เนื่องจากการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น Nillion Network จึงกลายมาเป็นดาวรุ่งในด้านการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยี Blind Computation ที่เป็นนวัตกรรม Nillion กำลังปฏิวัติการปกป้องควเนื่องจากการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น Nillion Network จึงกลายมาเป็นดาวรุ่งในด้านการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยี Blind Computation ที่เป็นนวัตกรรม Nillion กำลังปฏิวัติการปกป้องคว
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/5 คุณสมบัติ...ัวของข้อมูล

5 คุณสมบัติหลักของ Nillion Network และกลไกการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#อีเวนต์ยอดนิยม
Sleepless AI
AI$0.06072-5.09%
Partisia Blockchain
MPC$0.01486-4.06%
Multichain
MULTI$0.04574-3.50%
DeFi
DEFI$0.000916+8.01%
Nil Token
NIL$0.1801-4.10%

เนื่องจากการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น Nillion Network จึงกลายมาเป็นดาวรุ่งในด้านการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยี Blind Computation ที่เป็นนวัตกรรม Nillion กำลังปฏิวัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยอันล้ำสมัยนี้มุ่งหวังที่จะมอบความไว้วางใจแบบกระจายอำนาจสำหรับข้อมูลที่มีมูลค่าสูงและละเอียดอ่อน คล้ายกับวิธีที่บล็อคเชนกระจายธุรกรรม

นวัตกรรมหลักของ Nillion อยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลและคำนวณข้อมูลที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องถอดรหัส ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิม

1. 5 ข้อได้เปรียบหลักของ Nillion Network


1) สถาปัตยกรรมเครือข่ายสองชั้น
Nillion ประกอบด้วยสองชั้น: Petnet และ nilChain
  • Petnet รับผิดชอบในการจัดเก็บและคำนวณข้อมูลที่เข้ารหัส
  • nilChain ช่วยให้สามารถชำระเงินได้และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมในเครือข่าย ช่วยให้มีการแบ่งฟังก์ชันและความเฉพาะทางอย่างชัดเจน

2) เทคโนโลยีโมดูลตาบอด
ระบบบูรณาการโมดูลเทคโนโลยีหลัก 3 โมดูล:
  • nilDB: โซลูชันฐานข้อมูลที่ปลอดภัยรองรับการเข้ารหัสและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ
  • nilAI: รันโมเดล AI อย่างปลอดภัยภายใน Trusted Execution Environment (TEE)
  • nilVM: เปิดใช้งานการลงนามข้อมูลแบบกระจายอำนาจโดยใช้การคำนวณแบบหลายฝ่าย (MPC)

3) เทคโนโลยีปรับปรุงความเป็นส่วนตัวแบบหลายชั้น
Nillion ผสานรวม Secure Multi-Party Computation (MPC), Homomorphic Encryption (HE) และ Trusted Execution Environments (TEE) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกโซลูชันความปลอดภัยที่ดีที่สุดตามความต้องการของตนเองได้

4) โมเดลความไว้วางใจแบบกระจายอำนาจ
ความน่าเชื่อถือถูกกระจายไปทั่วคลัสเตอร์ของโหนดเครือข่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โหนดใดโหนดหนึ่งเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ ทำให้ความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูลลดลงอย่างมาก

5) เครื่องมือที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา
Nillion มอบ SDK และชุด API ที่ครอบคลุม ลดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาในการนำเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวขั้นสูงมาใช้

2. ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันหลักของ Nillion Network


ระบบนิเวศของ Nillion นำเสนอผลิตภัณฑ์อันปฏิวัติวงการที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว:

2.1 SecretVault

  • จัดเก็บข้อมูลที่แชร์และเข้ารหัสไว้ภายในคลัสเตอร์โหนด nilDB ซึ่งให้ความปลอดภัยมากกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม
  • เหมาะสำหรับองค์กรที่จัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนและสถาบันสุขภาพที่ปกป้องบันทึกของผู้ป่วย

2.2 SecretLLM

  • API โมเดล AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวที่เข้ากันได้กับ OpenAI ทำงานได้อย่างปลอดภัยภายใน TEE
  • เหมาะสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาทางการเงิน และแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

2.3 SecretSigner

  • ใช้เทคโนโลยี ECDSA เกณฑ์สำหรับการรักษาความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคีย์ส่วนตัวจะยังคงกระจายในระหว่างการดำเนินการลงนาม
  • ออกแบบมาสำหรับการรวม DeFi การอนุมัติธุรกรรมหลายฝ่าย และสถานการณ์การลงนามที่ปลอดภัยอื่น ๆ

