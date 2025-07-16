Autonomys Network: คำจำกัดความ ภารกิจ แผนงาน และคำอธิบายโทเค็นโนมิกส์

การบรรจบกันของบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ และ Autonomys Network ร่วมกับโทเค็น AI3 ดั้งเดิมถือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ บทความนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรากฐานทางเทคนิคของเครือข่าย บทบาทเชิงนิเวศน์ของ AI3 แผนงานการพัฒนา และการออกแบบโทเค็นโนมิกส์
Autonomys Network พัฒนามาจาก Subspace Protocol ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาอย่างทุ่มเทเป็นเวลาสามปีโดยผู้ก่อตั้ง Jeremiah Wagstaff และ Nazar Mokrynskyi งานของพวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนอันปฏิวัติวงการเพื่ออนาคต
ความก้าวหน้าทางเทคนิค: Subspace เป็นโปรโตคอลแรกที่จะทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจถาวรสำหรับ Web3 ด้วยนวัตกรรมนี้ Autonomys Network ได้เปิดตัวสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้เกิดเครือข่ายบล็อคเชนที่มีความสามารถในการปรับขนาดและแข็งแกร่ง
การสร้างแบรนด์ใหม่: เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2024 โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก Subspace Protocol เป็น Autonomys Network ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงวิวัฒนาการจากโซลูชันที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลไปเป็นแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่ครอบคลุม
Autonomys Network ขับเคลื่อนด้วยภารกิจในการสร้างระบบนิเวศที่เปิดกว้างและร่วมมือกันระหว่าง AI และบล็อคเชน โครงการนี้ระดมทุนได้ 32.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนักลงทุนชั้นนำ เช่น Pantera Capital, Coinbase Ventures และ Crypto.com
การมีส่วนร่วมของชุมชน: โครงการนี้ได้เปิดตัวเครือข่ายทดสอบ 7 แห่ง ซึ่งดึงดูด "นักฟาร์ม" กว่า 100,000 ราย ซึ่งร่วมกันสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 180 PiB (1 PiB ≈ 1 ล้าน GB)
เปิดตัวเมนเน็ต: เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 เฟส 1 ของเมนเน็ตได้เปิดตัวพร้อมกับพิธี Proof of Time (PoT) การใช้แฮชบล็อกที่ 869,146 ของ Bitcoin เป็นจุดยึดเริ่มต้น เครือข่ายพบว่ามีโหนดเข้าร่วมกว่า 2,000 โหนดภายในสองสัปดาห์ โดยมีความจุในการจัดเก็บรวมเกิน 140 PiB
Autonomys Network นำเสนอสถาปัตยกรรมโมดูลาร์สี่ชั้น ซึ่งกำหนดขอบเขตประสิทธิภาพของบล็อคเชนใหม่:
ชั้นแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApp)
ช่วยให้สามารถสร้างและใช้งาน Super dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวแทนบนเชนที่มีตัวตนที่ตรวจสอบได้ผ่าน Autonomys Identity (Auto ID) ซึ่งเป็นกรอบงานการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับ AI ที่ราบรื่น
โดเมนการดำเนินการ
รองรับสภาพแวดล้อมการดำเนินการที่กำหนดค่าได้ไม่จำกัดผ่านสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกระจาย โดเมนเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการคำนวณแบบปรับขนาด การฝึกอบรมและการอนุมาน AI แบบกระจายอำนาจ และเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนที่ปลอดภัย ด้วยการแยกการดำเนินการสัญญาอัจฉริยะออกจากเลเยอร์ฉันทามติและเปิดใช้งานการสื่อสารข้ามโดเมน เครือข่ายจึงรับประกันการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างบล็อคเชนเฉพาะแอปแบบโมดูลาร์ (เรียกอีกอย่างว่าแอปเชน)
ชั้นฉันทามติ
เลเยอร์นี้ซึ่งสร้างขึ้นบน Proof of Archival Storage (PoAS) ช่วยให้สามารถสั่งซื้อธุรกรรม การตรวจสอบ และการชำระเงินได้ รับประกันสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้เข้าร่วมเครือข่ายทั้งหมด
ชั้นจัดเก็บข้อมูล
เครือข่ายจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย (DSN) ที่ขับเคลื่อนโดย "ฟาร์มเมอร์" (โหนดจัดเก็บข้อมูล) รับประกันความพร้อมใช้งานและความสมบูรณ์ถาวรของชุดข้อมูล AI ขนาดใหญ่ เครือข่ายเก็บรักษาประวัติบล็อคเชนทั้งหมด ทำให้สามารถดึงข้อมูลบนบล็อคเชนทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรืออายุ
การดำเนินการแยกส่วน (DecEx)
