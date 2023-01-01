ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนต์เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล
2. การคำนวณจะนับรวมเฉพาะการฝากแบบออนเชน, Fiat และ P2P เท่านั้น
3. จะนับเฉพาะปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สที่มีค่าธรรมเนียม > 0 เท่านั้น (ไม่รวมฟิวเจอร์สสเตเบิลคอยน์อย่าง USDC/USDT) สถิติการเทรดทั้งหมดจะอิงตามโซนเวลา UTC+8
4. บัญชีรอง Market Maker และบัญชีสถาบันไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
5. รางวัลจะได้รับการตรวจสอบและแจกจ่ายภายใน 10 วันทำการหลังอีเวนต์สิ้นสุด สำหรับรางวัลที่เป็นสิ่งของ ทีมบริการลูกค้าของเราจะติดต่อผู้ชนะโดยตรงเพื่อเตรียมการจัดส่ง
6. โปรดดู คำแนะนำโบนัสฟิวเจอร์ส ก่อนที่จะใช้โบนัสของคุณ
7. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการอย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าทำการซื้อขายแบบล้างบัญชี การลงทะเบียนบัญชีจำนวนมาก การซื้อขายด้วยตนเอง หรือการจัดการตลาดในระหว่างกิจกรรม
8. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับกิจกรรมนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้า