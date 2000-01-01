MEXC MasterCard
มาสมัครบัตร MEXC MasterCard และเติมเงินด้วยยอดคริปโตคงเหลือของคุณกันเถอะ
กฏเกณฑ์การสมัคร
การบริโภคทั่วโลก
ใช้สำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลกของคุณ
เติมเงินด้วยยอดคริปโตคงเหลือของคุณได้ตลอดเวลา
สร้างบัตรเพียง 3 ขั้นตอน
สมัครออนไลน์
หากต้องการสมัคร MasterCard ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ MEXC คุณจะต้องทำ KYC ขั้นสูงและให้หนังสือเดินทางและรูปถ่ายส่วนตัว
เปิดใช้งานออนไลน์
หลังจากที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานบัตร MEXC MasterCard ออนไลน์และเติมเงินในบัตรผ่านบัญชี MEXC ของคุณได้
บัตรพร้อมแล้ว
ตอนนี้บัตร MEXC MasterCard ของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้บัตร MEXC MasterCard เพื่อการบริโภคได้
ข้อดี
ง่ายกว่า
สมัครออนไลน์ ไม่ต้องนัดหมาย
บัตรเสมือนสามารถใช้งานได้ทันที
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3D Secure (3DS) รับรองความปลอดภัยของธุรกรรมของคุณ
รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนของคุณสำหรับแต่ละธุรกรรม และรู้กระแสเงินของคุณอยู่เสมอ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
บัตรนี้รองรับการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลกผ่านเครือข่าย MasterCard