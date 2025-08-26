Altseason มาในปี 2025 หรือไม่? วงจร ตัวบ่งชี้ และพลวัตมหภาค

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งตลาดสกุลเงินดิจิทัล รูปแบบวัฏจักรถือเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดเสมอมา Bitcoin ในฐานะ “จุดยึด” ของตลาด มักจะกำหนดจังหวะของรอบขาขึ้นและขาลง ตามด้วยการหมุนเวียนของรอบ altseason ในปี 2025 เมื่อมี Bitcoin Spot ETF ได้รับความนิยม การมีส่วนร่วมจากกองทุนสถาบัน และปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของนโยบายมหภาค การอภิปรายถึงเรื่องที่ว่าตลาดจะนำไปสู่ altseason ใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีหรือไม่ ก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ตลาดกระทิงของสกุลเงินดิจิทัลในปี 2017 และ 2021 ราคาตลาดและกระแสเงินทุนเคลื่อนตัวตามรูปแบบสามขั้นตอนคร่าวๆ ประการแรก Bitcoin ดูดซับสภาพคล่อง จากนั้น Ethereum ก็เข้ามาควบคุม และในที่สุด ความคลั่งไคล้ Altcoin ก็เริ่มต้นขึ้น
ระยะการครองตลาดของ Bitcoin: Bitcoin ในฐานะผู้นำตลาด ดึงดูดสภาพคล่องจำนวนมากเป็นอย่างแรก ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระยะ Ethereum และ Altcoin ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง: เมื่อการเติบโตของ Bitcoin ช้าลง กองทุนตลาดจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ Ethereum กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากตำแหน่งในสัญญาอัจฉริยะและระบบนิเวศ DeFi ในเวลาเดียวกัน altcoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงบางตัวก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน
รูปแบบสามขั้นตอนนี้เป็นลักษณะทั่วไปของตลาดกระทิงสองรายการหลักก่อนหน้านี้ และทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการประเมินตำแหน่งของวัฏจักรตลาด
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมตลาดในปี 2025 มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับสองรอบก่อนหน้า
ประการแรก ทุนสถาบันได้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของวัฏจักรนี้ การเปิดตัว Bitcoin Spot ETF และ Ethereum Spot ETF ดึงดูดการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งจากบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ เช่น BlackRock และ Fidelity Bitcoin และ Ethereum กำลังถูกรวมเข้าในกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์มหภาคของสถาบันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะลดความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาแบบสแตนด์อโลนในขณะที่เพิ่มความสัมพันธ์กับสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิม
ประการที่สอง สภาพแวดล้อมสภาพคล่องในระดับมหภาคมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ตลาดกระทิงในอดีตมักเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพคล่องที่ลดลงทั่วโลก ในขณะที่ในปี 2025 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยสูง และสภาพคล่องยังไม่ได้รับการปล่อยออกมาอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้จำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของตลาดเมื่อเทียบกับรอบในอดีต
สุดท้ายปัญหาของความกว้างของตลาดที่ไม่เพียงพอถือเป็นปัญหาสำคัญ แม้ว่า ETH จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้และทำผลงานได้ดีกว่า altcoin ส่วนใหญ่ แต่ส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ และตลาด altcoin โดยรวมยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการแพร่กระจายที่อ่อนแอ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการหมุนเวียนเงินทุนยังไม่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และความกระตือรือร้นของตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ชั้นนำเป็นส่วนใหญ่
Bitcoin Dominance (BTC.D) เป็นตัวชี้วัดหลักในการวัดการมาถึงของฤดูกาล altcoin การลดลงของ BTC.D บ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังไหลออกจาก Bitcoin เข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยเฉพาะ altcoin ข้อมูลของ TradingView แสดงให้เห็นว่าหลังจากช่วงที่มีการเคลื่อนไหวขึ้น BTC.D เริ่มถอยกลับเมื่อเร็วๆ นี้ โดยลดลงเหลือ 59% ในเดือนสิงหาคม ในอดีต เมื่อ BTC.D ลดลงต่ำกว่า 55% ตลาดมักจะเข้าสู่ช่วง altcoin ที่มีการเคลื่อนไหว ทั้งฤดูกาล altcoin ปี 2017 และ 2021 เกิดขึ้นที่ระดับประมาณนี้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวที่ตามมาของ BTC.D ยังคงเป็นสัญญาณสำคัญว่าฤดูกาล altcoin เต็มตัวกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่
ตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองคือ "ดัชนีฤดูกาล Altcoin" ซึ่งวัดกิจกรรมทางการตลาดของ altcoin โดยวัดสัดส่วนของ altcoin 100 อันดับแรกที่มีผลงานดีกว่า Bitcoin ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
ตามข้อมูลของ CMC ดัชนียังคงอยู่ในระดับต่ำตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเริ่มค่อยๆ เพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 44 อย่างไรก็ตาม นี่ยังต่ำกว่า 75 มาก ซึ่งเป็นระดับที่จำเป็นในการส่งสัญญาณถึงฤดูกาล altcoin อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2021 ดัชนี Altcoin Season ในช่วงนั้นสามารถทะลุ 90 ขึ้นไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาสามเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบจากการหมุนเวียนเงินทุนที่แข็งแกร่ง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง จุดอ่อนในปัจจุบันของ Altcoin Season Index สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน มูลค่าตลาดรวมของ altcoin เติบโตขึ้น 50% นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเริ่มแรกของเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาด altcoin
