ความร้อนกลางปี
โชว์ดาวน์ยุคทอง: แจกทองคำแท่งและ BTC
10,000,000
USDT
ผู้เข้าร่วมและรางวัล
ยิ่งมีผู้เข้าร่วมมาก รางวัลก็ยิ่งมาก!
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
0
เงินรางวัลรวมทั้งหมด (USDT)
0
ผู้เข้าร่วม
ปลดล็อคเงินรางวัลรวมแล้ว (USDT)
วิธีการเข้าร่วม
เทรดฟิวเจอร์สเพื่อรับโอกาสจับฉลากฟรี
ระยะเวลากิจกรรม
ระยะเวลากิจกรรม:
--
ระยะเวลาการจับฉลาก:
--
สิทธิ์
เมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้น ผู้ใช้จากทุกประเทศ/ภูมิภาคสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมได้
รางวัลรายวัน: รับสูงสุดถึง
2,025 USDT
รับ
1
สิทธิ์ขูดทุก
-- USDT
ที่เทรดทุกวัน สูงสุด
--
สิทธิ์ต่อวัน
พูลรางวัลคงเหลือของวันนี้ (USDT)
--
/
--
ข้อมูลรางวัล
พื้นที่ขูด
ขูดเพื่อรับรางวัลที่การันตี
เซอร์ไพรส์ประจำสัปดาห์: รับสูงถึง
5,000 USDT
ปริมาณการเทรดรายสัปดาห์ที่สะสมทุก ๆ
-- USDT
คุณจะได้รับโอกาสการจับฉลาก
1
ครั้ง สูงสุด
--
ครั้งต่อสัปดาห์
พูลรางวัลที่เหลือในสัปดาห์นี้ (USDT)
--
/
--
x0
อีเวนต์ยังไม่เริ่ม
รับประกันผลตอบแทน
ข้อมูลรางวัล
คำถามที่พบบ่อย
Q: ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไร?
Q: ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ไหม?
Q: ฉันจำเป็นต้องทำการยืนยัน KYC เพื่อเข้าร่วมหรือไม่?
Q: ฟิวเจอร์สตัวไหนที่ถูกนับในกิจกรรมนี้?
Q: ปริมาณการเทรดของฉันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือไม่? มีการล่าช้าหรือไม่?
Q: จะออกรางวัลเมื่อไร? ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับ?
Q: หากฉันพลาดการจับฉลากในวันหนึ่ง ฉันสามารถจับฉลากในวันถัดไปได้ไหม?
กฎของอีเวนต์
ผู้ใช้ต้องคลิกปุ่มลงทะเบียนบนหน้านี้เพื่อเข้าร่วมอีเวนต์ และต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
จะนับเฉพาะปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สที่มีค่าธรรมเนียม > 0 เท่านั้น (ไม่รวมฟิวเจอร์สสเตเบิลคอยน์อย่าง USDCUSDT) สถิติการเทรดทั้งหมดจะอิงตามโซนเวลา UTC+8
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนต์นี้จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากอีเวนต์ M-Day ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผู้เข้าร่วมจะได้รับรหัสลอตเตอรี่ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีปริมาณการเทรดถึงตามที่กำหนด รหัสลอตเตอรี่แต่ละใบจะให้สิทธิ์ในการจับฉลากหนึ่งครั้ง ซึ่งสามารถสะสมและใช้ได้ตลอดเวลาในช่วงการจับฉลาก รางวัลทั้งหมดมีให้ตามลำดับใครมาก่อนได้ก่อนในเวลาจำกัดเท่านั้น
รางวัลโบนัสการขูดรายวัน/หมุนรายสัปดาห์จะได้รับการแจกจ่ายแบบเรียลไทม์เมื่อได้รับรางวัล ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง รางวัลโบนัสมีอายุ 7 วัน โปรดอ่านกฎการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน สามารถอ่านรายละเอียดได้
ที่นี่
รางวัลที่เป็นสิ่งของจะถูกแปลงเป็นแอร์ดรอป USDT ที่เทียบเท่าตามราคาอย่างเป็นทางการ หากอีเวนต์เกิดความล่าช้า ถูกยกเลิก เลื่อนออกไป หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรางวัลตามดุลยพินิจของเรา และเสนอรางวัลทางเลือกอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าแก่ผู้ชนะ
กิจกรรมนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ได้รับการรับรอง หรือเชื่อมโยงกับแบรนด์หรือบริษัทภายนอกใด ๆ ที่กล่าวถึง การอ้างถึงผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าทั้งหมดมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรยายเท่านั้น และไม่ได้หมายความถึงการเป็นพันธมิตรหรือการร่วมมือใด ๆ กัน
MEXC จะใช้ 5 หลักสุดท้ายของค่าแฮชบล็อก Bitcoin แรกที่สร้างขึ้นหลัง 19:00:00 น. (UTC+7) ในวันที่อีเวนต์สิ้นสุด นั่นคือวันที่ 4 กรกฎาคม 2025 เป็นหมายเลขที่ชนะรางวัลใหญ่สุดยอด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Blockchain.com
รางวัลใหญ่สุดยอดมูลค่ากว่า 10,000 USDT มอบให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านขั้นตอนการยืนยัน KYC ขั้นสูงแล้วเท่านั้น หากผู้ชนะไม่สามารถทำการยืนยันให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน สิทธิ์ในการรับรางวัลของผู้ชนะจะถูกเพิกถอน และรางวัลจะได้รับการส่งต่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์รายถัดไป หากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทุกคนได้รับรางวัลแล้ว รางวัลที่เหลือจะได้รับการแจกจ่ายเป็นรางวัลการเข้าร่วมให้กับผู้ใช้รายอื่น ๆ ตามจำนวนรหัสลอตเตอรี่ที่ผู้ใช้เหล่านั้นถืออยู่
