บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
ข้อ 1 เพื่อเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงในการเทรดอนุพันธ์และสัญญาฟิวเจอร์สสินทรัพย์ดิจิทัล คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญา และเพื่อให้การเทรดฟิวเจอร์สดำเนินไปอย่างเป็นปกติ แพลตฟอร์มนี้จึงได้กำหนดกฎการควบคุมความเสี่ยงฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กฎระเบียบ”)
ข้อ 2 การบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์สจะใช้ระบบจำกัดความเสี่ยง ระบบบังคับชำระบัญชี ระบบบังคับลดหนี้ และระบบราคายุติธรรม
ข้อ 3 แพลตฟอร์มนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม” หรือ “เรา”) และผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (ต่อไปนี้เรียกว่า “คุณ”) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ กฎเหล่านี้และการแก้ไขเพิ่มเติมโดยแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม การใช้หรือซื้อบริการและผลิตภัณฑ์การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สของแพลตฟอร์มของคุณแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในกฎนี้ รวมถึงการแก้ไขและอัปเดตที่แพลตฟอร์มดำเนินการเป็นครั้งคราว
บทที่ 2 ข้อกำหนดและข้อตกลงการควบคุมความเสี่ยง
ข้อ 4 เมื่อคุณเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม มีความเสี่ยงที่สำคัญ นอกเหนือจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว การเทรดอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากคู่สัญญาอีกด้วย ในบางกรณี แพลตฟอร์มอาจตัดสินใจปิดโพสิชันบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ
ข้อ 5 การเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงจากการเทรดหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนอาจทำให้คุณสูญเสียเงินจริงจำนวนมาก ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลหรืออนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และใช้เลเวอเรจให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของคุณหรือไม่
ข้อ 6 แพลตฟอร์มไม่รับประกันความเป็นระเบียบและความเสถียรของการเทรดสัญญาฟิวเจอร์สสินทรัพย์ดิจิทัล คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆ)
ข้อ 7 ราคาสามารถผันผวนได้ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เมื่อราคามีความผันผวน คุณอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจำนวนมาก สินทรัพย์ดิจิทัลหรือโพสิชันการเทรดใดๆ อาจมีความผันผวนของมูลค่า หรืออาจสูญเสียมูลค่าจนหมดสิ้น
ข้อ 8 การขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้จะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ปฏิบัติตามกฎการเทรด การดำเนินการเทรดไม่ทันเวลา การลืมหรือเปิดเผยรหัสผ่าน รหัสผ่านถูกผู้อื่นเจาะระบบ และคอมพิวเตอร์ถูกแฮกโดยผู้ใช้งานรายอื่น
ข้อ 9 หากผู้ใช้ใช้ช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการตรวจพบบนเว็บไซต์ หรือใช้เครื่องมือความถี่สูงและเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างผลกำไรที่ไม่ถูกต้อง ทางแพลตฟอร์มจะติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการกู้คืนผลกำไรดังกล่าว คุณต้องให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสม มิฉะนั้น เราจะดำเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำกัดการเทรดในบัญชี การระงับเงินในบัญชี และการดำเนินการทางกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่ให้ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 10 บริการเทรดสัญญาฟิวเจอร์สอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่แพลตฟอร์มให้บริการอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงขึ้น คุณเข้าใจและรับทราบว่า:
(1) คุณอาจสูญเสียมาร์จิ้นขั้นต้นทั้งหมดและสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณเก็บไว้บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อรักษาโพสิชันของคุณ
(2) หากความเคลื่อนไหวของตลาดไม่เป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อโพสิชันหรือระดับมาร์จิ้นของคุณ คุณอาจได้รับแจ้งให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมชั่วคราวเพื่อรักษาโพสิชันของคุณ
(3) หากคุณไม่ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมในบัญชีของคุณตามที่กำหนด เราสามารถปิดโพสิชันเมื่อเกิดการขาดทุนได้ตามดุลยพินิจของเรา
(4) กำไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
ในบางกรณี เช่น ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเครือข่ายขัดข้อง เราอาจปิดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยสุจริตใจ เนื่องจากลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล ถือว่าคุณได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนี้แล้ว
แม้ว่าแพลตฟอร์มจะได้เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และคุณอาจสูญเสียสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ คุณควรประเมินอย่างรอบคอบว่าสถานะทางการเงินและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณเหมาะสมกับการเทรดบนแพลตฟอร์มของเราหรือไม่
บทที่ 3 มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ข้อ 11 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการเทรดสัญญาฟิวเจอร์สอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัล รักษาความเป็นระเบียบของตลาด ส่งเสริมการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลบัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริง แพลตฟอร์มการเทรดมีสิทธิ์ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การบังคับปิดโพสิชัน การห้ามทำธุรกรรม และการปิดบัญชี สำหรับบัญชีที่มีการเทรดผิดปกติและบัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริง
