MELANIA

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

ชื่อMELANIA

อันดับNo.244

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0001%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)3.15%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน549,998,356.659262

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม999,998,258.659265

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล13.732949556597482,2025-01-20

ราคาต่ำสุด0.30371034500187793,2025-05-06

บล็อกเชนสาธารณะSOL

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

