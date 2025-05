PUMP

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

ชื่อPUMP

อันดับNo.867

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1,83%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน285 000 000

อุปทานสูงสุด1 000 000 000

อุปทานรวม1 000 000 000

อัตราการไหลเวียน0.285%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.23385128396045374,2025-04-23

ราคาต่ำสุด0.026659353975538883,2025-04-08

บล็อกเชนสาธารณะETH

