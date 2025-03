HULEZHI

A Chinese programmer, HULEZHI, after revealing that he was being controlled by a brain-computer interface, chose to send 500 Ethereum into a black hole to draw attention.