ผู้ใช้ที่ชนะรางวัลใหญ่ที่สุดมูลค่ากว่า 10,000 USDT จะต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นให้ติดต่อ
@Eleanor_MEXC
ผ่าน Telegram เพื่อรับรางวัลของพวกเขา สำหรับรางวัลทองคำแท่ง ผู้ชนะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและร่วมมือกับเซสชันถ่ายภาพ สัมภาษณ์ และโปรโมตทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในประเทศ/ภูมิภาคที่กำหนดอย่างเป็นทางการ (โดยแพลตฟอร์มจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนให้ตามมาตรฐาน) เพื่อรับรางวัลแอร์ดรอปมูลค่า 350,000 USDT เต็มจำนวน หากผู้ชนะไม่ต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่น ผู้ชนะจะต้องแชร์บนโซเชียลมีเดียและเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน แต่รางวัลทองคำแท่งจะถูกปรับเป็นรางวัลแอร์ดรอปมูลค่า 175,000 USDT ข้อมูลจำเพาะของพิธีมอบรางวัลและรายละเอียดการจ่ายเงินคืนให้จะได้รับการแจ้งแบบแยกต่างหากให้ผู้ชนะทราบ
การส่งเสริมโซเชียลมีเดียรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
การร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน: แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์ เช่น ประสบการณ์การเทรด ประสบการณ์การจับฉลากลอตเตอรี่ ฯลฯ
การแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอรางวัล: โพสต์รูปส่วนตัวหรือวิดีโอที่มีรางวัล
การลงบทความส่งเสริมการขาย: เขียนบทความส่งเสริมการขายโดยละเอียด รวมถึงรายละเอียดอีเวนต์ สุนทรพจน์การได้รับรางวัล การจัดแสดงรางวัล ฯลฯ และโปรโมตบทความเหล่านี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้กันทั่วไปโดยใช้แฮชแท็กและหัวข้อที่กำหนด (เช่น '#MEXCGoldBar')
โพสต์เนื้อหาส่งเสริมการขายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง: แชร์สื่อกิจกรรมอย่างเป็นทางการและการประกาศผู้ชนะที่เผยแพร่โดย MEXC
MEXC มุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อการจัดและดำเนินอีเวนต์เท่านั้น และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
ผู้ใช้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมในอีเวนต์ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมในระหว่างอีเวนต์ รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมากเพื่อให้ได้โบนัสเพิ่มมากขึ้น หรืออีเวนต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือเป็นอันตราย
MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับอีเวนต์นี้ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้า
เมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้น ผู้ใช้จากทุกประเทศ/ภูมิภาคสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมได้
รหัสลอตเตอรี่จะจับคู่กับหมายเลขที่ถูกรางวัลจากหลักสุดท้ายเป็นต้นไป ผู้ใช้ที่มีตัวเลขตรงกันมากที่สุดจะได้รับรางวัลทองคำแท่งหนัก 100 ออนซ์ ผู้ใช้รายเดียวสามารถรับรางวัลได้หลายรางวัลขึ้นอยู่กับว่ามีรหัสที่ตรงกันกี่รหัส
ดูเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บัญชี Market Maker และบัญชีย่อยของสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้
ผู้เข้าร่วมที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมฉ้อโกง เช่น การปั่นราคา การควบคุมตลาด การดำเนินการหลายบัญชี และการดีลกับตนเองจะถูกตัดสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมที่พบว่ามีส่วนร่วมในกลยุทธ์การเทรดแบบเดียวกันจะถูกตัดสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมที่พบว่าได้วางคำสั่งและยกเลิกคำสั่งด้วยความถี่สูงต่อนาทีจะถูกตัดสิทธิ์
หากพบว่ามีการลงทะเบียนหลายบัญชีภายใต้ที่อยู่ IP เดียวกัน ผู้ใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสิทธิ์
MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกฎของอีเวนต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ระบุข้างต้นเกี่ยวกับการเทรด เงินทุน และความเสี่ยงของพฤติกรรมแก๊ง
ดูเพิ่มเติม