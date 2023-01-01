Loading...

ก๊อปปี้เทรดของ MEXC

การเทรดเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

50,000+

ผู้ใช้ก๊อปปี้เทรดทั้งหมด

1,000,000,000+ USDT

จำนวนก๊อปปี้ทั้งหมด

ก๊อปปี้เทรดคืออะไร

MEXC Copy Trade เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดและผู้ติดตามทุกคน ผู้ติดตามสามารถติดตามนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้ง่ายๆ ตามต้องการ และเมื่อนักเทรดเริ่มต้นลีดเทรดแล้ว ระบบก็จะส่งคำสั่งให้ผู้ติดตามโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ของนักเทรด นักเทรดยังจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรของผู้ติดตามด้วย!

วิธีเริ่มก๊อปปี้เทรด

หากคุณมีประสบการณ์การเทรดที่ช่ำชองและมีดุลยพินิจที่ดีเกี่ยวกับตลาด คุณสามารถสมัครเป็นนักเทรดและรับส่วนแบ่งกำไรได้

มาเป็นนักเทรดกัน

เชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ติดตามขนาดใหญ่และรับส่วนแบ่งกำไรจากผู้ติดตามของคุณ

ส่งใบสมัคร

รอการอนุมัติการสมัครของคุณ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 1-2 วัน

เริ่มต้นลีดเทรด

ระบบจะส่งคำสั่งซื้อให้ผู้ติดตามของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการพลาดเทรนด์ตลาดล่าสุด คุณสามารถติดตามนักเทรดที่มากด้วยประสบการณ์และก๊อปปี้การเทรดของนักเทรดเหล่านั้นได้ง่ายๆ

เป็นผู้ติดตาม

ติดตามนักเทรดที่มีประสบการณ์และไม่พลาดเทรนด์ตลาดอีกต่อไป

โอนเงิน

โอนเงินไปยังบัญชีสปอตของคุณ

ติดตามนักเทรด

กรอกรายละเอียดก๊อปปี้เทรด

ประโยชน์ของการก๊อปปี้เทรด

  • Win-Win

    นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถใช้ทักษะการเทรดของตนเพื่อช่วยให้ผู้ติดตามทำการเทรดที่มีกำไร ซึ่งพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการเทรดเหล่านั้น ผู้ติดตามสามารถติดตามกลยุทธ์การเทรดที่คิดมาแล้วอย่างรอบคอบได้ง่ายๆ ในคลิกเดียว

  • ระบบอัตโนมัติ

    ระบบจะส่งคำสั่งให้กับผู้ติดตามตามกลยุทธ์ของนักเทรด

  • อุปสรรคในการเข้าร่วมต่ำ

    ผู้ใช้เพียงแค่ต้องโอนเงินไปยังบัญชีก๊อปปี้เทรดของตนและกรอกรายละเอียดเพื่อเริ่มต้นก๊อปปี้เทรด

  • มืออาชีพและเชื่อถือได้

    นักเทรดทุกคนมีประสบการณ์มากมายและมีพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจ และยังได้รับการอนุมัติจาก MEXC ที่ได้ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

อย่าพลาดเทรนด์ตลาดสำคัญ เริ่ม ก๊อปปี้เทรด เลย!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)