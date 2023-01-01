หลักประกันคริปโตที่มีสิทธิ์
|คริปโต
|วงเงินหลักประกัน
|อัตราหลักประกัน
สินทรัพย์ข้างต้นสามารถใช้เป็นหลักประกันภายใต้โหมดหลายสินทรัพย์ได้สกุลเงินดิจิทัลบางประเภทใช้อัตราหลักประกันแบบแบ่งระดับ ตัวอย่างเช่น การถือ 1 BTC ในอัตรา 90% จะทำให้มีกำไร 0.9 BTC เป็นมาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน ส่วนที่เกิน 1 BTC จะใช้อัตรา 80% ดังนั้นการถือ 2 BTC จะส่งผลให้มีมาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC
หนี้คริปโตที่มีสิทธิ์
|คริปโต
|เกณฑ์การชำระคืนอัตโนมัติ
|อัตราส่วนลดการชำระคืนอัตโนมัติ
|อัตราการชำระคืนอัตโนมัติ
|วงเงินปลอดดอกเบี้ย
|อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง
|อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพหนี้
สินทรัพย์ข้างต้นมีสิทธินำไปใช้เป็นหนี้ได้1. เมื่อหนี้ของคริปโตเกินเกณฑ์การชำระคืนอัตโนมัติ จะมีการชำระคืนอัตโนมัติ2. เมื่อชำระเงินคืนอัตโนมัติ จำนวนการชำระคืน = หนี้ปัจจุบัน − เกณฑ์การชำระเงินคืนอัตโนมัติ × (1 – อัตราการชำระคืนอัตโนมัติ) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วนลดของการชำระเงินด้วยคริปโต ตัวอย่างเช่น หากต้องชำระ 1,000 USDT และอัตราส่วนลดคือ 90% จะต้องมีมูลค่า BTC (1,000 / 90%)3. ดอกเบี้ยจะถูกชำระทุกชั่วโมงโดยอิงตามหนี้ในขณะทำการชำระ จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยหากหนี้อยู่ภายในขีดจำกัดปลอดดอกเบี้ย