2.4 nilRAG

  • รวมเทคโนโลยีการสร้างเสริมการเรียกค้น (RAG) และเทคโนโลยีการเพิ่มความเป็นส่วนตัว ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลเข้ารหัสสำหรับแอปพลิเคชัน AI ได้
  • เหมาะสำหรับการค้นหาฐานความรู้ส่วนตัวและการสร้างเนื้อหาที่ปลอดภัย

3. ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของ Nillion Network


ในภาคส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Nillion เผชิญการแข่งขันจากเครือข่าย เช่น Secret Network และ Oasis Network แต่ยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง:

3.1 การบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลาย

แตกต่างจากคู่แข่งที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวเพียงเทคโนโลยีเดียว Nillion สามารถผสานเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัวต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น

3.2 การออกแบบโมดูลาร์

เทคโนโลยี Blind Module ของ Nillion ทำให้การนำเครื่องมือความเป็นส่วนตัวขั้นสูงมาใช้เป็นเรื่องง่าย ลดความซับซ้อนสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจต่างๆ

3.3 สถาปัตยกรรมเครือข่ายสองชั้น

โดยการแยกการคำนวณ (Petnet) ออกจากแรงจูงใจ (nilChain) Nillion จึงเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกลไกการทำงานและการให้รางวัล หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสถาปัตยกรรมชั้นเดียว

3.4 แนวทางที่เน้นการปฏิบัติจริง

แทนที่จะเน้นเฉพาะการปกป้องความเป็นส่วนตัวตามทฤษฎีเท่านั้น Nillion ให้ความสำคัญกับการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง

เมื่อมองไปข้างหน้า Nillion มีแผนที่จะขยายการทำงานร่วมกันกับบล็อคเชนของพันธมิตร ปรับปรุงการประสานงานโมดูล และกระจายอำนาจเครือข่ายมากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรม Nucleus Builder จะช่วยเร่งการเติบโตของระบบนิเวศแอปพลิเคชัน

4. วิธีการซื้อโทเค็น Nillion (NIL) บน MEXC


หากคุณต้องการซื้อโทเค็น NIL MEXC เสนอขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก:

4.1 เข้าสู่ระบบ MEXC

  • เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ
  • หากคุณเพิ่งมาใช้บริการ MEXC โปรดดูคู่มือนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

4.2 การฝากเงิน

เพิ่ม USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ลงในบัญชี MEXC ของคุณ

4.3 ค้นหาคู่การซื้อขาย

พิมพ์ "NIL" ในแถบค้นหา จากนั้นเลือกคู่ซื้อขาย NIL/USDT

4.4 การวางคำสั่งซื้อ

เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่คุณต้องการ ระบุจำนวนและราคา และยืนยันรายการ

5. ความคิดสุดท้าย: ทำไม Nillion ถึงโดดเด่น


ในฐานะผู้บุกเบิกด้าน Blind Computation Nillion Network กำลังสร้างแนวคิดใหม่สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมนี้มีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าที่เคย Nillion โดดเด่นด้วยการผสานเทคโนโลยีหลากหลาย สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ และการเน้นอย่างหนักไปที่การใช้งานจริง จึงทำให้บริษัทวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในด้านการประมวลผลที่ปลอดภัยแห่งยุคถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม Kickstarter

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม Kickstarter

1. กิจกรรม Kickstarter คืออะไร?กิจกรรม Kickstarter คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดตัวโปรเจกต์ โดยผู้ใช้งานสามารถร่วมลงคะแนนเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ที่ชื่นชอบบน MEXC และหากการโหวตสำเร็จ โปรเจกต์จะทำการ

สรุปคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ของ MEXC Airdrop+ Copy

สรุปคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ของ MEXC Airdrop+ Copy

MEXC Airdrop&#43; ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ ในการรับโทเค็นฟรีและโบนัส Futures โดยการทำภารกิจง่ายๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลก

วิธีใช้ Nillion Testnet: คู่มือทีละขั้นตอน

วิธีใช้ Nillion Testnet: คู่มือทีละขั้นตอน

Nillion กำลังปฏิวัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเปิดใช้งานการคำนวณแบบซ่อนเร้น ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส เครือข่ายทดสอบ Nillion ได้เปิดใช้งานแล้วในฐานะส่วนหนึ่งข

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT