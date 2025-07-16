Astra Nova: การกำหนดอนาคตของความบันเทิงใหม่ด้วย AGI—เข้าร่วมการปฏิวัติการเล่นเกมที่ดื่มด่ำ

Astra Nova คือระบบนิเวศความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนกับอะไรก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มนี้ซึ่งสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) พัฒนาแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมของผู้เล่น ขยายขอบเขตของการดื่มดAstra Nova คือระบบนิเวศความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนกับอะไรก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มนี้ซึ่งสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) พัฒนาแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมของผู้เล่น ขยายขอบเขตของการดื่มด
Astra Nova คือระบบนิเวศความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนกับอะไรก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มนี้ซึ่งสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) พัฒนาแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมของผู้เล่น ขยายขอบเขตของการดื่มด่ำ การโต้ตอบ และความสามารถของผู้เล่น หัวใจสำคัญของระบบนิเวศนี้คือเกม RPG แนวแอ็กชั่นผจญภัย ซึ่งขณะนี้สามารถเล่นได้ฟรีและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยโทเค็นดั้งเดิมอย่าง RVV

1. การหล่อหลอมอนาคต: ความร่วมมือและวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของ Astra Nova


ในฐานะพันธมิตรในโครงการ NVIDIA Inception Astra Nova ผสมผสานการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยี Web3 และการสร้างร่วมกันของชุมชนให้เป็นประสบการณ์ของผู้เล่นที่ราบรื่นและมีพลวัต โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน Shib Army โดยผสมผสานความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมเข้ากับนวัตกรรมแนวหน้าเพื่อเป็นผู้นำคลื่นลูกต่อไปในกระแสความบันเทิงด้าน AI

เกมนี้พัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5 ที่ผสานรวมเอเจนต์ AI เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง (UGC) รางวัลสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) และการเล่าเรื่องแบบทรานส์มีเดียได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างจักรวาลที่อยู่บนขอบของการล่มสลาย โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ดื่มด่ำอย่างล้ำลึกบนหลากหลายแพลตฟอร์ม

2. เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมด้วยพลัง AI


ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 80 คนจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น NVIDIA, Ubisoft และ Rockstar ทีมงานหลักของ Astra Nova นำประสบการณ์จากเกมในตำนานอย่าง Grand Theft Auto มาด้วย: Vice City, Assassin's Creed และ Mortal Kombat ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย NPC มอนสเตอร์และระบบภารกิจของเกมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นได้แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างเนื้อเรื่องส่วนบุคคลและความท้าทายที่มีชีวิตชีวา

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ เช่น Outlier Ventures และ 500 Global โดยผสมผสานการสนับสนุนจากสถาบันเข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ประกอบด้วย:

1) แรงจูงใจโทเค็น RVV: รับรางวัลโทเค็นผ่านการทดสอบเกม ภารกิจชุมชน และคุณสมบัติการเล่นเกมอื่น ๆ
2) ยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริง: แลกโทเค็นเพื่อรับส่วนลดกับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 2,000 แบรนด์ รวมถึง Starbucks และ Nike
3) เครื่องมือสร้าง AI: เพิ่มพลังให้ผู้เล่นด้วยแพลตฟอร์มสำหรับสร้าง UGC (เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้)
4) โปรแกรมความภักดี: ปลดล็อคสิทธิประโยชน์สุดพิเศษด้วยการมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตของระบบนิเวศ

3. Black Pass: เกตเวย์ของคุณสู่ SocialFi และเล่นเพื่อรับรายได้


เข้าร่วมBlack Pass ทันที—แพลตฟอร์ม SocialFi ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Soulbound NFT ฟรี แคมเปญเปิดตัวมุ่งเน้นไปที่การสาธิต Astra Nova โดยที่คุณสามารถ:
1) ทำภารกิจทางสังคมบนแพลตฟอร์มให้สำเร็จเพื่อสะสม Shards
2) เข้าร่วมการท้าทายในเกมเพื่อรับสิทธิ์ในการรับ RVV airdrop
3) แลกเปลี่ยน Shards 1:1 สำหรับ RVV เมื่อโทเค็นเปิดใช้งาน

4. โทเคโนมิกส์: ขับเคลื่อนระบบนิเวศที่ยั่งยืน


RVV ขับเคลื่อนทุกมุมของจักรวาล Astra Nova โดยมีกรณีการใช้งานรวมถึง:
1) ธุรกรรมในเกม (การซื้อขายตัวละคร/อุปกรณ์, ปลดล็อคบท)
2) การสมัครรับบัตรผ่านการเข้าถึงแบบพรีเมียม
3) การเข้าร่วมกิจกรรมและแคมเปญจำกัดเวลา
4) ฝึกอบรมเพื่อน AI เฉพาะบุคคล
5) การชำระค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลหรือการโฆษณาภายในระบบนิเวศ

5. ทีมชั้นนำที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า


นักพัฒนาหลักของ Astra Nova มาจาก Netflix, Technicolor, Ubisoft และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนำความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกด้านการวิจัย AI และการออกแบบเกม AAA มารวมกัน ด้วยผลงานที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมยอดนิยมอย่าง GTA 5 และ Assassin’s Creed ทำให้ตอนนี้พวกเขากำลังนำมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูงสุดมาใช้เพื่อนำพาความบันเทิงที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่นและทำงานบนพื้นฐาน AI เข้าสู่ยุคใหม่

6. วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์: ส่งเสริมผู้เล่นด้วยเทคโนโลยี AGI และ UGC เพื่อกำหนดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการพัฒนาเกม ภารกิจ: มอบประสบการณ์การเล่นเกมอันล้ำสมัย คุณภาพระดับ AAA และเน้นชุมชนเป็นอันดับแรก