ข้อ 12 แพลตฟอร์มสำหรับเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลจะกำกับดูแลพฤติกรรมการเทรด ในกรณีที่พบการเทรดที่ผิดปกติและบัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริง เราอาจดำเนินกระบวนการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเทรดที่ผิดปกติและบังคับใช้มาตรการจัดการที่จำเป็นต่อผู้ใช้งาน
ข้อ 13 ผู้ใช้ที่เข้าร่วมการเทรดอนุพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎการดำเนินงานและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์ม ยอมรับการกำกับดูแลตนเองของแพลตฟอร์ม และดำเนินการเทรดอย่างมีวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อ 14 การระบุการเทรดที่ผิดปกติและมีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริง
1. ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ แพลตฟอร์มจะพิจารณาว่าเป็นการเทรดที่ผิดปกติและเป็นพฤติกรรมของบัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริง:
(1) การเป็นคู่เทรดของตนเองโดยมีพฤติกรรมซื้อขายกับตัวเองซ้ำๆ และดำเนินการเทรดด้วยตนเอง
(2) บัญชีของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่าที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริงทำการซื้อขายกันเองหลายครั้ง
(3) บัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริงหนึ่งบัญชีหรือมากกว่ามีพฤติกรรมแทรกแซงราคา Market ผ่านวิธีการเทรด เช่น คำสั่งที่ตรงกัน
(4) พฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การใช้แหล่งเงินทุนเดียวกัน ที่อยู่ IP เดียวกัน และพฤติกรรมการเทรดที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบัญชีเทรดหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี
(5) การส่งคำสั่งและยกเลิกคำสั่งบ่อยครั้งภายในวันเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาการเทรดฟิวเจอร์ส หรือทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดฟิวเจอร์สรายอื่นเข้าใจผิดและดำเนินการเทรดฟิวเจอร์ส (การส่งและยกเลิกคำสั่งบ่อยครั้ง)
(6) การส่งคำสั่งจำนวนมากและยกเลิกคำสั่งหลายครั้งภายในวันเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาการเทรดฟิวเจอร์ส หรือทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดฟิวเจอร์สรายอื่นเข้าใจผิดและทำการเทรดฟิวเจอร์ส (การส่งและยกเลิกคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก)
(7) โพสิชันรวมของบัญชีที่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมโดยแท้จริงหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าผ่านขีดจำกัดโพสิชันของแพลตฟอร์ม
(8) ปริมาณการเทรดที่เปิดอยู่ในหนึ่งวันสำหรับสินทรัพย์หรือสัญญาฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนเกินกว่าปริมาณการเทรดที่เปิดอยู่ที่แพลตฟอร์มกำหนดในวันนั้น
(9) พฤติกรรมการส่งคำสั่งในลักษณะของการเทรดแบบเชิงกระบวนการโดยไม่มีการอนุญาตจากแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบแพลตฟอร์มหรือความเป็นระเบียบปกติในการเทรด
(10) การขโมยบัญชีและรหัสผ่านของผู้อื่นโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องทำการเทรดที่ผิดกฎหมายและโอนเงิน
(11) สถานการณ์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มระบุ
2. แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายและหลักการค้าที่ยุติธรรมทั้งหมดในการเยียวยาการละเมิดกฎเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำกัด การระงับ หรือการยกเลิกบัญชีของคุณ หรือการปฏิเสธสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. หากแพลตฟอร์มสงสัยว่ามีกิจกรรมการเทรดใดๆ ละเมิดกฎที่ระบุไว้เหล่านี้ แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการจำกัดกิจกรรมการเทรดของบัญชีใดๆ ตามความจำเป็น การจำกัดเหล่านี้อาจนำไปสู่มาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น การยกเลิกการเทรด การจำกัดการเทรด และการระงับบัญชี แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการจำกัด การถอน หรือการปิดการเทรดล่วงหน้าที่เกิดจากการสงสัยในการละเมิดกฎเหล่านี้ คุณทราบและยอมรับว่า หากเกิดความสูญเสียจากการกระทำของเรา คุณจะรับประกันว่าแพลตฟอร์มจะไม่ถูกฟ้องร้องจากคุณหรือบุคคลที่สาม และจะชดใช้ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่สามารถทำการเทรดหรือฝากระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมของบัญชี แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการปิดบัญชีโดยไม่ต้องให้คำชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบ
4. แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการปิดหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโอนสินทรัพย์ที่เหลือไปยังที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้
นอกจากนี้ หากแพลตฟอร์มพิจารณาว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่งได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานและกฎของแพลตฟอร์มภายใต้สถานการณ์ใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมทางการตลาด) แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณทันที และสินทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดจะเป็นของแพลตฟอร์ม