แยกการดำเนินการธุรกรรมออกจากฉันทามติ ช่วยให้ปรับขนาดปริมาณงานและพื้นที่จัดเก็บได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงการกระจายอำนาจและประสิทธิภาพไว้
บล็อคเชนที่กำหนดเอง (โดเมน)
นักพัฒนาสามารถสร้างเครือข่ายเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมโมเดล AI หรือการซื้อขายความถี่สูง ซึ่งช่วยลดความแออัดบนเครือข่ายหลัก
การทำงานร่วมกันแบบข้ามเชน
เข้ากันได้กับ EVM, WASM และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ช่วยให้บูรณาการกับระบบนิเวศหลักๆ เช่น Ethereum ได้
การแบ่งข้อมูล
กระจายข้อมูลทั่วทั้งเครือข่ายสำหรับการประมวลผลแบบขนาน ลดภาระงานต่อโหนดมากถึง 90% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรม AI ขนาดใหญ่
ไดเรกทอรี AI โอเพ่นซอร์ส
จัดตั้งคลังเก็บทรัพยากร AI แบบกระจายอำนาจที่ทนต่อการเซ็นเซอร์ ส่งเสริมนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันแบบเปิดกว้าง
เฟส 1 (เปิดตัว)
โครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและธุรกรรมพื้นฐานที่ปรับใช้
ระยะที่ 2 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2025)
เปิดตัว Domain Layer และเครือข่ายทดสอบ Nova EVM; การโอนโทเค็น AI3 พร้อมใช้งานแล้ว
ระยะที่ 3 (2026)
การแนะนำการแบ่งข้อมูลเพื่อความสามารถในการปรับขนาดมหาศาล โดยตั้งเป้าปริมาณงาน 1 ล้าน TPS ซึ่งเทียบเท่ากับแพลตฟอร์ม Web2 แบบรวมศูนย์
AI3 มีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 1 พันล้านโทเค็น โดย 65% ถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดตัวเมนเน็ตในเฟส 1
AI3 ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ของเครือข่าย ซึ่งใช้สำหรับการเดิมพัน การกำกับดูแล ค่าธรรมเนียมธุรกรรม และรางวัลบล็อก
นักลงทุน ทีมงาน และมูลนิธิ: โทเค็นจำนวน 494.5 ล้านโทเค็น (76.08% ของอุปทานเริ่มต้น) โดยมีกำหนดการให้สิทธิ์เชิงเส้นเป็นเวลา 4 ปี โทเค็นจะถูกล็อคไว้ในปีแรก จากนั้นจะมีการปลดล็อครายเดือนอีกครั้งในอีก 36 เดือน
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: โทเค็นจำนวน 155.5 ล้านโทเค็น (23.92%) ถูกจัดสรรสำหรับรางวัลเทสต์เน็ต โปรแกรมทูต และอื่นๆ อีกมากมาย โทเค็นเหล่านี้ไม่มีช่วงเวลาล็อค
ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ: ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์และการแบ่งข้อมูล Autonomys ช่วยขจัดปัญหาคอขวดแบบเดิมๆ ในการจัดเก็บและการคำนวณ มอบการฝึกอบรม AI แบบออนเชนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนคุ้มค่า
ระบบนิเวศแบบเปิด: ด้วยไดเร็กทอรี AI โอเพ่นซอร์สและการรองรับแบบข้ามสายโซ่ เครือข่ายจึงสนับสนุนให้นักพัฒนาบูรณาการ AI เข้ากับ DeFi เกม และภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
การกำกับดูแลชุมชน: ผู้ถือ AI3 มีส่วนร่วมในการอัปเกรดเครือข่ายและการตัดสินใจผ่านการกำกับดูแลแบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าวิวัฒนาการที่นำโดยชุมชน
Q: ตำแหน่งหลักของ Autonomys Network คืออะไร?
A: ซึ่งมอบโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับขนาดได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI (dApps)
Q: AI3 มีกรณีการใช้งานหลักๆ อะไรบ้าง?
A: AI3 ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม เดิมพันเพื่อรับรางวัล ลงคะแนนในการกำกับดูแล และเข้าถึงบริการ AI และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
Q: Autonomys บูรณาการบล็อคเชนกับ AI ได้อย่างไร?
A: ด้วยสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่รองรับการใช้งานโมเดล AI การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ และการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส จึงสร้างแพลตฟอร์มที่ต้านทานการเซ็นเซอร์และปรับให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนา AI
Autonomys Network กำลังปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ AI3 ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางดิจิทัลที่เชื่อมต่อผู้ใช้ นักพัฒนา และทรัพยากร AI ตั้งแต่ข้อมูลและการคำนวณไปจนถึงโมเดลและแอปพลิเคชัน AI3 ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจของเครือข่ายและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่าง Web3 และ AI3 เนื่องจากเมนเน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Autonomys Network จึงพร้อมที่จะเป็นรากฐานโอเพ่นซอร์สที่จำเป็นสำหรับยุค AI
