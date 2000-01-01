โพสต์
ประเภทและโทเค็น
ประเภท
ฉันต้องการที่จะซื้อ
ฉันต้องการที่จะขาย
โทเค็น
การเทรด Fiat
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเผยแพร่โฆษณาซื้อหรือไม่
ทำการยืนยันตอนนี้
ดูเหตุผล
ราคาและปริมาณธุรกรรม
ประเภทราคา
ราคาคงที่
ราคาอ้างอิงตลาด: -- --/undefined
ราคาอ้างอิง Order Book ของ MEXC: --/undefined
ราคาลอยตัว
ราคาลอยตัว = ราคาตลาด × อัตราลอยตัว
แหล่งที่มาของข้อมูลราคาตลาด: --
ราคาโฆษณา
--/undefined
ราคาอ้างอิงตลาด
-- --/
ราคาอ้างอิง MEXC
-- --/
ปริมาณและวิธีการชำระเงิน
ปริมาณโฆษณา
เกี่ยวกับ: -- --
ยอดคงเหลือ Fiat: 0.0
โอน
จำกัดการทำธุรกรรมครั้งเดียว
หน่วย:--
--
เกี่ยวกับ: -- undefined
สูงสุด
--
เกี่ยวกับ: -- undefined
วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินได้สูงสุด 10 วิธี
เพิ่ม
คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินได้สูงสุด 10 วิธี
ระยะเวลาจำกัดการชำระเงิน
15 นาที
ผู้ซื้อจะต้องทำการโอนภายในระยะเวลาจำกัดการชำระเงิน และคลิก [โอนเสร็จสิ้น แจ้งผู้ขาย] เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
หากเกินเวลาที่กำหนดธุรกรรมจะถูกยกเลิก คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีได้
การตอบกลับอัตโนมัติ
ดูการตอบกลับอัตโนมัติ
ข้อกำหนดของผู้ลงโฆษณา
ดูการตอบกลับอัตโนมัติ
พฤติกรรมต้องห้าม: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการแชร์เว็บไซต์ภายนอกหรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด การละเมิดใด ๆ อาจส่งผลให้บัญชีถูกจำกัด
ข้อกำหนดการเทรด
ข้อกำหนดในการเทรดมากเกินไปจะจำกัดการเข้าถึงโฆษณาของคุณ
เสร็จสิ้นการทำ KYC ขั้นสูง
ลงทะเบียนมากกว่า
วัน
จำเป็นต้องมีการยืนยันผ่านมือถือ
การเทรดสปอตเสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่า
รายการ
การเทรด P2P เสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่า
รายการ
การเทรด P2P เสร็จสมบูรณ์แล้วน้อยกว่า
รายการ
ผู้ใช้หนึ่งรายสามารถส่งคำสั่งบนโฆษณานี้ได้สูงสุด
รายการ
โฆษณาส่วนตัว
ไวท์โซน
ฉันได้อ่านและยอมรับตาม
ข้อตกลงการให้บริการแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ของ MEXC
และ
[ข้อตกลงผู้ค้า P2P ของ MEXC]
ยกเลิก
เผยแพร่
Preview
Preview
Preview
Preview