เหตุใดจึงต้องเป็น MEXC Futures?
จำนวนโทเค็นยอดนิยมทั่วโลกมากที่สุด
เรามอบการลิสต์ที่เร็วที่สุด โทเค็นยอดนิยมในตลาดฟิวเจอร์สที่หลากหลายที่สุด และเลเวอเรจที่ปรับได้สูงถึง 200x
อันดับ 1 ในด้านสภาพคล่องของโลก
คู่เทรดกว่า 90% มอบสภาพคล่องระดับสูง ช่วยให้มั่นใจถึงเสถียรภาพระหว่างสภาวะตลาดที่รุนแรง เพื่อป้องกันการชำระบัญชีที่ไม่คาดคิด
ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด
เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สที่ต่ำที่สุดในตลาด : ผู้สร้าง0.000% และผู้รับ 0.000%
1. แอร์ดรอปโพสิชันนี้มีให้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญพิเศษจากเจ้าหน้าที่ MEXC เท่านั้น
2. ผู้ใช้แต่ละรายสามารถรับแอร์ดรอปโพสิชันได้ฟรีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โบรกเกอร์ ผู้ใช้สถาบัน และบัญชีรองไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนต์นี้
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอีเวนต์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือละเมิดในช่วงระยะเวลาอีเวนต์
4. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า