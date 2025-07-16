aiSUI: ตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนโดย SUI Blockchain

ท่ามกลางการบรรจบกันที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีบล็อคเชน aiSUI ถือได้ว่าเป็นชุดแอปพลิเคชัน AI แบบกระจายอำนาจ (dApp) ที่ล้ำสมัยซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อคเชน SUI กำลังกำหนดนิยามใหม่เกี่ยวกับวิธีพัฒนา การใช้งาน และการสร้างรายได้ของตัวแทน AI ด้วยการบูรณาการเครื่องมือ AI ขั้นสูงกับโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนที่แข็งแกร่ง aiSUI ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่เศรษฐกิจ AI อย่างมาก และมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทั้งการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และระบบอัตโนมัติขององค์กร
ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของทั้ง AI และ DeFi ความต้องการตัวแทน AI จึงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเพิ่มผลผลิตและบริการทางการเงินอัตโนมัติ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงงานดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปต่างก็กำลังมองหาโซลูชันอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบล็อคเชน aiSUI ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศ "ตัวแทนในรูปแบบบริการ" แบบกระจายอำนาจ
ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของ ควบคุม และมีสิทธิ์ในการสร้างรายได้เต็มรูปแบบเหนือตัวแทน AI ของตน นักพัฒนาและองค์กรสามารถสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างอิสระ
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ช่วยให้บูรณาการข้อมูลข้ามสายโซ่ได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานอัตโนมัติทั่วทั้ง DeFi บริการ B2B และเวิร์กโฟลว์ขององค์กร
aiSUI นำเสนอโมดูลหลักสามโมดูลที่รองรับวงจรชีวิตครบวงจรของตัวแทน AI:
การพัฒนาแบบไร้โค้ด: ผู้ใช้สามารถสร้างตัวแทน AI ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือลากและวางและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ตัวแทนจะถูกปรับใช้โดยตรงบนเชน
โทเค็นโนมิกส์ในตัว: โมเดลเศรษฐกิจแบบบูรณาการพร้อมแรงจูงใจแบบโทเค็นและฟีเจอร์ตลาดช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างรายได้จากตัวแทนของตนได้ทันที
บอทการซื้อขาย: สร้างกลยุทธ์อัตโนมัติ เช่น การเก็งกำไรและการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอใหม่ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การติดตามราคาหรือการปรับตำแหน่ง ซึ่งจะลดการมีส่วนร่วมด้วยตนเองให้เหลือน้อยที่สุด
การแจ้งเตือนความเสี่ยง: ตรวจสอบข้อมูลตลาดสำคัญแบบเรียลไทม์ (เช่น ปริมาณการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม) และตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์บางประการ
การเรียกดูหมวดหมู่: สำรวจตัวแทนตามหมวดหมู่ เช่น บริการลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงาน และการเงิน พร้อมด้วยฟีเจอร์ เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการควบคุมเวอร์ชัน
การชำระเงินค่าสมัครสมาชิก: สมัครบริการตัวแทนโดยใช้ SUIAGENT หรือโทเค็นยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้อย่างราบรื่นและกระจายอำนาจ
ความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่: ตัวแทนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยบล็อคเชนประสิทธิภาพสูงของ SUI (มีความสามารถมากกว่า 100,000 TPS) และสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่าน API ได้
ความปลอดภัยและความโปร่งใส: รหัสตัวแทนและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้มั่นใจถึงความไม่เปลี่ยนแปลง ความน่าเชื่อถือ และการตรวจสอบได้
SUIAGENT คือโทเค็นยูทิลิตี้ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ aiSUI ที่ขับเคลื่อนฟังก์ชันหลักต่างๆ ในด้านการพัฒนา การกำกับดูแล และการแลกเปลี่ยนมูลค่า รูปแบบการออกและการจำหน่ายประกอบด้วย:
รางวัลการสเตก: ผู้ถือโทเค็นสามารถเดิมพัน SUIAGENT เพื่อรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ
การปรับใช้ตัวแทน: นักพัฒนาใช้ SUIAGENT เพื่อปรับใช้ตัวแทน AI และสร้างสภาพคล่องให้กับกิจกรรมการซื้อขาย
การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: ผู้ถือมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลโปรโตคอล การลงคะแนนเสียงในการอัพเกรด การจัดสรรทรัพยากร และการตัดสินใจในระบบนิเวศหลัก
กรณีการใช้งาน:
ระบบอัตโนมัติทางการเงิน: ใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือ DeFAI สำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณ การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ และการดำเนินการตามกลยุทธ์
บริการองค์กร: ปรับใช้ตัวแทน AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7 การติดตามห่วงโซ่อุปทาน และฟังก์ชันทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล: ทำให้การรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาด และการรายงานเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
aiSUI ผสมผสานปริมาณงานสูงของบล็อคเชน SUI เข้ากับความสามารถในการสร้าง AI เพื่อมอบแพลตฟอร์มเฉพาะตัวสำหรับการพัฒนาตัวแทน AI บนเชน
สถาปัตยกรรมโมดูลาร์รองรับการวนซ้ำอย่างรวดเร็วและรับประกันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
การกำกับดูแลบนพื้นฐาน DAO รับประกันว่าทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดวงจรมูลค่าที่เสริมสร้างตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Creator Incentive Program เพื่อมอบรางวัลให้กับนักพัฒนาเอเจนต์ AI ชั้นนำและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วย
aiSUI มีความพร้อมในการให้บริการตลาดระบบอัตโนมัติ AI ระดับโลก ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยนำเสนอทางเลือกแบบกระจายอำนาจให้กับโซลูชันแบบดั้งเดิม
โครงการนี้กำลังสร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่าง DeFi โซลูชันองค์กร และภาคส่วนสำคัญอื่น ๆ
ระยะสั้น: ปรับปรุงเครื่องมือในการพัฒนาและขยายระบบนิเวศของนักพัฒนา
ระยะกลางภาคเรียน: บรรลุการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่และออนบอร์ดระบบนิเวศบล็อคเชนเพิ่มเติม
ระยะยาว: สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนโดยตัวแทนในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการเงิน การผลิต และการดูแลสุขภาพ
ด้วยการผสาน AI เข้ากับเทคโนโลยีบล็อคเชน aiSUI กำลังเปิดศักราชใหม่ของระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนารายบุคคลที่ต้องการสร้างรายได้จากทักษะของคุณหรือเป็นธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้น aiSUI ก็มอบแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและมีอุปสรรคน้อยสำหรับนวัตกรรม ในขณะที่โทเค็น SUIAGENT ได้รับแรงผลักดันและระบบนิเวศน์เติบโต โปรเจ็กต์นี้มีความพร้อมที่จะเป็นพลังชั้นนำในเศรษฐกิจตัวแทน AI Web3
การซื้อขาย SUIAGENT เปิดให้บริการแล้วที่ MEXC
หากต้องการซื้อโทเค็น SUIAGENT บน MEXC ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:
2) ค้นหา "SUIAGENT" และเลือกคู่การซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคาที่ต้องการ และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้