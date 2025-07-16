5 คุณสมบัติหลักของ Nillion Network และกลไกการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เนื่องจากการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น Nillion Network จึงกลายมาเป็นดาวรุ่งในด้านการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยี Blind Computation ที่เป็นนวัตกรรม Nillion กำลังปฏิวัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยอันล้ำสมัยนี้มุ่งหวังที่จะมอบความไว้วางใจแบบกระจายอำนาจสำหรับข้อมูลที่มีมูลค่าสูงและละเอียดอ่อน คล้ายกับวิธีที่บล็อคเชนกระจายธุรกรรม
นวัตกรรมหลักของ Nillion อยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลและคำนวณข้อมูลที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องถอดรหัส ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิม
1) สถาปัตยกรรมเครือข่ายสองชั้น
Nillion ประกอบด้วยสองชั้น: Petnet และ nilChain
2) เทคโนโลยีโมดูลตาบอด
ระบบบูรณาการโมดูลเทคโนโลยีหลัก 3 โมดูล:
nilDB: โซลูชันฐานข้อมูลที่ปลอดภัยรองรับการเข้ารหัสและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ
nilAI: รันโมเดล AI อย่างปลอดภัยภายใน Trusted Execution Environment (TEE)
nilVM: เปิดใช้งานการลงนามข้อมูลแบบกระจายอำนาจโดยใช้การคำนวณแบบหลายฝ่าย (MPC)
3) เทคโนโลยีปรับปรุงความเป็นส่วนตัวแบบหลายชั้น
Nillion ผสานรวม Secure Multi-Party Computation (MPC), Homomorphic Encryption (HE) และ Trusted Execution Environments (TEE) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกโซลูชันความปลอดภัยที่ดีที่สุดตามความต้องการของตนเองได้
4) โมเดลความไว้วางใจแบบกระจายอำนาจ
ความน่าเชื่อถือถูกกระจายไปทั่วคลัสเตอร์ของโหนดเครือข่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โหนดใดโหนดหนึ่งเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ ทำให้ความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูลลดลงอย่างมาก
5) เครื่องมือที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา
Nillion มอบ SDK และชุด API ที่ครอบคลุม ลดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาในการนำเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวขั้นสูงมาใช้
ระบบนิเวศของ Nillion นำเสนอผลิตภัณฑ์อันปฏิวัติวงการที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว:
API โมเดล AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวที่เข้ากันได้กับ OpenAI ทำงานได้อย่างปลอดภัยภายใน TEE
เหมาะสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาทางการเงิน และแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ใช้เทคโนโลยี ECDSA เกณฑ์สำหรับการรักษาความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคีย์ส่วนตัวจะยังคงกระจายในระหว่างการดำเนินการลงนาม
ออกแบบมาสำหรับการรวม DeFi การอนุมัติธุรกรรมหลายฝ่าย และสถานการณ์การลงนามที่ปลอดภัยอื่น ๆ
ในภาคส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Nillion เผชิญการแข่งขันจากเครือข่าย เช่น Secret Network และ Oasis Network แต่ยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง:
แตกต่างจากคู่แข่งที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวเพียงเทคโนโลยีเดียว Nillion สามารถผสานเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัวต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
เทคโนโลยี Blind Module ของ Nillion ทำให้การนำเครื่องมือความเป็นส่วนตัวขั้นสูงมาใช้เป็นเรื่องง่าย ลดความซับซ้อนสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจต่างๆ
โดยการแยกการคำนวณ (Petnet) ออกจากแรงจูงใจ (nilChain) Nillion จึงเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกลไกการทำงานและการให้รางวัล หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสถาปัตยกรรมชั้นเดียว
แทนที่จะเน้นเฉพาะการปกป้องความเป็นส่วนตัวตามทฤษฎีเท่านั้น Nillion ให้ความสำคัญกับการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง
เมื่อมองไปข้างหน้า Nillion มีแผนที่จะขยายการทำงานร่วมกันกับบล็อคเชนของพันธมิตร ปรับปรุงการประสานงานโมดูล และกระจายอำนาจเครือข่ายมากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรม Nucleus Builder จะช่วยเร่งการเติบโตของระบบนิเวศแอปพลิเคชัน
ในฐานะผู้บุกเบิกด้าน Blind Computation Nillion Network กำลังสร้างแนวคิดใหม่สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมนี้มีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าที่เคย Nillion โดดเด่นด้วยการผสานเทคโนโลยีหลากหลาย สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ และการเน้นอย่างหนักไปที่การใช้งานจริง จึงทำให้บริษัทวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในด้านการประมวลผลที่ปลอดภัยแห่งยุคถัดไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้