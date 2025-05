AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

ชื่อAGT

อันดับNo.566

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1.24%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน1,400,000,000

อุปทานสูงสุด5,000,000,000

อุปทานรวม5,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.28%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.03495616103263304,2025-05-22

ราคาต่ำสุด0.011722995293156556,2025-05-16

บล็อกเชนสาธารณะBSC

