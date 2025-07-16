Astra Nova: การกำหนดอนาคตของความบันเทิงใหม่ด้วย AGI—เข้าร่วมการปฏิวัติการเล่นเกมที่ดื่มด่ำ

Astra Nova คือระบบนิเวศความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนกับอะไรก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มนี้ซึ่งสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) พัฒนาแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมของผู้เล่น ขยายขอบเขตของการดื่มด่ำ การโต้ตอบ และความสามารถของผู้เล่น หัวใจสำคัญของระบบนิเวศนี้คือเกม RPG แนวแอ็กชั่นผจญภัย ซึ่งขณะนี้สามารถเล่นได้ฟรีและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยโทเค็นดั้งเดิมอย่าง RVV
ในฐานะพันธมิตรในโครงการ NVIDIA Inception Astra Nova ผสมผสานการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยี Web3 และการสร้างร่วมกันของชุมชนให้เป็นประสบการณ์ของผู้เล่นที่ราบรื่นและมีพลวัต โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน Shib Army โดยผสมผสานความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมเข้ากับนวัตกรรมแนวหน้าเพื่อเป็นผู้นำคลื่นลูกต่อไปในกระแสความบันเทิงด้าน AI
เกมนี้พัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5 ที่ผสานรวมเอเจนต์ AI เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง (UGC) รางวัลสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) และการเล่าเรื่องแบบทรานส์มีเดียได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างจักรวาลที่อยู่บนขอบของการล่มสลาย โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ดื่มด่ำอย่างล้ำลึกบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 80 คนจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น NVIDIA, Ubisoft และ Rockstar ทีมงานหลักของ Astra Nova นำประสบการณ์จากเกมในตำนานอย่าง Grand Theft Auto มาด้วย: Vice City, Assassin's Creed และ Mortal Kombat ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย NPC มอนสเตอร์และระบบภารกิจของเกมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นได้แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างเนื้อเรื่องส่วนบุคคลและความท้าทายที่มีชีวิตชีวา
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ เช่น Outlier Ventures และ 500 Global โดยผสมผสานการสนับสนุนจากสถาบันเข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ประกอบด้วย:
1) แรงจูงใจโทเค็น RVV: รับรางวัลโทเค็นผ่านการทดสอบเกม ภารกิจชุมชน และคุณสมบัติการเล่นเกมอื่น ๆ
2) ยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริง: แลกโทเค็นเพื่อรับส่วนลดกับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 2,000 แบรนด์ รวมถึง Starbucks และ Nike
3) เครื่องมือสร้าง AI: เพิ่มพลังให้ผู้เล่นด้วยแพลตฟอร์มสำหรับสร้าง UGC (เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้)
4) โปรแกรมความภักดี: ปลดล็อคสิทธิประโยชน์สุดพิเศษด้วยการมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตของระบบนิเวศ
เข้าร่วมBlack Pass ทันที—แพลตฟอร์ม SocialFi ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Soulbound NFT ฟรี แคมเปญเปิดตัวมุ่งเน้นไปที่การสาธิต Astra Nova โดยที่คุณสามารถ:
1) ทำภารกิจทางสังคมบนแพลตฟอร์มให้สำเร็จเพื่อสะสม Shards
2) เข้าร่วมการท้าทายในเกมเพื่อรับสิทธิ์ในการรับ RVV airdrop
3) แลกเปลี่ยน Shards 1:1 สำหรับ RVV เมื่อโทเค็นเปิดใช้งาน
RVV ขับเคลื่อนทุกมุมของจักรวาล Astra Nova โดยมีกรณีการใช้งานรวมถึง:
1) ธุรกรรมในเกม (การซื้อขายตัวละคร/อุปกรณ์, ปลดล็อคบท)
2) การสมัครรับบัตรผ่านการเข้าถึงแบบพรีเมียม
3) การเข้าร่วมกิจกรรมและแคมเปญจำกัดเวลา
4) ฝึกอบรมเพื่อน AI เฉพาะบุคคล
5) การชำระค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลหรือการโฆษณาภายในระบบนิเวศ
นักพัฒนาหลักของ Astra Nova มาจาก Netflix, Technicolor, Ubisoft และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนำความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกด้านการวิจัย AI และการออกแบบเกม AAA มารวมกัน ด้วยผลงานที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมยอดนิยมอย่าง GTA 5 และ Assassin’s Creed ทำให้ตอนนี้พวกเขากำลังนำมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูงสุดมาใช้เพื่อนำพาความบันเทิงที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่นและทำงานบนพื้นฐาน AI เข้าสู่ยุคใหม่
วิสัยทัศน์: ส่งเสริมผู้เล่นด้วยเทคโนโลยี AGI และ UGC เพื่อกำหนดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการพัฒนาเกม
ภารกิจ: มอบประสบการณ์การเล่นเกมอันล้ำสมัย คุณภาพระดับ AAA และเน้นชุมชนเป็นอันดับแรก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้