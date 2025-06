ARENA

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

ชื่อARENA

อันดับNo.652

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.00%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน2,452,961,140.208271

อุปทานสูงสุด10,000,000,000

อุปทานรวม10,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.2452%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.03619950237225904,2024-10-29

ราคาต่ำสุด0.002959596525266224,2024-10-29

บล็อกเชนสาธารณะAVAX_CCHAIN

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