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในรอบนี้เมื่อเทียบกับรอบก่อนๆ คือ การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของผู้เล่นในสถาบัน สถาบันต่างๆ เช่น BlackRock และ Fidelity ถือ Bitcoin จำนวนมากผ่าน Bitcoin ETF และการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกของตลาด ในเวลาเดียวกัน Ethereum ก็ค่อยๆ ได้รับการยอมรับจากสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัท 19 แห่ง นำโดย Bitmine Immersion Technologies และ Sharplink Gaming ถือครอง ETH รวมกันกว่า 2.42 ล้าน ETH คิดเป็นมากกว่า 2% ของอุปทานทั้งหมดของ Ethereum ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่อ ETH ในระยะยาวอย่างชัดเจน
การเข้ามาของทุนสถาบันทำให้มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงในตลาดด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ยังทำให้เงินทุนกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ระดับบนอีกด้วย จึงจำกัดศักยภาพในการดำเนินการของ altcoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดเล็กและขนาดกลาง
นโยบายมหภาคยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไป ตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มรอบการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อาจช่วยปล่อยทุนค้าปลีกเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้น
ปัจจุบันกองทุนตลาดเงินของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.2 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ยอดคงเหลือเงินสดของพวกเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมามากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
เมื่อเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความน่าดึงดูดใจของกองทุนตลาดเงินก็จะลดลง และเงินทุนบางส่วนอาจไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สกุลเงินดิจิทัล หากความคาดหวังนี้เกิดขึ้นจริง ก็อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายนอกที่สำคัญสำหรับฤดูกาล altcoin ได้
โดยรวมแล้ววิวัฒนาการของตลาด altcoin ในช่วงครึ่งปีหลังสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 ระยะ
ในระยะสั้น การหมุนเวียนทุนจะปรากฏให้เห็นเป็นหลักในโอกาสเชิงโครงสร้าง Ethereum ได้ทะลุ 4,700 ดอลลาร์ไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ ยังคงสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง ในขณะเดียวกัน ในภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่อง โทเค็นในพื้นที่ต่างๆ เช่น AI, RWA และเกมบล็อคเชนก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เกินความจำเป็นแล้ว
ในระยะกลาง หาก BTC.D ตกลงไปต่ำกว่า 55% ในขณะที่สภาพแวดล้อมมหภาคมีความผ่อนคลายมากขึ้น และการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น Ethereum Staking ETF เป็นจริง ฤดูกาล altcoin อย่างเต็มรูปแบบก็อาจเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ในช่วงนี้ ความกว้างของตลาดจะขยายตัว โดยเงินทุนจะไหลเข้าสู่ altcoin มากขึ้นในระดับมูลค่าตลาดที่แตกต่างกัน
ในระยะยาว วงจรนี้อาจแสดงโครงสร้างที่แตกต่างไปจากวงจรก่อนๆ เสถียรภาพและความเข้มข้นที่นำมาจากอิทธิพลของสถาบันอาจทำให้ราคาเหรียญหลักๆ เพิ่มขึ้นได้เป็นระยะเวลานานขึ้น แต่หากอารมณ์ของตลาดกลับด้าน ราคาก็อาจลดลงเร็วขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน เรื่องเล่าใหม่ๆ เช่น AI แบบกระจายอำนาจและการสื่อสารข้ามสายโซ่ อาจทำให้เกิดฤดูกาล altcoin ขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ หลายฤดูกาล แม้ว่าการที่จะกระตุ้นให้เกิดการทะลุแบบเต็มรูปแบบนั้นยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพคล่องในระดับมหภาคอีกด้วย
แนวโน้มของตลาด altcoin ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความเสี่ยง
จากข้อมูลปัจจุบัน ฤดูกาล altcoin เต็มรูปแบบยังไม่เริ่มต้นอย่างแท้จริง แต่สัญญาณการหมุนเวียนทุนเริ่มปรากฏให้เห็นทีละน้อย ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ ETH และกำไรที่โดดเด่นในบางภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวได้ช่วยสร้างพลังให้กับตลาด การที่ฤดูกาล altcoin ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ BTC.D จะสามารถทะลุ 55% ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อัตราการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบมีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่
ในบริบทนี้ นักลงทุนควรมีมุมมองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ขอแนะนำให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้อย่างใกล้ชิด เลือก altcoin ที่มีมูลค่าในระยะยาวและกรณีการใช้งานจริง และหลีกเลี่ยงการไล่ตามกระแสระยะสั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตา ในเวลาเดียวกัน การวางแผนตำแหน่งและจุดออกอย่างชาญฉลาดถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ปลอดภัยเมื่อกระแสตลาดลดลง
ประวัติศาสตร์ในตลาดคริปโตอาจไม่ซ้ำรอยเดิม แต่จังหวะของมันยังคงอยู่ เฉพาะการเข้าใจวัฏจักรเหล่านี้เท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถสร้างผลกำไรจากโอกาสสร้างความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ได้อย่างแท้จริง
