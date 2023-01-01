1. อีเวนต์นี้จัดขึ้นเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษซึ่งได้รับอีเมลอีเวนต์อย่างเป็นทางการหรือการแจ้งเตือนอื่น ๆ จาก MEXC เท่านั้น
2. ยอดฝากสุทธิในบัญชีฟิวเจอร์สต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอีเวนต์เป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน จำนวนยอดฝากที่ถูกต้องในบัญชีฟิวเจอร์ส = จำนวนเงินไหลเข้าในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ - จำนวนเงินไหลออกในช่วงระยะเวลาอีเวนต์
3. การมีปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สที่กำหนดครบภายในวันเดียวจะถือว่าเช็คอินสำเร็จ หลังจากทำการเช็คอินประจำวันเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถอัปเดตเช็คอินในวันถัดไปและดำเนินการเช็คอินต่อได้ การอัปเดตจะรีเฟรชตามโซนเวลา UTC+8 การเช็คอินต่อเนื่องหลายวันจะสะสมวันเช็คอินติดต่อกัน รางวัลจะได้รับการแจกจ่ายตามจำนวนวันเช็คอินต่อเนื่องสูงสุดที่สะสมไว้ในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ และไม่สามารถสะสมซ้อนกันได้
4. รางวัลจูงใจการเทรดจะคำนวณตามปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สของคุณที่มีค่าธรรมเนียมการเทรด > 0 ในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ การเทรดคริปโตนั้นไม่มีข้อจำกัด และรางวัลจะได้รับการแจกจ่ายตามระดับสูงสุดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ
5. รางวัลอีเวนต์จะได้รับการแจกจ่ายในรูปแบบโบนัสไปยังบัญชีฟิวเจอร์สภายใน 3 วันทำการหลังอีเวนต์สิ้นสุด โบนัสจะมีระยะเวลาใช้งาน 7 วัน
6. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอีเวนต์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือละเมิดในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมากเพื่อรับโบนัสเพิ่มและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือเป็นอันตราย เช่น การสแปมปริมาณที่เป็นอันตรายหรือการโกง
7. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขอีเวนต์หรือกฎต่างๆ ได้ตลอดเวลา หากมีการปรับเปลี่ยนจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
8. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า