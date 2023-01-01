MEXC Copy Trade เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดและผู้ติดตามทุกคน ผู้ติดตามสามารถติดตามนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้ง่ายๆ ตามต้องการ และเมื่อนักเทรดเริ่มต้นลีดเทรดแล้ว ระบบก็จะส่งคำสั่งให้ผู้ติดตามโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ของนักเทรด นักเทรดยังจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรของผู้ติดตามด้วย!
เชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ติดตามขนาดใหญ่และรับส่วนแบ่งกำไรจากผู้ติดตามของคุณ
รอการอนุมัติการสมัครของคุณ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 1-2 วัน
ระบบจะส่งคำสั่งซื้อให้ผู้ติดตามของคุณโดยอัตโนมัติ
ติดตามนักเทรดที่มีประสบการณ์และไม่พลาดเทรนด์ตลาดอีกต่อไป
โอนเงินไปยังบัญชีสปอตของคุณ
กรอกรายละเอียดก๊อปปี้เทรด
นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถใช้ทักษะการเทรดของตนเพื่อช่วยให้ผู้ติดตามทำการเทรดที่มีกำไร ซึ่งพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการเทรดเหล่านั้น ผู้ติดตามสามารถติดตามกลยุทธ์การเทรดที่คิดมาแล้วอย่างรอบคอบได้ง่ายๆ ในคลิกเดียว
ระบบจะส่งคำสั่งให้กับผู้ติดตามตามกลยุทธ์ของนักเทรด
ผู้ใช้เพียงแค่ต้องโอนเงินไปยังบัญชีก๊อปปี้เทรดของตนและกรอกรายละเอียดเพื่อเริ่มต้นก๊อปปี้เทรด
นักเทรดทุกคนมีประสบการณ์มากมายและมีพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจ และยังได้รับการอนุมัติจาก MEXC ที่ได้ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบ