:
การเข้าถึงทางภูมิศาสตร์: ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่
เกณฑ์การลงทุนต่ำ: การเป็นเจ้าของเศษส่วนและจุดเข้าที่ต่ำทำให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
พร้อมให้บริการตลอด 24/7: การซื้อขายต่อเนื่องรองรับโซนเวลาโลกและความต้องการของผู้ใช้
บริการทางการเงินแบบบูรณาการ: การรวม DeFi มอบเครื่องมือทางการเงินระดับมืออาชีพให้กับผู้ใช้รายย่อย
การบูรณาการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมกับโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายประการ:
การชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: การชำระเงินแบบเกือบจะทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ T+2 แบบดั้งเดิม
ต้นทุนธุรกรรมต่ำลง: ประสิทธิภาพของบล็อคเชนช่วยลดต้นทุนการโอนและการดูแลสินทรัพย์
เพิ่มความโปร่งใส: ธุรกรรมบนเครือข่ายช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ครบถ้วน
แหล่งรวมสภาพคล่องทั่วโลก: การบูรณาการข้ามแพลตฟอร์มสร้างตลาดที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเปิดตัว xStocks โดย Backed Finance ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบริการทางการเงินบนพื้นฐานบล็อคเชน ด้วยการประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิมกับโครงสร้างพื้นฐาน DeFi โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานจริงของสินทรัพย์โทเค็นในฐานะผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโอราเคิลที่ล้ำสมัย ความร่วมมือทางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และการเปิดตัวตลาดที่น่าประทับใจ xStocks แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิธีการที่บุคคลและสถาบันต่างๆ เข้าถึงตลาดหุ้นทั่วโลกโดยพื้นฐาน ความพร้อมใช้งานตลอด 24/7 การเข้าถึงได้ทั่วโลก และความสามารถในการจัดทำ DeFi นำเสนอคุณค่าที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถเลียนแบบได้
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในระยะยาวของ xStocks จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวในระดับภูมิภาค ความสามารถในการปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น การกระจายความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย และนวัตกรรมต่อเนื่องในการรวม DeFi ความสำคัญของ xStocks ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับการเงินแบบกระจายอำนาจนั้นไม่ใช่แค่เพียงวิสัยทัศน์ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่เป็นความจริงในทางปฏิบัติด้วย ความสำเร็จนี้อาจกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่สินทรัพย์โทเค็นและเร่งการนำโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบบล็อคเชนมาใช้
ในขณะที่โครงการยังคงพัฒนาและขยายตัวต่อไป โครงการนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับความเป็นไปได้ของสินทรัพย์โทเค็นที่จะกลายมาเป็นหมวดหมู่หลักในระบบการเงินหลัก ตัวบ่งชี้เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า xStocks ได้เอาชนะอุปสรรคด้านเทคนิค กฎระเบียบ และตลาดที่ขัดขวางความพยายามในการสร้างโทเค็นไปแล้ว และวางไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มีศักยภาพสำหรับบริการทางการเงินบล็อคเชนรุ่นถัดไป
มาตรการวัดความสำเร็จขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ความสามารถในการให้บริการผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกภายใต้กรอบการทำงานที่สอดคล้อง ขยายการครอบคลุมสินทรัพย์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบมูลค่าผู้ใช้ที่สูงกว่าการเงินแบบเดิม ความคืบหน้าในระยะเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่าโครงการกำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่วิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่ยุคใหม่ของการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกในรูปแบบโทเค็น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้