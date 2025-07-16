Babylon คือโปรโตคอลการสเตก Bitcoin ที่ใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ของ Bitcoin เพื่อให้การสนับสนุนความปลอดภัยทางเศรษฐกิจแก่บล็อกเชน Proof of Stake (PoS) อื่นๆ ควบคู่ไปกับรางวัลการBabylon คือโปรโตคอลการสเตก Bitcoin ที่ใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ของ Bitcoin เพื่อให้การสนับสนุนความปลอดภัยทางเศรษฐกิจแก่บล็อกเชน Proof of Stake (PoS) อื่นๆ ควบคู่ไปกับรางวัลการ
Babylon: โซลูชันนวัตกรรมเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin

16 กรกฎาคม 2025MEXC
Babylon คือโปรโตคอลการสเตก Bitcoin ที่ใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ของ Bitcoin เพื่อให้การสนับสนุนความปลอดภัยทางเศรษฐกิจแก่บล็อกเชน Proof of Stake (PoS) อื่นๆ ควบคู่ไปกับรางวัลการสเตก แกนหลักของมันคือบล็อกเชน PoS ที่สร้างขึ้นบน Cosmos SDK ซึ่งเข้ากันได้กับ IBC โดยเชื่อมต่อบล็อกเชน Bitcoin เข้ากับเชนแอปพลิเคชัน Cosmos ช่วยให้สามารถรวบรวมและสื่อสารข้อมูลได้

1. ความเป็นมาของโครงการ


เนื่องจาก Bitcoin ถือเป็น "ทองคำดิจิทัล" ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาดที่จำกัด ทำให้ผู้ถือครองยากที่จะสร้างรายได้ผ่านวิธีการต่างๆ อย่างการสเตก โดยอาศัยการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว บล็อกเชนแบบ Proof of Stake (PoS) นำเสนอวิธีต่างๆ ในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสเตกและการจัดหาสภาพคล่อง ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เชน PoS ที่เพิ่งเกิดขึ้นมักประสบปัญหาเรื่องเงินทุนเริ่มต้นที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความท้าทายในการรักษาความปลอดภัย และเผชิญกับความยากลำบากในการเริ่มต้นธุรกิจและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าทั้งเชน Bitcoin และ PoS จะมีข้อได้เปรียบ แต่ความต้องการและศักยภาพของพวกมันยังไม่ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์

โปรโตคอลการสเตก Babylon ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ การล็อก Bitcoin จะช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจให้กับเชน PoS ขณะเดียวกันก็สร้างรางวัลการสเตกให้กับผู้ถือ Bitcoin โมเดลนี้ไม่เพียงแต่ปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังชดเชยการขาดเงินทุนและความปลอดภัยในช่วงเริ่มต้นของเชน PoS อีกด้วย โดยก่อให้เกิดโซลูชันระบบนิเวศที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

2. กลไกหลักของโปรโตคอล Babylon


Babylon นำเสนอโปรโตคอลการสเตก Bitcoin ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถสเตกโดยตรงบนบล็อกเชน PoS โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง สะพานเชื่อม Token Wrapping หรือการดูแลจากบุคคลที่สาม โปรโตคอล Babylon มีกลไกหลักสองประการ: Bitcoin Timestamp Protocol และ Bitcoin Staking Protocol

Bitcoin Timestamp Protocol: โปรโตคอลนี้สร้างตราประทับเวลาที่เรียบง่ายและสามารถตรวจสอบได้สำหรับข้อมูลบล็อกของบล็อกเชน PoS บนบล็อกเชน Bitcoin โดยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยจากการโจมตีระยะไกลที่เกิดขึ้นกับเชน PoS

Bitcoin Staking Protocol: สิ่งนี้ช่วยให้สินทรัพย์ Bitcoin สามารถให้การรักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจแก่ระบบแบบกระจายศูนย์ผ่านกลไกที่ไม่ต้องไว้วางใจและดูแลรักษาตนเอง โดยการใช้ Remote Staking ทำให้ Bitcoin ที่ถูกสเตกนั้นถูกล็อกไว้ในสัญญาบนบล็อกเชน Bitcoin และจะมีการลงโทษต่อ Bitcoin ที่ถูกสเตกหากผู้สเตกละเมิดกฎของเชน PoS

Bitcoin Staking Protocol ทำงานดังนี้:


การสเตก Bitcoin: ผู้สเตกเริ่มธุรกรรมการสเตกบนบล็อกเชน Bitcoin ธุรกรรมนี้รวมเงื่อนไขการใช้จ่ายสองประการสำหรับ UTXO:

1) ล็อกเวลา: เมื่อผู้สเตกต้องการถอนเงินที่สเตกไว้ พวกเขาสามารถทำได้หลังจากเวลาที่กำหนดโดยใช้คีย์ส่วนตัวของพวกเขา

2) การละเมิด: ในกรณีที่มีการละเมิด ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ลายเซ็นแบบครั้งเดียวที่สามารถแยกได้ (EOTS) พิเศษเพื่อทำลาย UTXO ซึ่งจะทำให้เกิดการลงโทษ

การตรวจสอบเชน PoS: เมื่อยืนยันธุรกรรมการสเตกแล้ว ผู้สเตกหรือผู้ตรวจสอบที่กำหนดสามารถเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบบน PoS Chain และใช้คีย์ EOTS เพื่อลงนามในบล็อกที่ถูกต้อง

3. ระบบนิเวศ Babylon


การออกแบบแบบโมดูลาร์ของ Babylon ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับโปรโตคอลฉันทามติต่างๆ ที่ใช้โดยเชนแอปพลิเคชันได้ ด้วยการบูรณาการโปรโตคอลการสเตก Bitcoin ของ Babylon ทำให้เชนแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถยกระดับความปลอดภัยและสภาพคล่องของ Bitcoin และเอาชนะข้อจำกัดของการสเตกที่ต้องอาศัยโทเค็นดั้งเดิมเท่านั้น

ณ ขณะนี้ Babylon ได้ร่วมมือกับเชนแอปพลิเคชัน Cosmos มากกว่า 60 เชน ซึ่งจะเปิดใช้งานฟังก์ชันข้ามเชนของ IBC เมื่อเปิดตัวเมนเน็ตของ Babylon นอกจากนี้ Babylon ยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการวอลเล็ตหลายราย โซลูชัน Bitcoin Layer-2 โปรโตคอล DeFi โปรโตคอลการรีสเตก Bitcoin ผู้ให้บริการ Rollup และโครงการอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการพัฒนาของ Babylon พันธมิตรระบบนิเวศที่โดดเด่น ได้แก่ Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit และอื่นๆ อีกมากมาย


4. วิธีการซื้อ BABY บน MEXC


ในฐานะแพลตฟอร์มการเทรดดิจิทัลชั้นนำระดับโลก MEXC มีข้อได้เปรียบต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่ำ ความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว โทเค็นยอดนิยมที่หลากหลาย และสภาพคล่องที่ครอบคลุม ช่วยให้นักลงทุนคว้าโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา BABY ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Babylon พร้อมให้บริการครั้งแรกบน MEXC แล้ว โดยคุณสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นได้ในค่าธรรมเนียมต่ำเป็นพิเศษ
1）เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์ทางการ
2) ในแถบค้นหา พิมพ์ชื่อโทเค็น BABY และเลือกตัวเลือกการเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์ส
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ป้อนปริมาณ ราคา และพารามิเตอร์อื่นๆ เพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

Babylon ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบนิเวศ Bitcoin และตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวของผู้ถือ Bitcoin นั่นคือ การหารายได้เพิ่มในขณะที่รักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ แม้ว่าโครงการนี้มีแนวโน้มที่ดี แต่ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังและติดตามการพัฒนาโครงการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่มีลักษณะเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำแนะนำ หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอื่นใด และยังไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้จะเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มนี้


