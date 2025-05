PAWS

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

ชื่อPAWS

อันดับNo.3262

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0,00%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน0

อุปทานสูงสุด100 000 000 000

อุปทานรวม100 000 000 000

อัตราการไหลเวียน0%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.000363123480094083,2025-04-16

ราคาต่ำสุด0.000070220430045845,2025-05-19

บล็อกเชนสาธารณะSOL

การแนะนำPAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน