0G: การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนใหม่เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Web3 ประสิทธิภาพสูง

0G เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนอันล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูง เช่น AI บนเชน เกม และการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ผ่านระบบความพร้อมใช้งานของข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 0G สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาบล็อคเชนมายาวนานได้ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการปรับขนาด ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลที่ต่ำ และการทำงานร่วมกันระหว่างสายโซ่ที่ไม่ดี ส่งผลให้ความสามารถทางเทคนิคของ Web3 ใกล้เคียงกับมาตรฐานประสบการณ์ผู้ใช้ของ Web2 มากขึ้น จุดเริ่มต้นของ 0G Labs อยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงข้อจำกัดภายในโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบล็อคเชนในปัจจุบัน ในขณะที่แอปพลิเคชันบล็อคเชนเติบโตอย่างรวดเร็ว ข้อจำกัดของเครือข่ายสาธารณะแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในแง่ของการจัดเก็บและปริมาณข้อมูลจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้นทุนที่สูงและการประมวลผลที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคหลักสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ทีมผู้ก่อตั้ง 0G ได้กำหนดภารกิจที่ชัดเจน: การสร้างเลเยอร์ข้อมูลที่ปรับขนาดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลเข้มข้นแบบเรียลไทม์ของแอปพลิเคชันบล็อคเชนในอนาคต 0G นำเสนอสถาปัตยกรรมแบบช่องทางคู่ที่ล้ำสมัยซึ่งมอบความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นด้วยการแยกกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่:
ความสามารถในการปรับขนาดแนวนอน: ใช้เทคโนโลยีการแบ่งข้อมูลอัจฉริยะเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลายเทราไบต์ได้เกือบจะทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มีความต้องการสูง เช่น การฝึกอบรมโมเดล AI บนเชนและการเล่นเกมที่มีการทำงานพร้อมกันสูง
แรงจูงใจแบบกระจายอำนาจ: ใช้กลไกการพิสูจน์การเข้าถึงแบบสุ่ม (Proof of Random Access: PoRA) โดยที่โหนดที่จัดเก็บข้อมูลมีส่วนร่วมในกระบวนการคล้ายการขุดคล้ายกับการพิสูจน์การทำงาน (Proof of Work: PoW) รางวัลจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการสนับสนุนการจัดเก็บแทนการลงโทษ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าร่วมได้อย่างมาก
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: ดำเนินการตามแบบจำลองคณะกรรมการโดยยึดหลักเสียงส่วนใหญ่ที่ซื่อสัตย์ เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชันสุ่มที่ตรวจสอบได้ (VRF) สำหรับการเลือกกลุ่มแบบไดนามิก จะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของข้อมูลได้โดยใช้แบนด์วิดท์ขั้นต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องออกอากาศทั่วทั้งเครือข่าย
การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์: ผสานรวมรหัสลบข้อมูลที่เร่งด้วย GPU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลพร้อมกัน
เนื่องจากความต้องการในการปรับขนาด Ethereum Layer-2 ที่เพิ่มขึ้น Data Availability Layers (DAL) ในปัจจุบันจึงเผยให้เห็นข้อจำกัดที่สำคัญในด้านความจุในการจัดเก็บและปริมาณงาน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลเข้มข้น เช่น AI แบบออนเชน 0G ตอบสนองช่องว่างนี้ด้วยความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมชั้นนำสองประการ:
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล: มอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นถึง 1,000 เท่าเมื่อเทียบกับ Danksharding ของ Ethereum และ 4 เท่าเมื่อเทียบกับ Firedancer ของ Solana ช่วยให้มั่นใจถึงการรองรับที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของข้อมูล Web3 ครั้งต่อไป
การออกแบบโดย AI: 0G Storage รองรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และเมื่อจับคู่กับ 0G DA ช่วยให้สร้างโมเดล AI บนเชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยวางรากฐานสำหรับการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง AI และบล็อคเชน
เมื่อมองไปข้างหน้า 0G จะมุ่งเน้นไปที่สามด้านการพัฒนาที่สำคัญ:
บริการข้อมูลขยาย: การปรับปรุงเลเยอร์ DA เพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนมากขึ้นและเชื่อมช่องว่างระหว่างระบบอินเทอร์เน็ตดั้งเดิมและระบบนิเวศบล็อคเชน
ระบบนิเวศ AI แบบกระจายอำนาจ: เปิดตัวตลาดโมเดล AI และกรอบการทำงานการประมวลผลแบบกระจายเพื่อลดเกณฑ์การพัฒนาสำหรับโครงการ AI
ธรรมาภิบาลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน: การเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบ DAO โดยค่อย ๆ ส่งมอบอำนาจในการกำกับดูแลและการตัดสินใจให้กับชุมชน
0G ก่อตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญอันทรงอิทธิพลในด้านบล็อคเชน AI และระบบแบบกระจาย สมาชิกที่สำคัญได้แก่:
ไมเคิล ไฮน์ริช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เขาประสบความสำเร็จในการขยายขนาดบริษัท Web2 หลายแห่ง
หมิงวู่ | หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
อดีตนักวิจัยอาวุโสที่ Microsoft Research Asia ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI และการจัดเก็บแบบกระจาย
ฟานหลง | หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และความปลอดภัย
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยของบล็อคเชนและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ซึ่งวางรากฐานที่มั่นคงให้กับทิศทางเชิงกลยุทธ์และความปลอดภัยของโครงการ
โทมัส เหยา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ
นักฟิสิกส์ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยมีความเชี่ยวชาญด้านการขับขี่อัตโนมัติและการลงทุนบล็อคเชนในระยะเริ่มต้น เขาเป็นผู้นำความพยายามในการนำโครงการออกสู่ตลาดและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
0G กำลังขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสร้างเลเยอร์ข้อมูลแบบกระจายอำนาจและปรับขนาดได้จะช่วยปูทางไปสู่แอปพลิเคชันรุ่นถัดไป เช่น AI แบบออนเชนและเมตาเวิร์ส ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ Web3 สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง โดยเปลี่ยนบล็อคเชนจากเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบให้กลายเป็นชั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน ก้าวไปข้างหน้า 0G จะยังคงพัฒนาประสิทธิภาพและร่วมสร้างระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตรุ่นถัดไปกับชุมชนนักพัฒนา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้