AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

ชื่อAVT

อันดับNo.1102

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)8,61%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน6 000 000

อุปทานสูงสุด10 000 000

อุปทานรวม10 000 000

อัตราการไหลเวียน0.6%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล11.093199729919434,2017-09-12

ราคาต่ำสุด0.0291590858799,2020-05-06

บล็อกเชนสาธารณะETH

การแนะนำThe Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน